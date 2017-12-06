Instagram hikâyeleriniz artık silinmeyecek

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Geçtiğimiz haftalarda Instagram’ın yeni özellikleri test ettiği ve bu özellikler ile uygulamanın büyük bir değişime gireceğini açıklamıştık. Test edilen yeni özelliklerden hikâye arşivleme ve hikâyeleri öne çıkarma özelliğini kullanıma sunuldu.

Ayrıca Bkz. "Instagram’a hareketli çıkartma ve repost özelliği geliyor"



Instagram’da bir hikâye paylaşıldıktan 24 saat sonrasında siliniyor. Hikâye Arşivleme özelliği sayesinde paylaştığınız hikâyeleri teker teker veya otomatik olarak size özel bir menüye kaydedebileceksiniz. Buraya kaydedilen fotoğraflar sadece paylaşımı yapan kişi tarafından görüntülenecek.

Eklenen bir diğer özellik olan hikâyeleri öne çıkarma özelliği sayesinde seçtiğiniz hikâyeler profilinizde kalıcı olarak sergilenecek. Sergilenen hikâyeleri diğer kullanıcılar görebilecek. Hangi hikâyelerin sergileneceğini hikâye arşivinden seçebileceksiniz.

Hikâye arşivleme ve hikâyeleri öne çıkarma özelliği için Instagram’ın 25 sürüm numaralı güncellemesi yayınlanmaya başlandı. Kademeli olarak yayınlanan güncellemeyi gün içerisinde tüm iOS ve Android kullanıcıları edinecek.