Instagram’a hareketli çıkartma ve repost özelliği geliyor

Tam Boyutta Gör

Instagram’a son bir yılda hikâyeler, çıkartmalar, yeni filtreler, fotoğraf arşivleme gibi yeni yeni özellikler eklendi. Instagram, bu başarılı geliştirme sürecini devam ettirmek ve uygulamaya yeni özellikler eklemek istiyor. Bu kapsamda geliştirici ekip, birçok önemli özelliği test ediyor.

Hareketli Çıkartma

Yeni özelliklere baktığımızda hikâyeler için hareketli çıkartma özelliği dikkat çekiyor. Aşağıdaki videoda hikâyelere normal çıkartma eklediğimiz menüde hareketli çıkartmaların yer aldığını görüyoruz. Hareketli çıkartmalar arasında arama yapılabilecek. Örneğin arama yerine kedi yazıp, hareketli kedi çıkartmaları listeleyebileceğiz.

Restagram

Test edilen bir başka özelliğin ismi Restagram. Restagram, Twitter’daki retweet özelliğine fazlasıyla benziyor. Bu özellik sayesinde kullanıcılar başkası tarafından paylaşılan bir resmi kendi kendi hesabı üzerinden yeniden yayınlayabilecek.

Hikayeleri Kaydetme

Instagram hikayeleri, 24 saat sonra kayboluyor. Bununla ilgili olarak test edilen Hikâye Kaydetme özelliği sayesinde kullanıcılar kendi paylaştığı hikâyeyi profilindeki kayıtlı hikayeler bölümüne arşivleyebilecek. Kaydedilen hikâyeleri diğer kullanıcılar göremeyecek.

Yakın Arkadaşım

Dilediğiniz arkadaşı “Yakın Arkadaşım” olarak işaretleyip sonrasında yapılan paylaşımları sadece yakın arkadaşlarıma göster seçeneğini işaretleyebileceksiniz. Bu şekilde işaretlenen paylaşımları sadece oluşturduğunuz gruptakiler görüntüleyebilecek.

WhatsApp’ta Paylaş - iOS

Uygulamanın Android sürümünde WhatsApp’ta paylaş seçeneği bulunuyor. Whatsapp’ta paylaş seçeneği ile bir görsel paylaştığınızda sadece link değil görselde paylaşılıyor. Hali hazırda Android sürümünde bulunan bu özellik, iOS uygulaması üzerinde test ediliyor.

Diğer Özellikler

Test edilen özellikler bunlarla sınırlı değil. En popüler hashtagleri görüntüleme, hashtag takip etme ve DM mesajlarını yukarıya sabitleme özellikleri de test edilenler arasında.

Bahsettiğimiz özelliklerin ne zaman kullanıma sunulacağı bilinmiyor. Testlerin tamamlanmasının ardından gelen dönüşlere göre bir güncelleştirme takvimi hazırlanacaktır.

https://thenextweb.com/socialmedia/2017/11/29/instagrams-secretly-testing-regram-button-many-big-new-features/