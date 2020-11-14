Instagram'ın ana ekranı değişti: Reels ve Mağaza sekmeleri geldi

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Instagram, iki yeni sekme ekleyerek ana ekranında değişiklikler yapıyor. Instagram, artık alt gezinme çubuğundaki 'Yeni Gönderi ve 'Hareketler' sekmelerini 'Reels' ve 'Mağaza' sekmeleriyle değiştiriyor. Yeni Gönderi ve Hareketler sekmesi ise DM simgesinin yanına ana sayfanın sağ üst kısmına taşındı. Ayrıca geçtiğimiz günlerde DM simgesinin yanına taşınan 'Arama' sekmesi tekrardan eski yerine yani alt gezinme çubuğuna taşındı.

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Instagram'a yeni düzenleme

Yeni ana ekran, alt ve üst çubuğun düzenini yeniden düzenleyerek uygulamanın bizden daha fazla neyi kullanmamızı istediğini açıkça belirtiyor.

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Instagram, TikTok rakibi Reels'ı sadece dört ay önce piyasaya sürdü ve şimdiden şirketten büyük ilgi görüyor. Bu büyük değişiklik, Reels'in uygulamanın temel bir özelliği haline geleceğini gösteriyor.

Reels'in yanı sıra Instagram, ürünleri gönderilerde ve hikayelerde etiketlemenizi sağlayan alışveriş özelliğini genişletmeye devam ediyor ve artık ürünleri keşfetmek için özel bir Mağaza sekmesi sunuyor. Resmi blog gönderisinde şirket, kullanıcıların ürün tanıtıcısı aracılığıyla yapılan önerileri, kişiselleştirilmiş önerileri, markalardan yeni ürün koleksiyonlarını ve ayrıca yaratıcıları ve alışverişe uygun videolar ve fotoğraflar göreceklerini söylüyor.

Instagram Başkanı Adam Mosseri: "Instagram'da odak noktamız her zaman gençler ve yaratıcılar olmuştur çünkü onlar trend belirleyicilerdir. Her iki grubun da Instagram'ı nasıl kullandığı ve dünyayla nasıl etkileşim kurduğu da dahil olmak üzere değişim şu anda hızla gerçekleşiyor. Bu yıl, pandeminin ve dünyanın büyük bir kısmının yerinde barındığı bir ortamda, Instagram'da kısa, eğlenceli videolarda bir patlama gördük. Ayrıca, giderek daha fazla insanın çevrimiçi satın almasıyla ve gençlerin en sevdikleri içerik oluşturucuları ne satın alacaklarına dair öneriler için aradığı inanılmaz miktarda alışverişin çevrimiçi olarak hareket ettiğini gördük." dedi.

Yeni özelleştirmeler kullanıcılara sunulmaya başlandı. Yakın zamanda tüm kullanıcılar, Instagram'ın yeni halini kullanabilecekler.

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