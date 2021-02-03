Instagram'a silinen gönderileri kurtarma özelliği geliyor

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Instagram'a eklenecek olan yeni özellik, bilgisayar korsanları tarafından hacklenen hesapların, hızlı bir şekilde eski haline dönmesine yardımcı olacak.

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Instagram geliştiricileri, kullanıcılar tarafından uzunca bir süredir istenen bu özelliği, nihayet uygulamaya entegre ediyorlar. Recently Deleted (Yakın Zamanda Silinenler) klasörü olarak kullanıma sunulan yeni özelliğe, Hesap menüsü altındaki uygulama ayarlarından erişilebilecek.

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30 gün depolanacak

Yeni özellik, silinen fotoğrafları, videoları, kısa Reels videolarını ve IGTV'yi, 30 gün boyunca görüntülemenize ve geri yüklemenize olanak tanıyacak. Hikayelere gelince, silindikleri andan itibaren 24 saat içinde geri yüklenebilecekler. Bu, sosyal ağ kullanıcılarının saldırılardan korkmamalarını da sağlayacak. Zira bilgisayar korsanlarının hesabı ele geçirmelerinin ardından yaptıkları ilk şey, gönderileri silmek olabiliyor.

Yeni özellik alışıldığı üzere aşamalı bir şekilde tüm kullanıcılara açılacak Bu nedenle güncelleme için kesin bir tarih belirtmek zor.

https://www.theverge.com/2021/2/2/22262154/instagram-recently-deleted-feature-update

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