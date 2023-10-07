Samsung, 5 yıllık güvenlik güncellemesi desteğinin süresini artırabilir

Tam Boyutta Gör Samsung, şu anki cihazları için dört yıllık sistem güncellemesi ve beş yıllık güvenlik güncellmesi desteği sunmakta. Ortaya çıkan yeni bir rapora göreyse endüstri standartlarıyla uyumlu olan güvenlik güncellemeleri desteğini şirket, beş yılın ötesine genişletmeyi düşünüyor.

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Samsung önümüzdeki yıllarda beş yıldan fazla güvenlik güncellemesi sağlayabilir

Google, bu hafta yaptığı duyuruda en yeni Pixel telefonlarının ve sonraki cihazlarının artık yedi yıllık Android işletim sistemi ve güvenlik güncellemelerini alacağını açıklamıştı. Bu açıklamanın ardından Samsung da, San Francisco'daki Samsung Geliştiriciler Konferansı 2023'te benzer bir açıklama yaptı.

Tam Boyutta Gör Konferansta şirketin Mobil eXperience bölümü Güvenlik Ekibi Baş Mühendisi ve Teknik Program Yöneticisi Shin-Chul Baik verdiği bir demeçte şu anda sağlanılan beş yıllık desteğin ötesinde, uzun vadeli güvenlik güncellemeleri konusunda şirketin ne yapması gerektiğinin aktif olarak tartışıldığını açıkladı.

Ayrıca Baik, cihazları daha uzun süre destekleme vizyonunun Samsung ile de uyumlu olduğunu ve gelecek yeni düzenlemeler ışığında Samsung'un mevcut beş yıllık destek süresinin ötesine geçmeye hazırlandığını da belirtti.

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