Tam Boyutta Gör

Instagram, canlı yayınlar sırasında yayıncıların moderatör eklemesine olanak tanıyan yeni bir özelliği platforma eklediğini duyurdu. Moderatörler, canlı yayınlardaki yorumları bildirebilecek, belirli izleyicileri yayından kaldırabilecek ve yorumları kapatabilecek.

İstenilen kullanıcı moderatör olarak atanabilecek

2016 yılının sonlarında Instagram, platformda canlı yayın özelliğini kullanıma sunmuştu. Yayıncılar, canlı yayını gerçekleştirirken aynı zamanda yayını denetlemek zorunda kalıyor ve bu durum zorluk yaratıyordu.

Sosyal medya platformu biraz gecikmeli de olsa canlı yayına moderatör eklemeye artık izin verildiğini paylaştı. İçerik oluşturucular, canlı yayınları sırasında yorum çubuğundaki üç noktaya dokunarak bir moderatör atayabilecekler. Üç noktaya dokunulduktan sonra yayıncıya önerilen hesaplar listesi gösterilecek ve yayıncılar isterlerse bu listeden isterlerse de bir hesabı arayarak atama yapabilecekler.

YouTube'un transkripsiyon özelliği Android uygulamasına geliyor 1 gün önce eklendi

Instagram, canlı yayınlara moderatör desteğini yeni getirmiş olsa da canlı akışa izin veren çoğu platform bu özelliği sunuyor. YouTube ve Twitch gibi platformların haricinde Instagram'ın kardeş platformu Facebook da canlı yayınlara moderatör eklemeye olanak tanıyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Internet

Sosyal Medya Haberleri

Instagram canlı yayınlarına moderatör eklenebilecek