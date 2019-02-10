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Instagram, IGTV videolarını anasayfada göstermeye başladı

Geçtiğimiz sene tanıtılan Instagram’ın video servisi IGTV görünen o ki yeterli ilgiyi üzerine çekememiş. Bu yüzden IGTV videolarının ön izlemeleri anasayfa üzerinde gösterilmeye başlandı.
3 ay
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Mobil Uygulamalar
Onur Emre Karadağ
Yazar
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Instagram, IGTV videolarını anasayfada göstermeye başladı
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Instagram’ın YouTube’a rakip video hizmeti IGTV, geçtiğimiz senenin Haziran ayında tanıtılmıştı. Eskiden sadece 1 dakikalık video paylaşımına izin veren platform, IGTV sayesinde 1 saat uzunluğunda videoların yayınlanmasına olanak sağladı. Ancak görünen o ki yeterli ilgiyi üzerine çekememiş.

IGTV videoları için ön izlemeler

IGTV’de paylaşılan videoları izlemek için uygulamanın sağ üst kısmında bulunan simge yardımıyla IGTV’ye girmeniz gerekiyor. Bu ikonun ve dolayısıyla IGTV hizmetinin kullanım oranları yeterli bulunmadığından dolayı videolar anasayfa üzerinde gösterilmeye başlandı. Sadece takip ettiğiniz kişilerin paylaştığı IGTV videolarına ait ön izlemeler anasayfa akışında gösterilecek.  Ön izleme videolarının uzunluğu bir dakika olarak belirlenmiş ve paylaşma seçeneği videonun sahibine bırakılıyor.

Daha öncesinde keşfet bölümüne de IGTV videoları eklenmişti ama Instagram burayı yeterli görmemiş gibi. Anasayfa üzerinde gördüğünüz IGTV videoları kullanıcı isminin altında belirtilecek. Ayrıca videonun sol alt kısmında izlemeye devam et şeklinde bir buton olacak.

Ayrıca Bkz. "Google Play mağazasına ileri web uygulamaları (PWA) eklenebilecek"

Hikayeler sekmesiyle oldukça büyük bir başarı yakalayan sosyal medya, IGTV üzerinde istediği sonucu şu an için alamadı. Bu yeni düzenlemeler yardımıyla kullanıcıların IGTV’ye olan ilgisinin artıp artmayacağı zamanla anlaşılacaktır.


https://www.gsmarena.com/instagram_will_now_show_igtv_videos_on_your_timeline-news-35460.php Yorum Yaz
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danlabilic 3 ay en beğenilen
tutmadı anlamıyonmu tutmadı
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SpyMasterr 3 ay
IG youtube gibi para dağıtacak diye söylenti gezdi ortalıkta millet saldırdı video çekmeye öyle bir şey olmayacağı anlaşıldıgı zamanda miilet elini eteğini çekti IG Video'dan..
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alemburda34 3 ay
IGTV içeriği olduğu bile anlaşılmıyor bir bölümünü izliyorsun "IGTV'den Devam Et" yazısı çıkıyor.
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Glorfindel1907 3 ay
Saçma sapan videolar çıkar durur şimdi gelsin yeni bloklar
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Jül Sezar 3 ay
Instagram hater loserlar toplanır şimdi
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~Lion King~ 3 ay
İlk çıktığında sağ yukarıda bir ikon var diye millet basıp izliyordu ve uzun süre izlemiyordu bile. Şimdi göz alıştığı için varlığıyla yokluğu bir. Tutması da zor.
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danlabilic 3 ay en beğenilen
tutmadı anlamıyonmu tutmadı
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