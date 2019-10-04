Apple, hareket yakalama teknolojisi geliştiren IKinema şirketini satın aldı

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Apple, sanal gerçeklik ve web animasyonları da dahil olmak üzere çeşitli alanlarda kullanılmak üzere, hareket yakalama teknolojileri geliştiren İngiliz şirketi iKinema'yı sessiz sedasız bir şekilde satın aldı.

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Apple, AR ve VR teknolojilerine yoğunlaşıyor

Teknoloji devi, bu satın almayı kamuya henüz açıklamadı, ancak yasal düzenlemeler Apple’ın uluslararası şirket avukatı Peter Denwood’un 12 Eylül’de iKinema’nın yönetim kuruluna atandığını gösteriyor. iKinema, hareket yakalama, oyunlar ve VR yazılımları konusunda uzmanlaşmış şirket. Web sitesi şu anda şirket hakkında çok az bilgi sunuyor ancak iKinema Youtube kanalında yaptıkları işlerle ilgili videolar bulmak mümkün.

Apple'ın artırılmış ve sanal gerçeklikle giderek daha fazla ilgilenmeye başladığı bir gerçek. Buna paralel olarak iKinema, hem geliştiricilere yönelik ARKit yazılım platformu hem de AR gözlükleri yapımı konusunda Apple'ın hedefleri doğrultusunda çalışacak. Satın almanın ne kadara gerçekleştiği konusunda resmi bir açıklamanın ne zaman yapılacağı ise şimdilik belli değil.

https://appleinsider.com/articles/19/10/03/apple-reportedly-acquires-motion-capture-firm-ikinema