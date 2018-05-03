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Spotify'ın artık 75 milyon ücretli abonesi var

İsveç merkezli dijital müzik hizmeti Spotify'ın ücretli abone sayısı dört ay içinde 5 milyon artarak 75 milyona ulaştı. En yakın rakibi Apple Music'in ise 40 milyon abonesi var.
1 yıl
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Mobil Uygulamalar
Onur Seven
Haber Editörü
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Spotify, bu yılın başlarında 70 milyon ücretli aboneye ulaştığını açıklamıştı. Popüler dijital müzik hizmeti, yaklaşık dört ay içinde 5 milyon yeni abone kazanarak bu sayıyı 75 milyona çıkarmayı başardı.
Ayrıca Bkz. "LG'nin anketine bakılırsa kullanıcılar çentikten pek de nefret etmiyor"
Spotify şu anda 170 milyon aktif kullanıcıya sahip olduğunu iddia ediyor. Yani önceki yıla göre %30'luk bir artış söz konusu. Şirketin en büyük rakibi olan Apple Music’in ise 40 milyon ücretli abonesi var.

Apple Music'i ikiye katladı

Spotify'ın abone sayısı Apple Music'in neredeyse iki katı olsa da Apple'ın dijital müzik platformunun abone sayısı aylık %5 gibi hızlı bir oranda artıyor. Hatta geçtiğimiz aylarda Apple Music'in bu yaz Amerika'da Spotify'ı geçeceği yönünde haberler çıkmıştı ancak aradaki farka bakılırsa şu an için bu pek mümkün görünmüyor.
Öte yandan Spotify kullanıcıları cezbedecek hamleler yaparak kolay kolay koltuğu başkasına devretme niyetinde olmadığını gösteriyor. Şirket kısa süre önce, şimdiye kadar yalnızca Premium aboneler için sunduğu "isteğe bağlı liste oynatma özelliğini" ücretsiz pakete dahil etti. Ayrıca daha fazla abone kazanmasına yardımcı olacak bir akıllı hoparlör çıkaracağı da söyleniyor.

https://appleinsider.com/articles/18/05/02/spotify-grows-to-75m-subscribers-earnings-disappoint-wall-street Yorum Yaz
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olağan_şüpheli 1 yıl
+1 ben olacağım da sürekli hata verdiğinden üye olamıyorum
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Tensi 1 yıl
Android uygulamasinda son guncellemeden sonra Radyo butonu yok oldu. Uzuldum. Tek kullandigim bolum de oydu zaten programda. Playlist onerileri de bir garip oldu. Metal ya da klasik muzik tercih ederim, olmadi 70-80 rock dinlerim. Bana getire getire playlist onerisi olarak church muzikleri getiriyor nedense.
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darkhair 1 yıl
Hem Apple Music, hem Spotify kullandım.
Özellikle PC’de kesinlikle spotify. Uygulama stabil ve ses kalitesi tatmin edici. iTunes gibi karışık değil üstelik.
Telefonda da kişiden kişiye değişir. Apple Music her ne kadar iPhone ile daha uyumlu çalışsa da, ses kalitesi ve Apple’ın kendi ses ayarlarına mahkum etmesi “kendi ayarları beni tatmin etmiyor” yüzünden Spotify’a geçtim. Gerçek manada memnunun.
Paralarının hakkını veriyorlar.
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TearsForFears 1 yıl
75 milyon abonemiz var demek için 1 liradan abonelik satıyorlar yahu
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V4LKyR 1 yıl
Öbürü de benim.
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kenan_0 1 yıl
Biri benim <3
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renega 1 yıl
çoğu 1tl ile abone oldu
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