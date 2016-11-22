Instagram "canlı yayın" özelliğiyle resmen Periscope'a rakip oldu

Son dönemde Snapchat’in bazı özelliklerini kopyaladığı gerekçesiyle eleştirilen Instagram, görünüşe bakılırsa tüm tepkilere kulaklarını tıkamış durumda. Resmi blog’tan yayınlanan açıklamaya göre iki farklı yeniliğe daha kavuşan sosyal ağ, böylelikle kullanıcı etkileşimi arttırmayı hedefliyor.

Açıklamaya göre Instagram’ın ilk yeniliği hikayelerin özelleştirilmesi oldu. Düzenlemeyle birlikte artık aynı özel mesajlarda (DM) olduğu gibi sadece istediğiniz kişiye ya da gruba hikaye gönderebilmeniz mümkün. Bunun için ekranın sağ üst köşesindeki oka tıkladıktan sonra kamera simgesi üzerinden paylaşım yapmanız yeterli. Üstelik eğer hikaye gönderdiğiniz kişi ekran görüntüsü alırsa durumdan haberdar oluyorsunuz.

Instagram, Snapchat'in ardından Periscope'a rakip oldu

Sosyal ağın ikinci yeniliği ise canlı yayınlar. Kullanıcılar artık hikayeler ekranında yer alan "Live" sekmesine tıklayarak anında canlı yayın başlatabilecekler. İzleyiciler aynı Periscope’ta olduğu gibi yorum yazabilecek ve kalp gönderebilecekler. Diğer taraftan beğendiğiniz bir mesajı ekrana sabitleyebiliyor ya da yayını yorumlara tamamen kapatabiliyorsunuz. En popüler canlı yayınlara da ana ekrandaki "Top Live" butonuyla ulaşılabiliyor.

Hikayeler'i günlük 100 milyon, özel mesajlar bölümünü ise 300 milyondan fazla kişinin kullandığı düşünüldüğünde Instagram’ın trafiği şüphesiz katbekat artacak. Snapchat'in ardından Periscope’u hedef alan Mark Zuckerberg, mevcut kitleyi en iyi şekilde değerlendirerek rekabete ortak olmak istiyor. Kademeli olarak hayata geçirilen yeniliklerin kısa süre içerisinde tüm kullanıcılara sunulması bekleniyor.

http://blog.instagram.com/post/153474421572/161121-launches