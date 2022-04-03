Instagram DM'leri iyileştiriyor: İşte yeni özellikler

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Meta'ya ait popüler sosyal medya uygulaması Instagram, her geçen gün kendini geliştirmeye devam ediyor. Yeni yayınlanan birbirinden güzel mesajlaşma özellikleri sayesinde Insatgram, daha iyi bir hale geliyor.

İşte yeni gelen özellikler:

Hızlı Yanıtlar: Instagram akışınıza göz atarken ve biri size DM gönderdiğinde artık mesaj alanına gitmek zorunda değilsiniz. Siz uygulamada gezinirken gelen bildirimi aşağı kaydırarak mesajı yanıtlayabilirsiniz. Bu özellik, şu an için yalnızca metin yanıtlarını destekliyor. Medya ile yanıt vermek istiyorsanız, normalde yaptığınız gibi Gelen Kutusuna gitmeniz gerekiyor. DM Kısayolları: Bir gönderideki paylaş düğmesini basılı tuttuğunuzda, en yakın Instagram arkadaşlarınızdan bazılarını gösteren bir pencere açılacak ve bunlardan birine dokunarak o gönderi, göndermek istediğiniz kişinin Gelen Kutusuna düşecek. Çevrimiçi Durum Çubuğu: Gelen Kutunuzda artık çevrimiçi arkadaşlarınızı görebileceksiniz. Böylece bir arkadaşınıza mesaj atmanın en uygun zamanına sahip olacaksınız. Şarkı Önizlemeleri: Artık arkadaşlarınızın doğrudan DM'lerde dinlemesi için 30 saniyelik bir şarkı önizlemesi gönderebileceksiniz. Böylece müziklerinizi, daha pratik bir şekilde arkadaşlarınızla payalaşabileceksiniz. Lo-fi Sohbet Teması: DM'ler için yeni bir sohbet teması olan Lo-fi, daha konforlu bir sohbete olanak tanıyacak. Grup Anketleri: Grup DM'lerinde artık anketler de destekleniyor. Böylece arkadaşlarınızın fikirlerini merak ettiğinizde veya bir konu hakkında kararsız kaldığınızda onlara bu konuyla ilgili bir anket göndebilirsiniz.

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