Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Sosyal Medya ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Instagram "canlı yayın" özelliğiyle resmen Periscope'a rakip oldu

Her güncellemesiyle yetenekleri artan Instagram'a canlı yayın ve özel mesaj üzerinden hikaye paylaşma yenilikleri geldi. Böylelikle artık uygulama üzerinden istediğiniz an canlı yayın yapabileceksiniz
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
2b
1
16
sosyal medya
Cihan Pehlivan
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Son dönemde Snapchat’in bazı özelliklerini kopyaladığı gerekçesiyle eleştirilen Instagram, görünüşe bakılırsa tüm tepkilere kulaklarını tıkamış durumda. Resmi blog’tan yayınlanan açıklamaya göre iki farklı yeniliğe daha kavuşan sosyal ağ, böylelikle kullanıcı etkileşimi arttırmayı hedefliyor.
Açıklamaya göre Instagram’ın ilk yeniliği hikayelerin özelleştirilmesi oldu. Düzenlemeyle birlikte artık aynı özel mesajlarda (DM) olduğu gibi sadece istediğiniz kişiye ya da gruba hikaye gönderebilmeniz mümkün. Bunun için ekranın sağ üst köşesindeki oka tıkladıktan sonra kamera simgesi üzerinden paylaşım yapmanız yeterli. Üstelik eğer hikaye gönderdiğiniz kişi ekran görüntüsü alırsa durumdan haberdar oluyorsunuz.

Instagram, Snapchat'in ardından Periscope'a rakip oldu 

Sosyal ağın ikinci yeniliği ise canlı yayınlar. Kullanıcılar artık hikayeler ekranında yer alan "Live" sekmesine tıklayarak anında canlı yayın başlatabilecekler. İzleyiciler aynı Periscope’ta olduğu gibi yorum yazabilecek ve kalp gönderebilecekler. Diğer taraftan beğendiğiniz bir mesajı ekrana sabitleyebiliyor ya da yayını yorumlara tamamen kapatabiliyorsunuz. En popüler canlı yayınlara da ana ekrandaki "Top Live" butonuyla ulaşılabiliyor.
Hikayeler'i günlük 100 milyon, özel mesajlar bölümünü ise 300 milyondan fazla kişinin kullandığı düşünüldüğünde Instagram’ın trafiği şüphesiz katbekat artacak. Snapchat'in ardından Periscope’u hedef alan Mark Zuckerberg, mevcut kitleyi en iyi şekilde değerlendirerek rekabete ortak olmak istiyor. Kademeli olarak hayata geçirilen yeniliklerin kısa süre içerisinde tüm kullanıcılara sunulması bekleniyor. 

http://blog.instagram.com/post/153474421572/161121-launches Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Halilowich 3 yıl en beğenilen
Tekelci Zuckerberg!
Yanıtla +5
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
JoeyBane 3 yıl
Face, Vine, Scorp, Insta, Snap, Tumblr,.. bu gozler mirc, icq, msn gordu. Hepsini ayni son bekliyor. Yenilik lazim yenilik. Copy paste degil
Yanıtla +4
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
dawras 2 yıl
Ne güzel fotoğraf paylaştığımız bir uygulamaydı. Sonra snap geldi bozuldu şimdi de canlı yayın var iyice amacından çıktı.
Eski hali kalsın isterdim böyle snap-periscope çakması bir uygulama oldu.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Gencbeyiin 2 yıl
Amacına uygun bir yenilik oldu, çok beğendim.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
burak.bilgn 2 yıl
Kardeş ya s3 mini cihazım var açılmıyor o özellik yok güncelledim yardım eedermisiniz?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
aycibin 3 yıl
birkaç update sonra intargram tefal'e de rakip olacak :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 3 yıl
iki sosyal ağın içine bütün sosyal ağları topladı ya bu mark ne diyim artık bu çocuğa ?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
esmerbuyucu 3 yıl
Görüntü ve video paylaşımı uygulamasının canlı yayın özelliğini getirmesi niye bu kadar tepki çekmiş anlayamadım. Gayette amaca uygun bir sistem getirmişler.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
XPerience 3 yıl
Bence eklenen bu fonksiyonlar burada söylenenin aksine kullanıcı tarafından seviliyor ve fazlasıyla aktif olarak kıllanılıyor. Benzer uygulamaları bitirir mi aynı amaç için mi kullanılır bilmem ama gayet de iyi bir hamle. Bin tane farklı uygulama indirip insanlarla ağ kurmaya çabalayacağına zaten olan bir ağ üzerinden yayın yapmak çok daha güzel. Tekel mekel hikaye istemeyene zorla kullandırtmıyor adamlar
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
nokta_28 3 yıl
Ne gerek vardı.. Her istediğini alamazsın. Bırak da başkaları da olsun pazarda ama Facebook'un buna niyeti yok.. Hep benim olun hepsi bana gelsin istiyorsun ama gün olur devran döner ne olduğunu anlayamasın
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
BekirTemel 3 yıl
güzel oldu, artık foto paylaşan kalmadı zaten.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Captain_Ivy 3 yıl
İkinci videoda adam ne güzel ders çalışıyordu læ
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Bloodin +179 BlackLead +140 madmahmutd +137 Domatore +113 Mugetsuga +110 Galatas4ray +109 sistemli adam +87 Tugrul_512bit +86 Fenomenon +83 Mutlak.Sıfır +83
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
1999 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
snapchat, instagram ve
8 etiket daha Periscope canlı yayın instagram hikayeler özel mesaj stories sosyal medya Internet Cihan Pehlivan
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 3 yıl Güneş aniden kaybolsaydı bizleri neler bekliyor olurdu? 3 yıl Hyundai Ioniq Electric, EPA'ya göre en verimli elektrikli otomobil 3 yıl Reeder’dan yeni amiral gemisi 3 yıl Giriş seviyesi HTC Desire 650 duyuruldu 3 yıl GTA5 ulta gerçekçi grafik modları listesi "özel video" 3 yıl Google uygulaması, Android’de kişisel verileri görmeye başlayacak 3 yıl Cadillac CT6, 2017 yılında hibrit versiyona kavuşuyor 3 yıl Alman uçak şirketi önce Türk oldu, şimdi Bursa’da üretilecek 3 yıl Google Cloud, eğitim platformu Qwiklabs’ı satın alıyor 3 yıl HTC 10 Evo duyuruldu 3 yıl CES fuarı 50 yılı geride bırakmaya hazırlanıyor 3 yıl Android 2.3 Gingerbread'e destek kesiliyor 3 yıl Galaxy S6 Android 7.0 Nougat ile testlerde gözüktü 3 yıl Samsung Galaxy S7′ye "Jet Black" renk seçeneği geliyor 3 yıl Turkcell, LiTRA teknolojisi ile acil durumlarda hayat kurtaracak 3 yıl Intel'in Kaby Lake platformuna yönelik yeni bilgiler var 3 yıl Yapay Zeka dudak okumayı bizden iyi biliyor 3 yıl Dünyanın en hızlı elektrikli aracı: NIO EP9 3 yıl Karbondioksit’in emilimini sağlayan yeni bir yol geliştirildi 3 yıl Organik ürün satışı yapan e-ticaret girişimi Tazedirekt, Migros'a satıldı 3 yıl GÖRÜNTÜLENEN Instagram "canlı yayın" özelliğiyle resmen Periscope'a rakip oldu Sonraki HTC sanal gerçeklik araştırma laboratuvarı kurdu 3 yıl Türk geliştiricilerden yeni bir oyun: Showgun: Adventure 3 yıl Bazı yeni MacBook Pro modellerinde trackpad problemleri ortaya çıktı 3 yıl Asus GTX1050Ti Strix incelemesi "Daha verimli, daha performanslı" 3 yıl Bulunan Rootkit 3 milyon Android cihazı etkiliyor 3 yıl Volkswagen’den geri adım: kendi pil fabrikasını açacak 3 yıl Doom oyununda Macbook Pro’nun OLED ekranını kullanan ilginç çözüm 3 yıl Symantec güvenlik sektöründe önemli bir satın alım yapıyor 3 yıl Samsung patlayan Galaxy S7′lerle ilgili açıklama yayınladı 3 yıl iPhone 6s modellerinin şarj bitmeden kapanma sorunu çözülüyor 3 yıl HP, ikinci Windows 10 telefonu hazırlığında 3 yıl Tesla’dan etkileyici otomatik pilot videosu 3 yıl Digiturk, Süper Lig ve TFF 1. Lig yayın haklarını 5 yıllığına aldı 3 yıl LG V30 ile ikinci ekran değişebilir 3 yıl Yenilenen Seat Leon Cupra artık daha hızlı! 3 yıl Aselsan’ın KULAÇ teknolojisi, Endonezya denizaltısında! 3 yıl Game of Thrones'un yıldızı Star Wars evrenine katıldı 3 yıl Monster Tulpar T5 GTX 1060 dizüstü inceleme 3 yıl Panasonic’ten ilginç icat: Tercüman Megafon 3 yıl Bilim adamlarından tıpta yeni imkanlar yaratacak mesaj iletme yöntemi Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Bozulan musluğu kiracı mı yaptırır
DH Forum
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
Manuel vites mi, Otomatik vites mi
DH Forum
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
NASA, 'geceyle gündüzün buluştuğu'
DonanımHaber
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim