Tam Boyutta Gör Popüler sosyal medya uygulaması Instagram, yeni bir hikaye paylaşacağınız zaman yakın arkadaşlar ve tüm takipçiler olarak iki farklı seçeneğe paylaşmanıza olanak sağlamakta. Ancak ortaya çıkan yeni bir rapora göre seçenek sayısı yakında artabilir.

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Yakında Insatgram'da özel listeler oluşturarak Hikaye paylaşabileceksiniz

Ortaya çıkan yeni bir rapor sayesinde Instagram'ın Hikayeleri birden fazla listeyle paylaşma yeteneğini test etmeye başladığı ortaya çıktı. Halihazırda mevcut olan Yakın Arkadaşlar seçeneğine ek olarak bu yeni özellik, kullanıcılara belirli arkadaşlarını bir listeye ekleme ve kullanıcılar yeni bir hikaye paylaşmak istediklerinde bu belirli grupla hikaye paylaşma esnekliği sağlayacak.

Tam Boyutta Gör Henüz test aşamasında olan bu özellik, kullanıcılara sosyal medyada daha fazla gizlilik sunacak ve aynı zamanda onlara daha fazla esneklik sağlayacak. Kullanıcılar, yayınladıkları içeriğin türüne göre birden fazla liste oluşturabilecek ve hikayeleri paylaşabilecek. Liste oluşturulduktan sonraysa bir hikaye yayınlamadan önce uygulama, kullanıcılara hikayenin hangi listede yayınlanması gerektiğini soracak.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

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Instagram, Hikaye paylaşımına yeni kişi kategorileri ekleyecek