Samsung, 5 yıllık güvenlik güncellemesi desteğinin süresini artırabilir

Samsung önümüzdeki yıllarda beş yıldan fazla güvenlik güncellemesi sağlayabilir
Google, bu hafta yaptığı duyuruda en yeni Pixel telefonlarının ve sonraki cihazlarının artık yedi yıllık Android işletim sistemi ve güvenlik güncellemelerini alacağını açıklamıştı. Bu açıklamanın ardından Samsung da, San Francisco'daki Samsung Geliştiriciler Konferansı 2023'te benzer bir açıklama yaptı.
Ayrıca Baik, cihazları daha uzun süre destekleme vizyonunun Samsung ile de uyumlu olduğunu ve gelecek yeni düzenlemeler ışığında Samsung'un mevcut beş yıllık destek süresinin ötesine geçmeye hazırlandığını da belirtti.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.