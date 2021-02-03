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    Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Instagram'a silinen gönderileri kurtarma özelliği geliyor

    Sosyal medya devi Instagram'a yeni bir özellik geliyor. Artık hesabınızın başka ellere geçmesi sonucu silinen gönderilerinizi geri getirebileceksiniz.
    03 Şubat 2021, 14:30 (2 hf.)
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    Mobil Uygulamalar
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    Instagram'a silinen gönderileri kurtarma özelliği geliyor
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    Instagram'a eklenecek olan yeni özellik, bilgisayar korsanları tarafından hacklenen hesapların, hızlı bir şekilde eski haline dönmesine yardımcı olacak.

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    Instagram geliştiricileri, kullanıcılar tarafından uzunca bir süredir istenen bu özelliği, nihayet uygulamaya entegre ediyorlar. Recently Deleted (Yakın Zamanda Silinenler) klasörü olarak kullanıma sunulan yeni özelliğe, Hesap menüsü altındaki uygulama ayarlarından erişilebilecek.

    Instagram'a silinen gönderileri kurtarma özelliği geliyor
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    30 gün depolanacak

    Yeni özellik, silinen fotoğrafları, videoları, kısa Reels videolarını ve IGTV'yi, 30 gün boyunca görüntülemenize ve geri yüklemenize olanak tanıyacak. Hikayelere gelince, silindikleri andan itibaren 24 saat içinde geri yüklenebilecekler. Bu, sosyal ağ kullanıcılarının saldırılardan korkmamalarını da sağlayacak. Zira bilgisayar korsanlarının hesabı ele geçirmelerinin ardından yaptıkları ilk şey, gönderileri silmek olabiliyor.

    Yeni özellik alışıldığı üzere aşamalı bir şekilde tüm kullanıcılara açılacak Bu nedenle güncelleme için kesin bir tarih belirtmek zor.



    https://www.theverge.com/2021/2/2/22262154/instagram-recently-deleted-feature-update Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (7) Yorum Yaz Forumda Gör
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    Ahmet DOĞAN (Ahmet DOĞAN) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Şaka Şaka Gerçekten Komple Siliniyormu Sanıyordunuz Siz....
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    Rachsuchtig 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Siz bundan önce fotoğraflarınızın silindiğini mi sanıyordunuz? Eğer öyleyse çok safsınız
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    BekirHan (Bekir Han) 2 hf. ( Mesaj Silindi ) Rachsuchtig
    Aynı şeyi yazmaya geldim, siz yazmışsınız.
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    cizmelikedii 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    ya ben silmişim sende sil
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    yhyilkrgll (Yahya Ilker) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Aslında hepimiz adımız gibi biliyoruz silinmediğini ama ispatliyamiyoruz
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    sekohuso33 (Serhat ERDEM) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Hop hop hop.. bu baya legal gizlilik ihlali degil mi ? Hep biliyorduk ama inkar ediyorduk. Hicbir sey silinmiyor hepimiz veri depolarinin icinde cirit atiyoruz.
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    drjacob (... ) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Yani resimleri silmiyoruz diyorlar
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    zaomss (Furkan Bulat) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Özelliğe bak. Sildiğiniz fotoları silmiyoruz aslında demenin başka yöntemi :)
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