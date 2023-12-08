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    Anlık Bildirim

    WhatsApp’a dinlenince kaybolan sesli mesajlar özelliği geldi

    Fotoğraflar ve videolar için 'Bir Kez Görüntüle' özelliğinin gelmesinden iki yıl sonra Meta destekli mesajlaşma uygulaması WhatsApp’a dinlenince kaybolan sesli mesajlar da geldi.
    WhatsApp’a dinlenince kaybolan sesli mesajlar özelliği geldi Tam Boyutta Gör
    WhatsApp’ta "Bir Kez Görüntüle" özelliği 2021'den beri fotoğraflar ve videolar için mevcuttu, ancak şimdi sesli mesajları da kapsayacak şekilde genişletiliyor. Artık sohbet esnasında gönderdiğiniz sesli mesajları bir kere dinlenebilecek şekilde ayarlayabiliyorsunuz. Sesli mesaj dinlendiğinde ise otomatik olarak kaybolacak.

    WhatsApp için kaybolan sesli mesaj dönemi

    WhatsApp, yayınladığı açıklamada “Mesajlarınıza ilave bir gizlilik katmanı eklemek için, 2021 yılında fotoğraf ve videolar için Bir Kez Görüntüle özelliğini kullanıma sunmuştuk. Bugün, karşıdaki kişi dinledikten sonra kaybolacak bir sesli mesaj gönderebileceğinizi bildirmekten heyecan duyuyoruz.” ifadelerini kullandı. Yeni özellik sayesinde kredi kartı bilgilerinizi bir arkadaşınıza okurken ya da bir sürpriz planlarken, artık sesli mesaj yoluyla hassas bilgileri de gönül rahatlığıyla paylaşabileceksiniz.

    Bu arada Bir Kez Görüntülendikten sonra kaybolacak sesli mesajlar açıkça "tek seferlik" simgesiyle işaretlenecek, bu da karşı tarafın sesli mesajın türünü anlamasını sağlayacak. Tüm kişisel mesajlarınızda olduğu gibi, WhatsApp sesli mesajlar da varsayılan olarak uçtan uca şifrelemeyle korunuyor. Yani sohbetlerinizi Meta veya başka bir taraf okuyamıyor. Bir Kez Görüntülendikten sonra kaybolacak sesli mesajlar önümüzdeki günlerde tüm dünyada kademeli olarak kullanıma açılacak.

    WhatsApp’ta kaybolan sesli mesaj nasıl gönderilir?

    1. Bireysel bir sohbeti veya bir grup sohbetini açın.
    2. Kaydı kilitlemek için simgeyi yukarı kaydırın.
    3. Kayıt simgesini basılı tutun.
    4. "Tek seferlik" simgesine dokunun. Simgenin yeşile dönmesi, bir kez görüntüleme modunda olduğunuz anlamına gelir.
    5. Gönder simgesine dokunun.

    Bir kez görüntülendikten sonra kaybolan fotoğraf, video veya sesli mesajları, gönderildikten sonraki 14 gün içinde açmanız gerekir. Aksi taktirde, ilgili medya veya sesli mesaj süresi dolduğu için sohbetten silinir. “Medyayı bir kez görüntüle” özelliği etkinken gönderilen veya alınan fotoğraf, video ya da sesli mesajları başka kişilere iletemez, kaydedemez, paylaşamaz ve bu içeriklere yıldız ekleyemezsiniz.

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    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    D
    DH Misafiri 2 gün önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 1 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 1 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 2 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 3 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 3 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 3 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 3 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 3 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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