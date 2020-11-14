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    sosyal medya ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Instagram'ın ana ekranı değişti: Reels ve Mağaza sekmeleri geldi

    Instagram uzun bir süre sonra ana ekranda büyük bir değişikliğe gitti. Sosyal medya platformu, ana ekrandaki alt gezinme çubuğuna Reels ve Mağaza sekmeleri eklendi.
    8 sa.
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    sosyal medya
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    Bahtiyar Ergülü
    Teknoloji Editörü
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    2

    Instagram'ın ana ekranı değişti: Reels ve Mağaza sekmeleri geldi
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    Instagram, iki yeni sekme ekleyerek ana ekranında değişiklikler yapıyor. Instagram, artık alt gezinme çubuğundaki 'Yeni Gönderi ve 'Hareketler' sekmelerini 'Reels' ve 'Mağaza' sekmeleriyle değiştiriyor. Yeni Gönderi ve Hareketler sekmesi ise DM simgesinin yanına ana sayfanın sağ üst kısmına taşındı. Ayrıca geçtiğimiz günlerde DM simgesinin yanına taşınan 'Arama' sekmesi tekrardan eski yerine yani alt gezinme çubuğuna taşındı.

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    Instagram'a yeni düzenleme

    Yeni ana ekran, alt  ve üst çubuğun düzenini yeniden düzenleyerek uygulamanın bizden daha fazla neyi kullanmamızı istediğini açıkça belirtiyor.

    Instagram'ın ana ekranı değişti: Reels ve Mağaza sekmeleri geldi
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    Instagram, TikTok rakibi Reels'ı sadece dört ay önce piyasaya sürdü ve şimdiden şirketten büyük ilgi görüyor. Bu büyük değişiklik, Reels'in uygulamanın temel bir özelliği haline geleceğini gösteriyor.

    Reels'in yanı sıra Instagram, ürünleri gönderilerde ve hikayelerde etiketlemenizi sağlayan alışveriş özelliğini genişletmeye devam ediyor ve artık ürünleri keşfetmek için özel bir Mağaza sekmesi sunuyor. Resmi blog gönderisinde şirket, kullanıcıların ürün tanıtıcısı aracılığıyla yapılan önerileri, kişiselleştirilmiş önerileri, markalardan yeni ürün koleksiyonlarını ve ayrıca yaratıcıları ve alışverişe uygun videolar ve fotoğraflar göreceklerini söylüyor.

    Instagram Başkanı Adam Mosseri: "Instagram'da odak noktamız her zaman gençler ve yaratıcılar olmuştur çünkü onlar trend belirleyicilerdir. Her iki grubun da Instagram'ı nasıl kullandığı ve dünyayla nasıl etkileşim kurduğu da dahil olmak üzere değişim şu anda hızla gerçekleşiyor. Bu yıl, pandeminin ve dünyanın büyük bir kısmının yerinde barındığı bir ortamda, Instagram'da kısa, eğlenceli videolarda bir patlama gördük. Ayrıca, giderek daha fazla insanın çevrimiçi satın almasıyla ve gençlerin en sevdikleri içerik oluşturucuları ne satın alacaklarına dair öneriler için aradığı inanılmaz miktarda alışverişin çevrimiçi olarak hareket ettiğini gördük." dedi.

    Yeni özelleştirmeler kullanıcılara sunulmaya başlandı. Yakın zamanda tüm kullanıcılar, Instagram'ın yeni halini kullanabilecekler.



    Kaynakça https://www.gsmarena.com/instagram_wants_more_people_to_watch_more_reels_with_their_latest_update-news-46260.php https://about.fb.com/news/2020/11/introducing-reels-and-shop-tabs/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Galatas4ray (ENVER A.) 8 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Anasayfada kim ne paylaşmış diye bakıcam reklam ve eski gönderilerden bişey göremiyorum.İçine sıçtılar be.Facebook neye elini atmışsa kuruyor.
    Yanıtla +19
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    Deswaaa (Sercan Toprak) 8 sa. ( Mesaj Silindi )
    Facebook instagram aldığı belli oluyor rezil ettiler reklamlar dan kendi duvarımı göremez hale gelmiştim ve kapattım
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    enesguney (Enes GÜNEY) 5 sa. ( Mesaj Silindi )
    Eski hali güzeldi trendyola döndürmüşler
    Yanıtla +11
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    Gbness (İsmail Söylev) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Aylardır kullanıyorum beta olarak keşfet butonu yukarda olması gerçekten kötü oluyor 😳
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    ProsesMuhendisi (A B) 2 sa. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Instagram'ı kullandığım ilk dönemler ne zamandı hatırlamıyorum ama çok güzeldi. Gönderiler paylaşılma zamanına göre sıralanıyordu ve gün içerisinde takip ettiğim bütün kişi ve sayfalar sıralı ve karışık değildi. Facebook da öyle idi. Önüme 4 kasım günündeki gönderiyi çıkarıyor, içine ettiler hepsinin.
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    ezicioyuncu (Bora ) 3 sa. ( Mesaj Silindi )
    Topluca kullanım azalsa geriye dönerler de nerde simdi ki nesilde böyle bi tepki.. site resmen alısveriş ve reklamcılık üzerinden yürüyor
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    cand. 3 sa. ( Mesaj Silindi )
    Berbat
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    ozgurrdunya (Özgür ..) 4 sa. ( Mesaj Silindi )
    Reels saçmalığını ve alışveriş butonunu neden kullanmakta zorunda olayım. İyice b*ku çıktı maalesef.
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    mahmutbayat (Mahmut Bayat) 5 sa. ( Mesaj Silindi )
    Resmen rezillik
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    kaand12@ (Kaan Dönmez) 5 sa. ( Mesaj Silindi )
    Benim gibi hiç kullanmayanlar
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    SineMelawen (Sinem Melawen) 5 sa. ( Mesaj Silindi )
    Mağaza ne ya? Ben alışveriş yapmam hayatta instadan. Ne saçma sapan şeyler eklediler...
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    Teknoloji bilgini 68 (ali alp) 5 sa. ( Mesaj Silindi )
    Gereksiz bir yenilik
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    enesguney (Enes GÜNEY) 5 sa. ( Mesaj Silindi )
    Eski hali güzeldi trendyola döndürmüşler
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    4285 kez okundu.
    14 kişi, toplam 14 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
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