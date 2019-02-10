Instagram, IGTV videolarını anasayfada göstermeye başladı

Instagram’ın YouTube’a rakip video hizmeti IGTV, geçtiğimiz senenin Haziran ayında tanıtılmıştı. Eskiden sadece 1 dakikalık video paylaşımına izin veren platform, IGTV sayesinde 1 saat uzunluğunda videoların yayınlanmasına olanak sağladı. Ancak görünen o ki yeterli ilgiyi üzerine çekememiş.

IGTV videoları için ön izlemeler

IGTV’de paylaşılan videoları izlemek için uygulamanın sağ üst kısmında bulunan simge yardımıyla IGTV’ye girmeniz gerekiyor. Bu ikonun ve dolayısıyla IGTV hizmetinin kullanım oranları yeterli bulunmadığından dolayı videolar anasayfa üzerinde gösterilmeye başlandı. Sadece takip ettiğiniz kişilerin paylaştığı IGTV videolarına ait ön izlemeler anasayfa akışında gösterilecek. Ön izleme videolarının uzunluğu bir dakika olarak belirlenmiş ve paylaşma seçeneği videonun sahibine bırakılıyor.

Daha öncesinde keşfet bölümüne de IGTV videoları eklenmişti ama Instagram burayı yeterli görmemiş gibi. Anasayfa üzerinde gördüğünüz IGTV videoları kullanıcı isminin altında belirtilecek. Ayrıca videonun sol alt kısmında izlemeye devam et şeklinde bir buton olacak.

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Hikayeler sekmesiyle oldukça büyük bir başarı yakalayan sosyal medya, IGTV üzerinde istediği sonucu şu an için alamadı. Bu yeni düzenlemeler yardımıyla kullanıcıların IGTV’ye olan ilgisinin artıp artmayacağı zamanla anlaşılacaktır.

https://www.gsmarena.com/instagram_will_now_show_igtv_videos_on_your_timeline-news-35460.php