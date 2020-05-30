OnePlus 8 Pro'nun röntgen gibi çalışan Photochrome modu kaldırıldı

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OnePlus 8 Pro'nun tartışamalara sebep olan Photochrome modu, OnePlus tarafından yayınlanan bir güncellemeyle geçici olarak devre dışı bırakıldı.

Oxygen OS 10.5.9.IN11AA sürüm numarasını taşıyan güncelleme, başlangıçta yalnızca Çin'deki OnePlus 8 Pro kullanıcıları için yayınlansa da OnePlus tarafından yapılan açıklama ile güncellemenin küresel ölçekli olduğu ve Photochrome modunun geçici bir süreyle tüm OnePlus 8 Pro cihazlarında devre dışı bırakıldığı anlaşıldı.

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Sürüm notlarında Photochrome modunun geçici bir süreyle kaldırıldığını belirten OnePlus, bu özelliğin haziran ayında tekrar etkinleştirileceğini belirtmeyi de ihmal etmiyor. Ancak bu süre zarfında OnePlus'ın Photochrome modu üzerinde ne gibi çalışmalar yapacağı, bu özellik tekrar kullanıma sunulduğunda mevcut işlevlerin ne kadarının yerini koruyacağı hakkında bir bilgi paylaşılmış değil.

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OnePlus 8 Pro'daki Photochrome modu, tıpkı bir X-ray cihazı gibi nesnelerin içini gösteriyor

OnePlus 8 Pro'da yer alan 5 MP çözünürlüğündeki renk filtresi kamerasını kullanan Photochrom modu, kızılötesi ışınları (IR) filtrelemediği için bazı nesnelerin ve hatta kıyafetlerin dahi içini saydam olarak gösterebiliyor.

Farklı ışık türlerine izin verecek şekilde tasarlanan ve kızılötesi fotoğrafçılık için kullanılan renk filtresi kamerası, telefondaki filtre yazılımı ile birlikte kullanıcıya daha dramatik renkler ve efektler sunabiliyor.

https://www.xda-developers.com/oxygenos-10-5-9-disables-oneplus-8-pro-color-filter-camera-even-global-variant/

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