Instagram albümlerine yatay ve dikey format desteği geldi

Instagram’ın albüm özelliği geçtiğimiz Şubat ayında kullanıma sunuldu. Albüme sadece kare formatında resimler eklenebiliyordu. Bu durumda manzara fotoğrafları ve portre fotoğraflarını albüm yapmak istediğinizde görüntünün büyük bir bölümünün kırpılması gerekiyordu.

Son gelen güncelleme ile birlikte 16:9 ve 4:3 oranındaki dikey ve yatay resimler de albüme eklenebiliyor. Önceden olduğu gibi en fazla 10 fotoğraf sınırı devam ediyor.

Kademeli olarak kullanıma sunulan yeni albüm özelliğini önümüzdeki günlerde herkes kullanabilecek.