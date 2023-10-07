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    Samsung, 5 yıllık güvenlik güncellemesi desteğinin süresini artırabilir

    Google'ın yeni cihazlarında artık 7 senelik güvenlik güncellemedesteği sunacağını açıklamasının ardından Samsung'un da, 5 yıllık güvenlik güncellemesi desteğinin süresini artırabileceği ortaya çıktı.
    Samsung, 5 yıllık güvenlik güncellemelerinin süresini artırabilir Tam Boyutta Gör
    Samsung, şu anki cihazları için dört yıllık sistem güncellemesi ve beş yıllık güvenlik güncellmesi desteği sunmakta. Ortaya çıkan yeni bir rapora göreyse endüstri standartlarıyla uyumlu olan güvenlik güncellemeleri desteğini şirket, beş yılın ötesine genişletmeyi düşünüyor.

    Samsung önümüzdeki yıllarda beş yıldan fazla güvenlik güncellemesi sağlayabilir

    Google, bu hafta yaptığı duyuruda en yeni Pixel telefonlarının ve sonraki cihazlarının artık yedi yıllık Android işletim sistemi ve güvenlik güncellemelerini alacağını açıklamıştı. Bu açıklamanın ardından Samsung da, San Francisco'daki Samsung Geliştiriciler Konferansı 2023'te benzer bir açıklama yaptı.

    Samsung, 5 yıllık güvenlik güncellemelerinin süresini artırabilir Tam Boyutta Gör
    Konferansta şirketin Mobil eXperience bölümü Güvenlik Ekibi Baş Mühendisi ve Teknik Program Yöneticisi Shin-Chul Baik verdiği bir demeçte şu anda sağlanılan beş yıllık desteğin ötesinde, uzun vadeli güvenlik güncellemeleri konusunda şirketin ne yapması gerektiğinin aktif olarak tartışıldığını açıkladı. 

    Ayrıca Baik, cihazları daha uzun süre destekleme vizyonunun Samsung ile de uyumlu olduğunu ve gelecek yeni düzenlemeler ışığında Samsung'un mevcut beş yıllık destek süresinin ötesine geçmeye hazırlandığını da belirtti.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 3 hafta önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 1 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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