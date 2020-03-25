Çentiksiz iPhone 12'nin muhtemel tasarımı internete sızdı

Tam Boyutta Gör

Geçtiğimiz günlerde ortaya atılan bir bilgi, iPhone 12 modellerinin çentiksiz bir ekranla geleceğine işaret ediyordu. Apple tarafından henüz onaylanmayan bu sızıntı, yeni render görüntüleriyle birlikte bir adım ileriye taşınmış durumda.

Ayrıca Bkz. "Koronavirüs nedeniyle Hindistan'daki iPhone üretimi askıya alındı"

iPad Pro'ya benzetildi

Svetapple tarafından ortaya saçılan iPhone 12 render'ları, birçok kişinin çentiksiz iPhone hayalinin gerçek olabileceğine işaret ediyor. Görsellere bakacak olursak, bu hayalin kalın çerçeveleri de beraberinde getireceğini söyleyebiliriz. Zira iPhone 12'ye ait olduğu iddia edilen render görüntüleri üst kısımdaki çerçevenin, cihazın kamera ve diğer sensörleri alacak derecede kalın olduğunu gösteriyor.

Tam Boyutta Gör

İkinci render görüntüsünde ise SIM yuvasının sağ tarafta olacağı görülüyor. Hatta iPhone 12'ye ait olduğu idda edilen bu render'lardaki cihazın çok kaba olduğu ve iPad Pro'yu andırdığı bile belirtilmiş. İddia aşamasındaki bu tasarımın tüm iPhone 12 modelleri için mi geçerli olacağı, yoksa sadece bir modelin mi bu şekilde piyasaya sürüleceğini söylemek için ise henüz çok erken. Apple'ın, her şey planlandığı gibi giderse, yeni nesil iPhone modellerini Eylül 2020'de tanıtacağını da belirtmeden geçmeyelim.

https://www.gsmarena.com/new_iphone_12_renders_give_us_a_glimpse_of_the_notchless_design-news-42240.php

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.