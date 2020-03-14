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    Instagram'dan Coronavirüs önlemleri: "Virüsü tedavi ya da teşhis eden" AR filtreleri kaldırıldı

    Coronavirüs ile ilgili AR efektlerini kaldıran Instagram, insanların virüs ile ilgili doğru bilgiler edinmesi için bilgilendirici web sayfalarına yönlendirme yapacak. 
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    Mobil Uygulamalar
    Anıl Burak Karadede
    Teknoloji Editörü
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    Instagram'dan Coronavirüs önlemleri:
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    Popüler sosyal medya uygulaması Instagram, bütün dünyanın kabusu haline gelen Coronavirüs ile ilgili yanlış bilgiler için aldığı yeni önlemleri duyurdu. COVID-19 virüsü ile ilgili AR efektlerini kaldıran Instagram, insanların virüs ile ilgili doğru bilgiler edinmesi için Dünya Sağlık Örgütü ve yerel sağlık bakanlıklarının web sitesine yönlendirme yapacak.

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    Instagram müsamaha göstermiyor

    Sosyal meyanın gündemi haline gelen Coronavirüs, Instagram'ı harekete geçirmiş durumda. Zira diğer platformlarda olduğu gibi Instagram'da da COVID-19 virüsü ile ilgili çok sayıda yanlış bilgi dolaşıyor. 

    Bunun önüne geçmek isteyen sosyal medya uygulaması, Coronavirüsü teşhis ya da tedavi ettiğini iddia eden artırılmış gerçeklik efektlerini kaldırdı. Ayrıca "tanınmış bir sağlık kuruluşuyla ortaklaşa geliştirilmedikçe" virüsle ilgili diğer artırılmış gerçeklik efektleri de arama sonuçlarında gösterilmeyecek. 

    Instagram'dan Coronavirüs önlemleri:
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    Bu önlemlere ek olarak; insanların Coronavirüs ile ilgili güncel ve doğru bilgiler almaları için Instagram akışının en üstüne, Dünya Sağlık Örgütü ve yerel sağlık bakanlıklarının bilgilendirici sayfalarına yönlendiren bir alan eklenecek.

    Bu bildirim alanı önümüzdeki haftalarda, COVID-19 virüsünün yaygın olarak görüldüğü ülkelerdeki Instagram kullanıcılarının akışında gösterilmeye başlanacak.



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    mastella16 4 gün yeni yorumcu
    Tatlı bir düşünce en azından farkındalık yaratabilir.
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    dugers (syt dgr) 5 gün
    Virüs daha Çinden dünyaya yayılmadan geç dalganı instagram
    Yumurta dayandı iş ciddileşti kaldır filtreleri.
    Komik.
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    Ollivander 6 gün yeni yorumcu
    Yararlı.
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