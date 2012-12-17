Instagram, gizlilik politikası ve kullanım koşullarında yapılacak değişilikleri paylaştı

Facebook tarafından satın alınan fotoğraf tabanlı popüler paylaşım uygulaması Instagram, gizlilik politikasında ve kullanım koşullarında 16 Ocak 2013 itibariyle gerçekleşecek olan değişiklikleri kamuoyuyla paylaştı.





Yaptığı bu açıklamayla birlikte Facebook ile daha iyi entegre bir sitemin sinyallerini veren Instagram, yapılacak olan değişiklerin fotoğrafları kimin görüp kimin görmeyeceği konusunda herhangi bir etkide bulunmayacağını vurguladı. Yeni politikalarla birlikte Facebook üzerinden gelen verileri de kullanarak ''spam'' olarak nitelendirilen istenmeyen kişilerle daha iyi mücadele edecek bir sistemin getirileceği de ifade edildi. Yine gizlilik politikasındaki değişikliklerle birlikte Instagram'ın çerez bilgileri, log dosyalarını, cihaz tanımlayıcılarını, konum verilerini ve kullanım verilerini Facebook ve Facebook'un alt şirketleriyle paylaşabileceği belirtildi. Söz konusu gizlilik koşulları ve kullanım koşullarındaki bu şartlar olağan bir durum olsa da, şu an için Facebook'un bu verileri nasıl kullanacağı konusunda herhangi bir bilgi bulunmuyor. Ancak, Facebook'a bu tarz konularda duyulan güvensizliğin Instagram'a da yansıması oldukça muhtemel görünüyor.





Sosyal ağın Instagram'ı satın almasının ardından platformlar arasında bağın arttırıldığı en önemli gelişmelerden biri olan yeni gizlilik politikası ve kullanım koşullarının neler getireceğini ilerleyen dönemlerde hep birlikte göreceğiz.

http://instagram.com/about/legal/privacy/updated/