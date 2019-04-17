Twitter "yanıt gizleme" özelliğini ne zaman kullanıma sunacağını açıkladı

Sosyal medya kullanıcılarının hoşuna gitmeyen durumlardan biri de, paylaştıkları gönderiye gelen olumsuz veya hakaret içerikli cevapların olduğunu söyleyebiliriz. Bazı platformlarda bu cevapların silinmesi veya gizlenmesi mümkün olsa da Twitter böyle bir seçenek sunmuyordu. Ancak şirket, gelen istekler sonucunda yanıt gizleme özelliğini geliştirmeye başladı.

Haziran ayında kullanıma sunulacak

Twitter'ın yanıt gizleme seçeneği, attığınız tweet'lere gelen rahatsız edici veya hakaret içeren cevapları gizleyebilmenizi sağlıyor. Şirketin Haziran ayında kullanıma sunacağı bu özelliğin yanlış kullanımının önüne geçilmesi için, gizlenen cevaplar diğer kullanıcılar tarafından tek bir tıklama ile görülebilecek.

https://www.digitaltrends.com/news/twitter-has-revealed-a-launch-date-for-its-handy-hide-replies-feature/

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Twitter'ın kıdemli ürün müdürükonuyla ilgili olarak: "Twitter'da ilginç sohbetler başlatan insanlar bizim için çok önemli ve biz de onlara biraz kontrol vererek onların konuşmalarını mümkün olduğunca sağlıklı yapmalarını sağlamak istiyoruz." ifadelerini kullandı. Bu hafta biretkinliğinde konuşan Twitter CEO'su, Twitter'ın şu anki haliyle "başkalarını taciz etmeyi ve kötüye kullanmayıhale getirdiğini" itiraf etmişti. Yeni özellikle birlikte bu durumun daöngörülüyor.