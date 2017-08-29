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Instagram albümlerine yatay ve dikey format desteği geldi

Instagram'ın kullanıma sunduğu albüm özelliğinde bugüne kadar sadece kare formatında resimler eklenebiliyordu. Son gelen güncelleme ile birlikte dikey ve yatay formatta resimler de eklenebilecek.
1 yıl
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sosyal medya
Yusuf Akbaş
Yazar
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Instagram albümlerine yatay ve dikey format desteği geldi
 

Instagram’ın albüm özelliği geçtiğimiz Şubat ayında kullanıma sunuldu. Albüme sadece kare formatında resimler eklenebiliyordu. Bu durumda manzara fotoğrafları ve portre fotoğraflarını albüm yapmak istediğinizde görüntünün büyük bir bölümünün kırpılması gerekiyordu.
Son gelen güncelleme ile birlikte 16:9 ve 4:3 oranındaki dikey ve yatay resimler de albüme eklenebiliyor. Önceden olduğu gibi en fazla 10 fotoğraf sınırı devam ediyor.

Kademeli olarak kullanıma sunulan yeni albüm özelliğini önümüzdeki günlerde herkes kullanabilecek.


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Portraitclub 1 yıl
Fotoğraflarda kaliteyi artırsınlar keskinlik diye bir şey yok. Keza videolar da öyle 1080p video yüklüyorsun 360p düşüyor çamur gibi görüntü.
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derepaca 1 yıl
Organik Hoşaf emojisi yoksa çöp..
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Captain_Ivy 1 yıl
Kullanmayalı 1 sene olacak nerdeyse. Vakit kaybı ve ego tatmin edici bi platformdu bana göre..
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AlicanNalbat 1 yıl
Henüz bize (ios) gelmemiş...
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