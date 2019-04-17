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Twitter "yanıt gizleme" özelliğini ne zaman kullanıma sunacağını açıkladı

Mikro blog sitesi Twitter, bir süre önce kullanıcıların, tweet'lere gelen yanıtları gizlemelerini sağlayan bir özellik üzerinden çalıştığını duyurmuştu. Şirket ne zaman kullanıma sunacağını açıkladı.
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3
sosyal medya
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Sosyal medya kullanıcılarının hoşuna gitmeyen durumlardan biri de, paylaştıkları gönderiye gelen olumsuz veya hakaret içerikli cevapların olduğunu söyleyebiliriz. Bazı platformlarda bu cevapların silinmesi veya gizlenmesi mümkün olsa da Twitter böyle bir seçenek sunmuyordu. Ancak şirket, gelen istekler sonucunda yanıt gizleme özelliğini geliştirmeye başladı.

Haziran ayında kullanıma sunulacak

Twitter'ın yanıt gizleme seçeneği, attığınız tweet'lere gelen rahatsız edici veya hakaret içeren cevapları gizleyebilmenizi sağlıyor. Şirketin Haziran ayında kullanıma sunacağı bu özelliğin yanlış kullanımının önüne geçilmesi için, gizlenen cevaplar diğer kullanıcılar tarafından tek bir tıklama ile görülebilecek.
Twitter'ın kıdemli ürün müdürü Michelle Yasmeen Haq konuyla ilgili olarak: "Twitter'da ilginç sohbetler başlatan insanlar bizim için çok önemli ve biz de onlara biraz kontrol vererek onların konuşmalarını mümkün olduğunca sağlıklı yapmalarını sağlamak istiyoruz." ifadelerini kullandı. Bu hafta bir TED etkinliğinde konuşan Twitter CEO'su Jack Dorsey, Twitter'ın şu anki haliyle "başkalarını taciz etmeyi ve kötüye kullanmayı çok kolay hale getirdiğini" itiraf etmişti. Yeni özellikle birlikte bu durumun da azalacağı öngörülüyor.

https://www.digitaltrends.com/news/twitter-has-revealed-a-launch-date-for-its-handy-hide-replies-feature/ Yorum Yaz
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Unknown Jack 1 ay
arkadaş bak burda büyük bi sorun var: "Twitter'ın yanıt gizleme seçeneği, attığınız tweet'lere gelen rahatsız edici veya hakaret içeren cevapları gizleyebilmenizi sağlıyor. " ya ben hakaret içeren bir tweeti neden silmiyorum da görünmez yapıyorum. saçmasınız
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burhanulu 1 ay
Aman ne büyük bir sorun. Bunlarla ugrasacagina, nasil daha stabil hale getirilir onlarla uğraşın
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simbolmina 1 ay
yeni akit adminine yeni iş iste ne güzel.
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