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Instagram hikâyeleriniz artık silinmeyecek

Instagram uygulaması güncellendi. Güncelleme ile birlikte hikâye arşivleme ve hikâyeleri öne çıkarma özelliği eklendi. Hikayeleri kalıcı olarak kaydedebilecek ve sergileyebileceksiniz.
1 yıl
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4
sosyal medya
Yusuf Akbaş
Yazar
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Instagram hikâyeleriniz artık silinmeyecek
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Geçtiğimiz haftalarda Instagram’ın yeni özellikleri test ettiği ve bu özellikler ile uygulamanın büyük bir değişime gireceğini açıklamıştık. Test edilen yeni özelliklerden hikâye arşivleme ve hikâyeleri öne çıkarma özelliğini kullanıma sunuldu.

Ayrıca Bkz. "Instagram’a hareketli çıkartma ve repost özelliği geliyor"

Instagram’da bir hikâye paylaşıldıktan 24 saat sonrasında siliniyor. Hikâye Arşivleme özelliği sayesinde paylaştığınız hikâyeleri teker teker veya otomatik olarak size özel bir menüye kaydedebileceksiniz. Buraya kaydedilen fotoğraflar sadece paylaşımı yapan kişi tarafından görüntülenecek.

Eklenen bir diğer özellik olan hikâyeleri öne çıkarma özelliği sayesinde seçtiğiniz hikâyeler profilinizde kalıcı olarak sergilenecek. Sergilenen hikâyeleri diğer kullanıcılar görebilecek. Hangi hikâyelerin sergileneceğini hikâye arşivinden seçebileceksiniz.

Hikâye arşivleme ve hikâyeleri öne çıkarma özelliği için Instagram’ın 25 sürüm numaralı güncellemesi yayınlanmaya başlandı. Kademeli olarak yayınlanan güncellemeyi gün içerisinde tüm iOS ve Android kullanıcıları edinecek.


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LambayaFunfDe 1 yıl en beğenilen
Olum bu kadar datayı nasıl tutabiliyolar
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canturk61 1 ay
Konu burasi mi bilemedim ama bilgisi olan vardir diye dusunuyorum. Ben instagram hesabimda etiketlendigim gonderileri paylasamiyorum. Sorun acaba telefonda mi diye denemek icin baska telefonlarda hesabimi actim ama maalesef yine 'bunu hikayene ekle' yazisi cikmadi. Ayni sekilde benim telefonumda baska hesap actik onda bu yazi cikti. Bunun disinda baska sorunlar da var. Ornegin story'ye foto eklerken iki elle cekip kucultme yapilmiyor. Aslinda benim.derdim hesabimin bunlara izin vermemesinin sebebini anlamak. Yardimci olan olursa cok sevinirim.
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Kerim5100 1 yıl
Snapchat'te de olan şey değil miydi bu :D
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LambayaFunfDe 1 yıl en beğenilen
Olum bu kadar datayı nasıl tutabiliyolar
1 Yanıt Yanıtla +9
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AirSupport 1 ay LambayaFunfDe
DataCenter’ları görsen kafayı yersin
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