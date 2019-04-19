Instagram’da 'like' peşinde koşanların sonu geldi

“Paylaşım yaparken ne kadar beğeni alacağınıza değil, paylaştığınız içeriğe odaklanmanızı istiyoruz” diyen Instagram, gönderilerdeki beğeni sayısını kaldırmayı planlıyor. Henüz test edilmeye başlanmayan bu özellik, kodlarda gizlenmiş bir şekilde ortaya çıktı.
Jane Wong, kodlarda gizlenen bu özelliği aktif etmeyi başardı ve ekran görüntülerini paylaştı. Gönderilerdeki beğeni sayısını yalnızca gönderiyi paylaşan kişi görecek. Diğer kullanıcılar ise yalnızca gönderiyi beğenen arkadaşlarının ismini görecek. Örneğin Instagram’ın şu anki halinde “Beğenenler Yusuf ve 500 diğer kişi” yazan metinde “Beğenenler Yusuf ve diğer kişiler” yazacak.
Instagram, beğeni sayısını kaldıracağı özelliğin testine henüz başlamadı. Özelliği eklemekten vazgeçmediği takdirde önümüzdeki aylarda uygulamanın beta versiyonunda testlerin başlamasını ve birkaç ay sonra herkesin kullanıma sunulmasını bekliyoruz.
DM kutusuna sticker özelliği geliyor
WhatsApp’taki sticker özelliği Instagram’a geliyor. Instagram’ın kısıtlı bir kitlede test etmeye başladığı yeni özelliğe göre DM’de yazışırken karşı tarafa sticker gönderebileceksiniz.
https://twitter.com/wongmjane/status/1118970853654290432 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Like ve beğenilmeyi gizleseniz de mesajlara takılmaya başlayacaklar bu seferde. Kimse paylaşımına mesaj atmıyor ise yine hayıflanacak kişi. Aslında çok like alan hesaplara çok fazla da mesaj atıyor kişiler içeriğini beğenmese de atıyor mesajı. Like belli olmayınca bu boş beleş kitle mesaj da atmamaya başlayacaktır. Bu da ayrıca bir depresyon konusu.
Bence en iyisi paylaşımın beğeni ve mesaj bölümünü kişi sadece kendisi görebilecek şekilde ayarlar ise bu gizemli durum hem paylaşımı yapan ile paylaşımı paylaşan arasında samimi ve gizli bir de bağlantı kurabilir. Ama bu evli veya sevgilileri nasıl etkiler burası da bir sorun, kıskanç eşler beğeni ve mesajları görmeyince eşinden kuşkulanıp hesabının anahtarını alıp kendisi bakmak isteyebilir bu kimlerle likelaşıyor yada buna kim ne yazıyor diye bakabilir mi?
Instagram kötü platform
Sevmiyorum
Keşke batsa
Güle Güle..
Insalar fotolari begenilmiyor diye foto atmaktan cekiniyor bu yuzden hikay atiyor.
Yani instagram bunu yaparsa kendine calismis olacak. Kullanicilara degil
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instagram, beğeni ve