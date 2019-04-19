Instagram’da 'like' peşinde koşanların sonu geldi

Instagram üzerinde tersine mühendislik çalışmaları yürüten ve bugüne kadar yayınlanmış pek çok özelliği aylar öncesinden duyuran Hong Konglu geliştirici Jane Wong, beğeni peşinde koşanların üzüleceği yeni özelliği ortaya çıkardı.

“Paylaşım yaparken ne kadar beğeni alacağınıza değil, paylaştığınız içeriğe odaklanmanızı istiyoruz” diyen Instagram, gönderilerdeki beğeni sayısını kaldırmayı planlıyor. Henüz test edilmeye başlanmayan bu özellik, kodlarda gizlenmiş bir şekilde ortaya çıktı.

Jane Wong, kodlarda gizlenen bu özelliği aktif etmeyi başardı ve ekran görüntülerini paylaştı. Gönderilerdeki beğeni sayısını yalnızca gönderiyi paylaşan kişi görecek. Diğer kullanıcılar ise yalnızca gönderiyi beğenen arkadaşlarının ismini görecek. Örneğin Instagram’ın şu anki halinde “Beğenenler Yusuf ve 500 diğer kişi” yazan metinde “Beğenenler Yusuf ve diğer kişiler” yazacak.

Instagram, beğeni sayısını kaldıracağı özelliğin testine henüz başlamadı. Özelliği eklemekten vazgeçmediği takdirde önümüzdeki aylarda uygulamanın beta versiyonunda testlerin başlamasını ve birkaç ay sonra herkesin kullanıma sunulmasını bekliyoruz.

DM kutusuna sticker özelliği geliyor

WhatsApp’taki sticker özelliği Instagram’a geliyor. Instagram’ın kısıtlı bir kitlede test etmeye başladığı yeni özelliğe göre DM’de yazışırken karşı tarafa sticker gönderebileceksiniz.

https://twitter.com/wongmjane/status/1118970853654290432