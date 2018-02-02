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Instagram hikâyelerine yeni özellik eklendi

Uzun süredir Facebook'ta kullanımda olan renkli metin gönderileri özelliğinin bir benzeri Instagram hikâyelerine eklendi. Kullanıcılar metin gönderilerini özel temalarla Instagram'da paylaşabilecek.
1 yıl
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sosyal medya
Yusuf Akbaş
Yazar
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Instagram hikâyelerine yeni özellik eklendi
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Geçtiğimiz günlerde GIF özelliği eklenen Instagram hikâyelerine bu defa Yazı (Type) özelliği eklendi. Bu özellik sayesinde hikâyelerde font ve arkaplanı özelleştirilmiş metin paylaşımları yapılabiliyor.

Farklı temalarda 4 farklı yazı teması bulunuyor. Bu temalara Modern, Neon, Daktilo ve Güçlü isimleri verilmiş. Her temanın kendine özgü renk seçenekleri bulunuyor. Yarı şeffaf bir görünümde arkaplana kamera görünümü yansıtabilmek de mümkün.

Yazı özelliği, Facebook’taki renkli gönderi paylaşımı özelliğinin geliştirilmiş bir versiyonu gibi duruyor. Yazı özelliğinin bir eksi yönü olarak tema seçtikten düzenleme ekranında bu tema değiştirilemiyor. Bir önceki ekrana dönüp hikâyeyi baştan tasarlamak gerekiyor. Bu durumda da yazılan metin silinmiş oluyor. Etiket, konum, tema vs. ekleme ekranına gelindiğinde dahi temanın değiştirilebilmesi iyi olurdu.

Instagram hikâyelerine Yazı özelliği için Android ve iOS platformlarında 30 versiyon numaralı Instagram güncellemesinin kurulu olması gerekiyor.


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dr20mouse 1 yıl en beğenilen
Sayın editör ikinci resimde verdiğiniz mesaj subliminal bir içerikmiş gibi hissettirdi. DH yönetiminin verdiği maaş çok az olduğu anlamı çıkarıyorum ben.
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dr20mouse 1 yıl en beğenilen
Sayın editör ikinci resimde verdiğiniz mesaj subliminal bir içerikmiş gibi hissettirdi. DH yönetiminin verdiği maaş çok az olduğu anlamı çıkarıyorum ben.
1 Yanıt Yanıtla +7
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theJuDGe_41 1 yıl dr20mouse
dr20mouse

Sayın editör ikinci resimde verdiğiniz mesaj subliminal bir içerikmiş gibi hissettirdi. DH yönetiminin verdiği maaş çok az olduğu anlamı çıkarıyorum ben.

Ahahaha öyle bi sıkıntı yok çok şükür
Dün Barış Manço'nun vefat yıl dönümüydü. Rahmetlinin o sözü aklıma geldi
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B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
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