Instagram hikâyelerine yeni özellik eklendi

Tam Boyutta Gör

Geçtiğimiz günlerde GIF özelliği eklenen Instagram hikâyelerine bu defa Yazı (Type) özelliği eklendi. Bu özellik sayesinde hikâyelerde font ve arkaplanı özelleştirilmiş metin paylaşımları yapılabiliyor.

Farklı temalarda 4 farklı yazı teması bulunuyor. Bu temalara Modern, Neon, Daktilo ve Güçlü isimleri verilmiş. Her temanın kendine özgü renk seçenekleri bulunuyor. Yarı şeffaf bir görünümde arkaplana kamera görünümü yansıtabilmek de mümkün.

Yazı özelliği, Facebook’taki renkli gönderi paylaşımı özelliğinin geliştirilmiş bir versiyonu gibi duruyor. Yazı özelliğinin bir eksi yönü olarak tema seçtikten düzenleme ekranında bu tema değiştirilemiyor. Bir önceki ekrana dönüp hikâyeyi baştan tasarlamak gerekiyor. Bu durumda da yazılan metin silinmiş oluyor. Etiket, konum, tema vs. ekleme ekranına gelindiğinde dahi temanın değiştirilebilmesi iyi olurdu.

Instagram hikâyelerine Yazı özelliği için Android ve iOS platformlarında 30 versiyon numaralı Instagram güncellemesinin kurulu olması gerekiyor.