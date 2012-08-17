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Instagram, Photo Maps özelliğiyle güncellendi

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
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Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
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80 milyon kullanıcı sayısıyla mobil dünyada en çok ilgi çeken yapımlardan biri olan ve Facebook tarafından satın alınan Instagram, 3.0 sürümüyle pek çok yeni özelliği bünyesine kattı.

Facebook'un asıl etkisinin hissedildiği ilk güncelleme olarak tanımlanan 3.0 versiyonunda tamamen farklı bir gezinti tecrübesi kullanıcılara sunuluyor.

Bazı stabilite güncellemelerinin yanında en çok dikkat çeken Photo Maps özelliği oldu. Kullanıcılar için bir zaman tüneli oluşturma amacını güden Photo Maps, kullanıcıların hangi fotoğrafın nerede çekildiğini kaydederek harita üzerinde gösteriyor. Bunu da güncelleme ile eklenen lokasyon bilgisini kaydetme özelliğiyle gerçekleştiriyor.

Uygulama güncellendikten sonra kullanıcılar profillerindeki Photo Maps sekmesinden çektikleri fotoğrafları harita üzerinde görebilecek. İstenirse fotoğraflardaki lokasyon bilgisi kaldırılarak haritadan silinebilecek.

Güncellemenin diğer yenilikleri ise daha yaygın fotoğraf yükleme, yorumları spam olarak işaretleyebilme, sonsuz kaydırma şeklinde sayılabilir. Instagram 3.0, Android ve iOS için indirmeye sunulmuş durumda.

http://itunes.apple.com/gb/app/instagram/id389801252?mt=8

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.instagram.android&hl=en

http://techcrunch.com/2012/08/16/instagram-3-0-bets-big-on-geolocation-with-photo-maps-letting-you-showcase-the-story-behind-your-photos/ Yorum Yaz
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DH Misafiri 5 yıl
ya instagramdaki benı takip edenlerın sadece 10 kişiyi görebiliyorum geriye kalan 250 sını goremıyorum neden hepsını göremıyorum yardım please
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DH Misafiri 7 yıl
ben güncelledikten sonra bi sorun yaşamaya başladım.
profil sayfamda followers ve following 'e basamıyorum yani takipçilerimi ve takip ettiklerimi göremiyorum.
güncellemeden önce bi ayar yapmış olabilirim ama şimdi o ayarı bulamıyorum.
yardım edebilir misiniz?
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Public_Enemy 7 yıl
Facebook bu zaman tüneli ile kafayı yedi, beni facebook dan nefret ettiren şeydir zaman tüneli, hayatımı neden insanlara film şeridi gibi sunayım ki, yada sunanlar ne düşünerek bunu yapıyorlar anlamak mümkün değil.
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Tyler 7 yıl
Guncelledim de sonsuz kaydirma dediginiz ne oluyor?
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MattPegasus 7 yıl Tyler
Tyler

Guncelledim de sonsuz kaydirma dediginiz ne oluyor?

Aşağı indikçe fotoğraflar kendi kendine yükleniyor.Devamlı butona basmaya gerek duymadan.
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Barbaroscakir 7 yıl
ludeng
wow, tanrım. LCD Ekran, Lazer Hedefleme Sistemi, Uzaktan Kumanda, bu kadar benzersiz ve mükemmel HDMI Video Çıkışı ile 720p HD Suya Kask Spor Dijital Video Kaydedici, hepimiz onu seviyorum, o, senin, 89,99 $ çok daha iyi biri. bu nedenle, burada büyük bir sürpriz kaçırmayın: ick.li/...

nediyosun olom ?
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janeiro1209 7 yıl
Sıralamayı değiştirmek için sağdaki menüyü kullanabilirsiniz.
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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MattPegasus 7 yıl
Sonsuz kaydırma gelmiş sonunda.


Edit:Güncelledim uygulamayı gayet akıcı olmuş.Fakat en sonuna kadar gelmeden diğer fotoğraflar yüklenmiyor.Bunun yerine son 2 fotoğrafa geldiğimizde aşağıdaki fotoğraflar yüklenmeye başlasaymış daha iyi olurmuş.
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