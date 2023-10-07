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    Anlık Bildirim

    Instagram, Hikaye paylaşımına yeni kişi kategorileri ekleyecek

    Sosyal medya uygulaması Instagram, yakında özel listeler oluşturmanızı sağlayarak Hikaye paylaşmanıza olanak sağlayacak. İşte test aşamasında olan özelliğin detayları:
    Instagram, Hikaye paylaşımına yeni kişi kategorileri ekleyecek Tam Boyutta Gör
    Popüler sosyal medya uygulaması Instagram, yeni bir hikaye paylaşacağınız zaman yakın arkadaşlar ve tüm takipçiler olarak iki farklı seçeneğe paylaşmanıza olanak sağlamakta. Ancak ortaya çıkan yeni bir rapora göre seçenek sayısı yakında artabilir.

    Yakında Insatgram'da özel listeler oluşturarak Hikaye paylaşabileceksiniz

    Ortaya çıkan yeni bir rapor sayesinde Instagram'ın Hikayeleri birden fazla listeyle paylaşma yeteneğini test etmeye başladığı ortaya çıktı. Halihazırda mevcut olan Yakın Arkadaşlar seçeneğine ek olarak bu yeni özellik, kullanıcılara belirli arkadaşlarını bir listeye ekleme ve kullanıcılar yeni bir hikaye paylaşmak istediklerinde bu belirli grupla hikaye paylaşma esnekliği sağlayacak.

    Instagram, Hikaye paylaşımına yeni kişi kategorileri ekleyecek Tam Boyutta Gör
    Henüz test aşamasında olan bu özellik, kullanıcılara sosyal medyada daha fazla gizlilik sunacak ve aynı zamanda onlara daha fazla esneklik sağlayacak. Kullanıcılar, yayınladıkları içeriğin türüne göre birden fazla liste oluşturabilecek ve hikayeleri paylaşabilecek. Liste oluşturulduktan sonraysa bir hikaye yayınlamadan önce uygulama, kullanıcılara hikayenin hangi listede yayınlanması gerektiğini soracak.
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    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 3 hafta önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 1 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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