Instagram, Photo Maps özelliğiyle güncellendi





http://techcrunch.com/2012/08/16/instagram-3-0-bets-big-on-geolocation-with-photo-maps-letting-you-showcase-the-story-behind-your-photos/

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80 milyon kullanıcı sayısıyla mobil dünyada en çok ilgi çeken yapımlardan biri olan ve Facebook tarafından satın alınan Instagram, 3.0 sürümüyle pek çok yeni özelliği bünyesine kattı.Facebook'un asıl etkisinin hissedildiği ilk güncelleme olarak tanımlanan 3.0 versiyonunda tamamen farklı bir gezinti tecrübesi kullanıcılara sunuluyor.Bazı stabilite güncellemelerinin yanında en çok dikkat çeken Photo Maps özelliği oldu. Kullanıcılar için bir zaman tüneli oluşturma amacını güden Photo Maps, kullanıcıların hangi fotoğrafın nerede çekildiğini kaydederek harita üzerinde gösteriyor. Bunu da güncelleme ile eklenen lokasyon bilgisini kaydetme özelliğiyle gerçekleştiriyor.Uygulama güncellendikten sonra kullanıcılar profillerindeki Photo Maps sekmesinden çektikleri fotoğrafları harita üzerinde görebilecek. İstenirse fotoğraflardaki lokasyon bilgisi kaldırılarak haritadan silinebilecek.Güncellemenin diğer yenilikleri ise daha yaygın fotoğraf yükleme, yorumları spam olarak işaretleyebilme, sonsuz kaydırma şeklinde sayılabilir. Instagram 3.0, Android ve iOS için indirmeye sunulmuş durumda.