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Instagram Hikâyelere Spotify’dan nasıl şarkı eklenir?

Instagram Hikayeler'e Spotify'dan şarkı ekleme özelliği geldi. Şarkının bağlantısını ve albüm kapağını, takipçileriniz ile paylaşabilirsiniz. Hikayeye nasıl şarkı eklenir?
1 yıl
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4
Mobil Uygulamalar
Yusuf Akbaş
Yazar
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Instagram tarafından F8 Geliştiriciler Konferansı’nda tanıtılan yeni özelliklerden Spotify entegrasyonu uygulamaya eklendi. Kullanıcılar bundan sonra Instagram Hikayeler’inde Spotify’daki bir şarkının kapak görselini ve bağlantısını paylaşabilecek.

Hikayeye nasıl şarkı eklenir? 

Spotify ve Instagram uygulamalarını son sürüme güncelledikten sonra Spotify’da bir şarkı açıp Paylaş butonuna basın. Listelenen seçeneklerden “Instagram Hikayeler”i seçtikten sonra şarkının kapak resmi eklenmiş şekilde Hikâyeler sayfası açılacak. Dilerseniz paylaşıma görüntü, etiket, konum vs. ekleyebilirsiniz.

Gelen özellik, Spotify’da ekran görüntüsü alıp Instagram’da paylaşmaya benzer deneyim sunarken ötesine gidemiyor. Hikayeler müzikli değil, sessiz yayınlanıyor. Şarkıyı dinlemek isteyenler, sol üst köşedeki Play on Spotify butonu ile Spotify üzerinden dinleyebiliyor. Hikâyenin görüntülendiği esnada şarkıdan küçük bir kesit duysak fena olmazdı.



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Onur.Kalender 2 hf.
Paylaş dediğim zaman "Instagram Hikayeler" çıkmıyor, neden?
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yousuf.fan 1 yıl
Sayende yeni bir özellik öğrendik saol. Tam gaz devam Yusufcum
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s3th__ 1 yıl
Bende şimdi yaptım keşke müzik de eklenebilse
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Barni Moloztaş 1 yıl
Güzel özellik
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