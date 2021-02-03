Instagram'a silinen gönderileri kurtarma özelliği geliyor

Instagram'a eklenecek olan yeni özellik, bilgisayar korsanları tarafından hacklenen hesapların, hızlı bir şekilde eski haline dönmesine yardımcı olacak.İlginizi Çekebilir Instagram, hikayeler bölümüne TikTok tarzı gezinme yöntemini getirecek
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Instagram geliştiricileri, kullanıcılar tarafından uzunca bir süredir istenen bu özelliği, nihayet uygulamaya entegre ediyorlar. Recently Deleted (Yakın Zamanda Silinenler) klasörü olarak kullanıma sunulan yeni özelliğe, Hesap menüsü altındaki uygulama ayarlarından erişilebilecek.
30 gün depolanacak
Yeni özellik, silinen fotoğrafları, videoları, kısa Reels videolarını ve IGTV'yi, 30 gün boyunca görüntülemenize ve geri yüklemenize olanak tanıyacak. Hikayelere gelince, silindikleri andan itibaren 24 saat içinde geri yüklenebilecekler. Bu, sosyal ağ kullanıcılarının saldırılardan korkmamalarını da sağlayacak. Zira bilgisayar korsanlarının hesabı ele geçirmelerinin ardından yaptıkları ilk şey, gönderileri silmek olabiliyor.
Yeni özellik alışıldığı üzere aşamalı bir şekilde tüm kullanıcılara açılacak Bu nedenle güncelleme için kesin bir tarih belirtmek zor.
https://www.theverge.com/2021/2/2/22262154/instagram-recently-deleted-feature-update Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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