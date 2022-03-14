Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Instagram canlı yayınlarına moderatör eklenebilecek

    Instragram, platformda canlı yayın yapan kişilerin yayına moderatör ekleyebileceğini duyurdu. Moderatörler, yayını denetleyerek gerekli gördüğü zaman belirli kullanıcılar için yorumları kapatabilecek.
    Oy Ver

    Instagram canlı yayınlarına moderatör eklenebilecek
    Tam Boyutta Gör

    Instagram, canlı yayınlar sırasında yayıncıların moderatör eklemesine olanak tanıyan yeni bir özelliği platforma eklediğini duyurdu. Moderatörler, canlı yayınlardaki yorumları bildirebilecek, belirli izleyicileri yayından kaldırabilecek ve yorumları kapatabilecek.

    İstenilen kullanıcı moderatör olarak atanabilecek

    2016 yılının sonlarında Instagram, platformda canlı yayın özelliğini kullanıma sunmuştu. Yayıncılar, canlı yayını gerçekleştirirken aynı zamanda yayını denetlemek zorunda kalıyor ve bu durum zorluk yaratıyordu.

    Sosyal medya platformu biraz gecikmeli de olsa canlı yayına moderatör eklemeye artık izin verildiğini paylaştı. İçerik oluşturucular, canlı yayınları sırasında yorum çubuğundaki üç noktaya dokunarak bir moderatör atayabilecekler. Üç noktaya dokunulduktan sonra yayıncıya önerilen hesaplar listesi gösterilecek ve yayıncılar isterlerse bu listeden isterlerse de bir hesabı arayarak atama yapabilecekler.

    Instagram, canlı yayınlara moderatör desteğini yeni getirmiş olsa da canlı akışa izin veren çoğu platform bu özelliği sunuyor. YouTube ve Twitch gibi platformların haricinde Instagram'ın kardeş platformu Facebook da canlı yayınlara moderatör eklemeye olanak tanıyor.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    donanimhabercom Instagram

    Kadjar'ın halefi: Renault Austral

    A
    adnantunc.tr 5 gün önce

    Adeta Peugeot 2008???

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    3000-4000 TL Arası Telefonlar
    Huawei P40 LITE E
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    5.000-10.000 TL Arası Laptoplar
    Lenovo V15 G2 ITL 82KB000RTX045
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Ekstrem Seviye Sistem
    ARCHITECT-MASTER
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız