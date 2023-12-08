WhatsApp’a dinlenince kaybolan sesli mesajlar özelliği geldi

- WhatsApp için kaybolan sesli mesaj dönemi
- WhatsApp’ta kaybolan sesli mesaj nasıl gönderilir?
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WhatsApp için kaybolan sesli mesaj dönemi
WhatsApp, yayınladığı açıklamada “Mesajlarınıza ilave bir gizlilik katmanı eklemek için, 2021 yılında fotoğraf ve videolar için Bir Kez Görüntüle özelliğini kullanıma sunmuştuk. Bugün, karşıdaki kişi dinledikten sonra kaybolacak bir sesli mesaj gönderebileceğinizi bildirmekten heyecan duyuyoruz.” ifadelerini kullandı. Yeni özellik sayesinde kredi kartı bilgilerinizi bir arkadaşınıza okurken ya da bir sürpriz planlarken, artık sesli mesaj yoluyla hassas bilgileri de gönül rahatlığıyla paylaşabileceksiniz.
Bu arada Bir Kez Görüntülendikten sonra kaybolacak sesli mesajlar açıkça "tek seferlik" simgesiyle işaretlenecek, bu da karşı tarafın sesli mesajın türünü anlamasını sağlayacak. Tüm kişisel mesajlarınızda olduğu gibi, WhatsApp sesli mesajlar da varsayılan olarak uçtan uca şifrelemeyle korunuyor. Yani sohbetlerinizi Meta veya başka bir taraf okuyamıyor. Bir Kez Görüntülendikten sonra kaybolacak sesli mesajlar önümüzdeki günlerde tüm dünyada kademeli olarak kullanıma açılacak.
WhatsApp’ta kaybolan sesli mesaj nasıl gönderilir?
- Bireysel bir sohbeti veya bir grup sohbetini açın.
- Kaydı kilitlemek için simgeyi yukarı kaydırın.
- Kayıt simgesini basılı tutun.
- "Tek seferlik" simgesine dokunun. Simgenin yeşile dönmesi, bir kez görüntüleme modunda olduğunuz anlamına gelir.
- Gönder simgesine dokunun.
Bir kez görüntülendikten sonra kaybolan fotoğraf, video veya sesli mesajları, gönderildikten sonraki 14 gün içinde açmanız gerekir. Aksi taktirde, ilgili medya veya sesli mesaj süresi dolduğu için sohbetten silinir. “Medyayı bir kez görüntüle” özelliği etkinken gönderilen veya alınan fotoğraf, video ya da sesli mesajları başka kişilere iletemez, kaydedemez, paylaşamaz ve bu içeriklere yıldız ekleyemezsiniz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.