Netflix, 30 gün ücretsiz deneme teklifi sunmaya başladı

Netflix 1 ay ücretsiz deneme teklifi bazı kullanıcılara açıldı
Teklif yalnızca belirli yeni aboneler için geçerli gibi görünüyor. Mevcut kullanıcılar ve eski hesaplarını yeniden etkinleştirenlerin ücretsiz deneme sürümünü görmesi olası değil. Uygun olan kullanıcılar, 30 gün boyunca Netflix'in tüm içerik kütüphanesine ödeme yapmadan erişebiliyor. Deneme süresi sona erdiğinde, iptal edilmediyse abonelik ücretli plana dönüştürülecek.
What’s on Netflix'e göre, Netflix, 2020 yılında “muhtemelen COVID pandemisi sırasında izleyici sayısındaki artışın ardından” 30 günlük ücretsiz deneme sürelerini sonlandırdı.