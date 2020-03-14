Instagram'dan Coronavirüs önlemleri: "Virüsü tedavi ya da teşhis eden" AR filtreleri kaldırıldı

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Popüler sosyal medya uygulaması Instagram, bütün dünyanın kabusu haline gelen Coronavirüs ile ilgili yanlış bilgiler için aldığı yeni önlemleri duyurdu. COVID-19 virüsü ile ilgili AR efektlerini kaldıran Instagram, insanların virüs ile ilgili doğru bilgiler edinmesi için Dünya Sağlık Örgütü ve yerel sağlık bakanlıklarının web sitesine yönlendirme yapacak.

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Instagram müsamaha göstermiyor

Sosyal meyanın gündemi haline gelen Coronavirüs, Instagram'ı harekete geçirmiş durumda. Zira diğer platformlarda olduğu gibi Instagram'da da COVID-19 virüsü ile ilgili çok sayıda yanlış bilgi dolaşıyor.

Bunun önüne geçmek isteyen sosyal medya uygulaması, Coronavirüsü teşhis ya da tedavi ettiğini iddia eden artırılmış gerçeklik efektlerini kaldırdı. Ayrıca "tanınmış bir sağlık kuruluşuyla ortaklaşa geliştirilmedikçe" virüsle ilgili diğer artırılmış gerçeklik efektleri de arama sonuçlarında gösterilmeyecek.

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Bu önlemlere ek olarak; insanların Coronavirüs ile ilgili güncel ve doğru bilgiler almaları için Instagram akışının en üstüne, Dünya Sağlık Örgütü ve yerel sağlık bakanlıklarının bilgilendirici sayfalarına yönlendiren bir alan eklenecek.

Bu bildirim alanı önümüzdeki haftalarda, COVID-19 virüsünün yaygın olarak görüldüğü ülkelerdeki Instagram kullanıcılarının akışında gösterilmeye başlanacak.

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