Spotify'ın artık 75 milyon ücretli abonesi var

Spotify, bu yılın başlarında 70 milyon ücretli aboneye ulaştığını açıklamıştı. Popüler dijital müzik hizmeti, yaklaşık dört ay içinde 5 milyon yeni abone kazanarak bu sayıyı 75 milyona çıkarmayı başardı.

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Spotify şu anda 170 milyon aktif kullanıcıya sahip olduğunu iddia ediyor. Yani önceki yıla göre %30'luk bir artış söz konusu. Şirketin en büyük rakibi olan Apple Music’in ise 40 milyon ücretli abonesi var.

Apple Music'i ikiye katladı

Spotify'ın abone sayısı Apple Music'in neredeyse iki katı olsa da Apple'ın dijital müzik platformunun abone sayısı aylık %5 gibi hızlı bir oranda artıyor. Hatta geçtiğimiz aylarda Apple Music'in bu yaz Amerika'da Spotify'ı geçeceği yönünde haberler çıkmıştı ancak aradaki farka bakılırsa şu an için bu pek mümkün görünmüyor.

Öte yandan Spotify kullanıcıları cezbedecek hamleler yaparak kolay kolay koltuğu başkasına devretme niyetinde olmadığını gösteriyor. Şirket kısa süre önce, şimdiye kadar yalnızca Premium aboneler için sunduğu "isteğe bağlı liste oynatma özelliğini" ücretsiz pakete dahil etti. Ayrıca daha fazla abone kazanmasına yardımcı olacak bir akıllı hoparlör çıkaracağı da söyleniyor.

https://appleinsider.com/articles/18/05/02/spotify-grows-to-75m-subscribers-earnings-disappoint-wall-street