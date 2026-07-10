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    Netflix, 30 gün ücretsiz deneme teklifi sunmaya başladı

    Netflix, bazı kullanıcılara 30 güne kadar ücretsiz deneme süresi teklifini yeniden sunmaya başladı. 1 ay deneme teklifinde, 4K HDR kalitede izleme sunan en üst Premium paketi bile seçilebiliyor.

    netflix 30 gün ücretsiz deneme teklifi test Tam Boyutta Gör
    Netflix, en popüler tekliflerinden birini yeniden getiriyor gibi görünüyor. Yayın devi, 30 günlük ücretsiz deneme sürümünü sessiz sedasız yeniden sunmaya başladı. Ancak, teklif şu anda yalnızca sınırlı sayıda kullanıcı için geçerli ve bir test olarak değerlendiriliyor.

    Netflix 1 ay ücretsiz deneme teklifi bazı kullanıcılara açıldı

    netflix 30 gün bedava teklifi test Tam Boyutta Gör
    Yeni Netflix hesabı açan bazı kullanıcılar, ücretli abonelikleri başlamadan önce ilk 30 gün boyunca platformun keyfini ücretsiz olarak çıkarma seçeneğini gördüklerini paylaştı. Netflix, ücretsiz deneme sürümünün geri döndüğünü resmi olarak duyurmadı; bu da şirketin özelliği küçük bir grup yeni aboneyle test ettiğini gösteriyor.

    Teklif yalnızca belirli yeni aboneler için geçerli gibi görünüyor. Mevcut kullanıcılar ve eski hesaplarını yeniden etkinleştirenlerin ücretsiz deneme sürümünü görmesi olası değil. Uygun olan kullanıcılar, 30 gün boyunca Netflix'in tüm içerik kütüphanesine ödeme yapmadan erişebiliyor. Deneme süresi sona erdiğinde, iptal edilmediyse abonelik ücretli plana dönüştürülecek.

    What’s on Netflix'e göre, Netflix, 2020 yılında “muhtemelen COVID pandemisi sırasında izleyici sayısındaki artışın ardından” 30 günlük ücretsiz deneme sürelerini sonlandırdı.

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