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Instagram’da 'like' peşinde koşanların sonu geldi

Kullanıcılarının beğeni peşinde koşmasını istemeyen Instagram, beğeni sayısını göstermemeyi test ediyor. Beğeni sayısının kaldırılması, platformun kalitesini arttıracak.
1 ay
7,7b
1
31
sosyal medya
Yusuf Akbaş
Yazar
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Instagram üzerinde tersine mühendislik çalışmaları yürüten ve bugüne kadar yayınlanmış pek çok özelliği aylar öncesinden duyuran Hong Konglu geliştirici Jane Wong, beğeni peşinde koşanların üzüleceği yeni özelliği ortaya çıkardı.

“Paylaşım yaparken ne kadar beğeni alacağınıza değil, paylaştığınız içeriğe odaklanmanızı istiyoruz” diyen Instagram, gönderilerdeki beğeni sayısını kaldırmayı planlıyor. Henüz test edilmeye başlanmayan bu özellik, kodlarda gizlenmiş bir şekilde ortaya çıktı.

Jane Wong, kodlarda gizlenen bu özelliği aktif etmeyi başardı ve ekran görüntülerini paylaştı. Gönderilerdeki beğeni sayısını yalnızca gönderiyi paylaşan kişi görecek. Diğer kullanıcılar ise yalnızca gönderiyi beğenen arkadaşlarının ismini görecek. Örneğin Instagram’ın şu anki halinde “Beğenenler Yusuf ve 500 diğer kişi” yazan metinde “Beğenenler Yusuf ve diğer kişiler” yazacak.

Instagram, beğeni sayısını kaldıracağı özelliğin testine henüz başlamadı. Özelliği eklemekten vazgeçmediği takdirde önümüzdeki aylarda uygulamanın beta versiyonunda testlerin başlamasını ve  birkaç ay sonra herkesin kullanıma sunulmasını bekliyoruz.

DM kutusuna sticker özelliği geliyor

WhatsApp’taki sticker özelliği Instagram’a geliyor. Instagram’ın kısıtlı bir kitlede test etmeye başladığı yeni özelliğe göre DM’de yazışırken karşı tarafa sticker gönderebileceksiniz.



https://twitter.com/wongmjane/status/1118970853654290432 Yorum Yaz
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Spider_hip 1 ay en beğenilen
Takipçi sayısının asıl kaldırılması lazım :) Zombi gibi fake hesaplar kaynıyor. Binlerce fake hesap satan, üreten, bunun üzerinden bir ton paralar kazanan firmalar çıktı hatta büyüdüler. Millet egosunu tatmin edecek diye ne yapacağını şaşırdı.
Takipçi sayısının asıl kaldırılması lazım :) Zombi gibi fake hesaplar kaynıyor. Binlerce fake hesap satan, üreten, bunun üzerinden bir ton paralar kazanan firma...
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1 Yanıt Yanıtla +46
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Mr. Jingles 1 ay mk5555
Daha iyi olur boş beleş insanlardan kurtulmuş olur platform.
1 Yanıt Yanıtla +20
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mk5555 1 ay
instagram kendi ayağına sıkar bence. Başka bir mecraya kayar insanlar.
2 Yanıt Yanıtla +17
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Genç Düşünür 4 hf.
Çok iyi olmuş, hatta diğer platformlara da böyle bir özelliğin gelmesi gerek.
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chtsydn 4 hf.
kaldırılmaz. anladığım kadarıyla kaldırılacak derken kast edilen ilk bakışta görünemeyecek. beğenenlere tıkladığınızda yine görünecek muhtemelen kaç beğeni olduğu
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MonitörKertenkelesi 4 hf.
Mantıklı bir önerme ama zor bir işlem. Yani şöhret olmak veya popüler olmak isteyen ile istemeyen içine kapanık insanları eşitlemek gibi bir şey de oluyor. Tabii ki amaç İnstagram'da popüler kişilerin popüler olmayan kişileri ezen bir sisteme dönüşmesini engellemek. Like bağımlılığı var olan bir gerçek. Aslında çok popülerler arasında bile var olan bir gerçek. 10.000 like alan biri yarın bunun 9.000'e düşmesi halinde yine bir panik ve endişe yaşayacaktır. Çünkü bu bir beğenilme bağımlılığı, şöhret budalası olunması gibi bir şey.
Like ve beğenilmeyi gizleseniz de mesajlara takılmaya başlayacaklar bu seferde. Kimse paylaşımına mesaj atmıyor ise yine hayıflanacak kişi. Aslında çok like alan hesaplara çok fazla da mesaj atıyor kişiler içeriğini beğenmese de atıyor mesajı. Like belli olmayınca bu boş beleş kitle mesaj da atmamaya başlayacaktır. Bu da ayrıca bir depresyon konusu.
Bence en iyisi paylaşımın beğeni ve mesaj bölümünü kişi sadece kendisi görebilecek şekilde ayarlar ise bu gizemli durum hem paylaşımı yapan ile paylaşımı paylaşan arasında samimi ve gizli bir de bağlantı kurabilir. Ama bu evli veya sevgilileri nasıl etkiler burası da bir sorun, kıskanç eşler beğeni ve mesajları görmeyince eşinden kuşkulanıp hesabının anahtarını alıp kendisi bakmak isteyebilir bu kimlerle likelaşıyor yada buna kim ne yazıyor diye bakabilir mi?
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atmosferikmotor 4 hf.
Merhaba
Instagram kötü platform
Sevmiyorum
Keşke batsa
Güle Güle..
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Daniel Kuso 4 hf.
Güzel haber.
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Emre D 1 ay
Instagram'ın gayriresmi amacı beğeni toplayıp kendini tatmin etmek zaten. Şirketin böyle bir şey düşünmesine şaşırdım.
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Çağdaş 1 ay
Şirketlere ve görgüsüzlere kısıtlama getirmeli bence, yer araması yapıyorum mesela bir kaç şirket görselleri tek seferde değilde. Ayrı ayrı paylaşınca gereksiz bir kalabalık oluyor, sanki babasının malıymış gibi. Ayrıca normal kullanıcılara ufak tefek bildirimler göndermeli, "bu görseli beğenmiş olabilir misiniz" diye profilime kim baktı, takipçi bilmem neyi gibi absürt üçüncü uygulamalara bilgilerini girip. Böyle keko tipli insanların, gönderlerini beğenmiş olabiliyorlar, bilgileri dışında. Elden geçecek bir sürü şey var.
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Nerevarine 1 ay
Instagram kendi ayağına sıkarmış. PEH PEH PEH!! Like kasmayı seven bir egoist instagram üyesinin yorumu. Hemen de ifşalanıyorsunuz.

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PatrickBateman94 1 ay
Kalite ve Instagram yan yana kullanılamayacak iki kelime zaten instagramın temeli rekabete dayanıyor beğenim daha yüksek olsun veya takipçim artsın facebook'un da yükselişi beğeni ve arkadaş sayılarını koymasıyla başladı yani bu şirketler iletişim ihtiyacının üstüne neler koyabiliriz düşüncesiyle bunları başlattı ki başarılı da oldular.Bence insanlar rekabet ihtiyacını bir spor dalında giderse daha iyi olur futbol yüzme basket...
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caga_89 1 ay
Degisiklik vakti gelmisti.
Insalar fotolari begenilmiyor diye foto atmaktan cekiniyor bu yuzden hikay atiyor.
Yani instagram bunu yaparsa kendine calismis olacak. Kullanicilara degil
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