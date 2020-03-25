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    iPhone ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Çentiksiz iPhone 12'nin muhtemel tasarımı internete sızdı

    Apple'ın 2020 sonbaharında piyasaya süreceği iPhone 12 ile ilgili sızıntılara bir yenisi daha eklendi. iPhone 12'ye ait olduğu iddia edilen render görüntüleri çentiksiz bir cihazı gösteriyor.
    1 sa.
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    10
    iPhone
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    Çentiksiz iPhone 12'nin muhtemel tasarımı internete sızdı
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    Geçtiğimiz günlerde ortaya atılan bir bilgi, iPhone 12 modellerinin çentiksiz bir ekranla geleceğine işaret ediyordu. Apple tarafından henüz onaylanmayan bu sızıntı, yeni render görüntüleriyle birlikte bir adım ileriye taşınmış durumda.

    Ayrıca Bkz. "Koronavirüs nedeniyle Hindistan'daki iPhone üretimi askıya alındı"

    iPad Pro'ya benzetildi

    Svetapple tarafından ortaya saçılan iPhone 12 render'ları, birçok kişinin çentiksiz iPhone hayalinin gerçek olabileceğine işaret ediyor. Görsellere bakacak olursak, bu hayalin kalın çerçeveleri de beraberinde getireceğini söyleyebiliriz. Zira iPhone 12'ye ait olduğu iddia edilen render görüntüleri üst kısımdaki çerçevenin, cihazın kamera ve diğer sensörleri alacak derecede kalın olduğunu gösteriyor.

    Çentiksiz iPhone 12'nin muhtemel tasarımı internete sızdı
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    İkinci render görüntüsünde ise SIM yuvasının sağ tarafta olacağı görülüyor. Hatta iPhone 12'ye ait olduğu idda edilen bu render'lardaki cihazın çok kaba olduğu ve iPad Pro'yu andırdığı bile belirtilmiş. İddia aşamasındaki bu tasarımın tüm iPhone 12 modelleri için mi geçerli olacağı, yoksa sadece bir modelin mi bu şekilde piyasaya sürüleceğini söylemek için ise henüz çok erken. Apple'ın, her şey planlandığı gibi giderse, yeni nesil iPhone modellerini Eylül 2020'de tanıtacağını da belirtmeden geçmeyelim.



    https://www.gsmarena.com/new_iphone_12_renders_give_us_a_glimpse_of_the_notchless_design-news-42240.php Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    UnicornKnight (Onur Aksu) 1 sa. en beğenilen
    kimbilir kimin nesi biri kuyuya bir taş atıyor, GSM Arena'nın editörleri tabi hemen üzerine sazanlıyorlar, yetinmiyor bizimkiler de görseldeki "Turkcell" operatör simgesini görmeden misli fazla üzerine atlıyorlar.

    görsel bir render görüntüsü, gerçek bir cihaz değil. kim bilir hangi Apple/iPhone fanboyunun boş vakit öldürgecinden ibaret yani. Apple'ın Cupertino California'da Apple Campus'te ürün geliştirirken Turkcell ile ilintili bir şey kullandığına ne kadar inanılabilirse bu şeye de o kadar inanılabilir. -_-
    kimbilir kimin nesi biri kuyuya bir taş atıyor, GSM Arena'nın editörleri tabi hemen üzerine sazanlıyorlar, yetinmiyor bizimkiler de görseldeki "Turkcell" operat...
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    Yorumlar (9) Yorum Yaz Forumda Gör
    bahoho (bahadır a) 25 dk.
    Şu tasarımda 5.8lik bir telefon çıkarsınlar da alalım çinliler bol buldular 7 inç yaptılar ufak bir şey yapın da alak yahu.
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    Amd64x2 38 dk.
    İyiymiş "rambo bıçağı" olarak ta kullanılır... Tuşlar çok dışarıda değil mi bana mı öyle geldi?
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    UnicornKnight (Onur Aksu) 1 sa. en beğenilen
    kimbilir kimin nesi biri kuyuya bir taş atıyor, GSM Arena'nın editörleri tabi hemen üzerine sazanlıyorlar, yetinmiyor bizimkiler de görseldeki "Turkcell" operatör simgesini görmeden misli fazla üzerine atlıyorlar.

    görsel bir render görüntüsü, gerçek bir cihaz değil. kim bilir hangi Apple/iPhone fanboyunun boş vakit öldürgecinden ibaret yani. Apple'ın Cupertino California'da Apple Campus'te ürün geliştirirken Turkcell ile ilintili bir şey kullandığına ne kadar inanılabilirse bu şeye de o kadar inanılabilir. -_-
    Yanıtla +7
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    WB 1 sa.
    Iphone7 kasasindan daha buyuk olmaz umarim
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    Blackrz (Ali Kara) 1 sa.
    O kadar kalın çerçevedense çentiği tercih ederim 🤔
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    joven 1 sa.
    Olması gerekende bu zaten Apple kendi tarzını ortaya koymalı
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    rwo (rwo ) 1 sa.
    çentik rezilliğini başlatanda apple dı bitirende o olacak sanırım apple bırakırsa herkez koyun gibi takip edeceği içi inşallah bu render doğrudur.
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    Murat.Ak (Murat Ak) 1 sa.
    Geriye teknoloji şeklinde kenarlar kalınlaşmaz umarım. Eğer sadece üst tarafın kalınlığını aynı tutup, diğer çerçeve kalınlıklarını azaltırlarsa güzel olur.
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    Mr. Jingles 1 sa.
    Bu haliyle bence gayet iyi. İncecik olmasına gerek yok.
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