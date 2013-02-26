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Instagram aylık 100 milyon aktif kullanıcı sayısına ulaştı

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
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Instagram aylık 100 milyon aktif kullanıcı sayısına ulaştı

Facebook'a satışının ardından gündeme gelen kullanım koşulları değişikliği nedeniyle kullanıcılarının önemli bir kısmını kaybettiği ileri sürülen fotoğraf tabanlı paylaşım uygulaması Instagram, tam aksine kullanıcı sayısını her geçen gün artırıyor.

Firma tepe yöneticisi Kevin Systrom, resmi blogdan bir duyuru yayınlayarak aylık 100 milyon aktif kullanıcı sayısına ulaştıklarını belirterek, sürece katkı yapan herkese teşekkür etti. Böylece kullanıcı kaybettiği yönündeki iddialara da bir nevi cevap verilmiş oldu.

Farklı filtrelerle kullanıcılara fotoğraflarına efekt verme ve paylaşma imkanı sunan Instagram, Ekim 2010 tarihinde yayına başladığı günden bu yana büyük bir ilerleme kaydetti ve önemli bir aktif kullanıcı sayısına ulaştı.  

http://blog.instagram.com/post/44078783561/100-million Yorum Yaz
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