Instagram, Hikaye paylaşımına yeni kişi kategorileri ekleyecek

Yakında Insatgram'da özel listeler oluşturarak Hikaye paylaşabileceksiniz
Ortaya çıkan yeni bir rapor sayesinde Instagram'ın Hikayeleri birden fazla listeyle paylaşma yeteneğini test etmeye başladığı ortaya çıktı. Halihazırda mevcut olan Yakın Arkadaşlar seçeneğine ek olarak bu yeni özellik, kullanıcılara belirli arkadaşlarını bir listeye ekleme ve kullanıcılar yeni bir hikaye paylaşmak istediklerinde bu belirli grupla hikaye paylaşma esnekliği sağlayacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.