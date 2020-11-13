Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    indirim kodu
    Anlık Bildirim
    sosyal medya ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Instagram ve Messenger'da 'Vanish Mode' kullanıma başlanıyor: Kaybolan sohbetler

    Facebook, uygulamalarına kullanıcılar için rahatça konuşabilme alanları oluşturmak amacıyla yeni bir modu tanıttı. Vanish Mode kullanıldığında sohbetten çıktığınızda yazılan tüm mesajlar silinecek.
    15 sa.
    797
    2
    1
    sosyal medya
    Abone ol
    Bahtiyar Ergülü
    Teknoloji Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık
    Oy Ver

    Instagram ve Messenger'da 'Vanish Mode' kullanıma başlanıyor: Kaybolan sohbetler
    Tam Boyutta Gör

    Kaybolan mesajlar uzun bir süre boyunca sadece Snapchat'te yer alıyordu ancak belirli bir süredir kaybolan mesajların farklı sürümleri WhatsApp ve Telegram dahil olmak üzere birkaç platformda kullanılmaya başlandı.

    Geçtiğimiz hafta WhatsApp için 7 gün sonra otomatik olarak silinen kaybolan mesajlar ekledikten sonra Facebook, Messenger'da sohbetten çıktığınız anda mesajlarınız kaybolacağı yeni bir 'Vanish Mode' duyurdu. Kaybolma modu yakın zamanda Instagram'a da gelecek.

    Ayrıca Bkz. "Sahte haberlerin geniş kitlelere yayılmasının önüne geçmek için yeni bir sistem geliştirildi"

    İlginizi Çekebilir Avatar Instagram, milyonlarca çocuğun iletişim bilgilerini ifşa ettiği gerekçesiyle soruşturma altında

    Kaybolma modu nasıl kullanılır?

    Facebook'un Messenger için Kaybolma Modu'ndan bahsetmesi bir kesim insanın aklını karıştırdı çünkü Messenger zaten "gizli konuşma" özelliğinin bir parçası olarak kaybolan mesajlara sahipti. 'Vanish Mode' ile Messenger'da bir süredir kullanılan kaybolan mesajlar arasındaki en büyük fark her mesajın ayrı ayrı kaybolması için bir zamanlayıcı ayarlanması gerekiyordu. 'Vanish Mode' sohbetten çıktığınız anda tüm mesajları otomatik olarak siliyor.

    Kaybolma Modu kullanım olarak kolay görünüyor. Modu aktif etmek için mevcut bir sohbet dizisinde yukarı kaydırma işlemi yapmak gerekiyor. Moddan çıkmak için de tekrar yukarı kaydırarak standart sohbete geri dönebilirsiniz. Ayrıca bu modu aktif etmek veya kapatmak için sohbet ayarları kısmını da kullanabilirsiniz.

    Instagram ve Messenger'da 'Vanish Mode' kullanıma başlanıyor: Kaybolan sohbetler
    Tam Boyutta Gör

    Snapchat'ta olduğu gibi, birisi Kaybolma Modu'nu kullanılarak gönderilen mesajların ekran görüntüsünü alırsa, gönderen bilgilendirilecek. Facebook, bu özelliğin güvenlik göz önünde bulundurularak oluşturulduğunu söylüyor. Yalnızca bağlı olduğunuz kişiler kaybolan mesajlar gönderebilir ve bu, kullanmayı seçmeniz gereken bir tercih ayarı olacak.

    Facebook, güvenlik için Kaybolma Modu'nu aktif etmek için sohbeti ilk kez yukarı kaydırdığınızda, engelleme ve raporlama hakkında daha fazla ayrıntı dahil olmak üzere temel özellikleri açıklayan bir ekranı kullanıcılara gösterecek.

    Vanish Mode, ABD ve birkaç ülke için Messenger'da kullanıma sunulmaya başlandı. Bu özellik yakın zamanda küresel olarak yayınlanacak. Instagram da yakın gelecekte bu özelliğe kavuşacak. Net tarihler bilinmiyor ancak Instagram DM ve Messenger'ın birleştiğini düşünürsek bu tarih pek de uzak olmayacak.



    Kaynakça https://www.engadget.com/instagram-and-messenger-vanish-mode-190042935.html https://messengernews.fb.com/2020/11/12/swipe-up-discover-vanish-mode-for-messenger-and-instagram/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    donanimhabercom Instagram

    Dünyanın ilk yüzer nükleer güç santrali faaliyete geçti

    Bu Editörden
    Son İçerikler
    Simple Search ile Google'ın 1998 sürümünü deneyimleyin
    11 sa.
    2 yılda Microsoft'tan 10 milyon dolar kripto para çalan eski çalışana 9 yıl hapis
    13 sa.
    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    BekirHan (Bekir Han) 14 sa. ( Mesaj Silindi )
    Unutmayın, siz geçmişinizde kalmasını istediğiniz bir mesajı manuel olarak el ile sildiğinizde firmaların bunu takip etmesi daha zor iken aynı şeyi gruplayan bir özelliği kullandığınızda işlerini kolaylaştırmış oluyorsunuz.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 7 sa. MacOS sistemlerde üçüncü taraf uygulama sorunu yaşandı 8 sa. Intel Tiger Lake-H işlemcisi ortaya çıktı 8 sa. FIFA 21'in yeni güncellemesi ile birlikte oyun içi ödemelere ve oynanış süresine limit getirilebilecek 9 sa. Android cihazların üçte biri web sayfalarına erişimde sıkıntı yaşayabilir 9 sa. CAPTCHA çözerek sadece insan olduğumuzu mu kanıtlıyoruz? Hayır! 10 sa. Haftalık Film Önerisi 01: The Vast of Night 11 sa. Simple Search ile Google'ın 1998 sürümünü deneyimleyin 11 sa. Nintendo Switch satışları rekor kırdı 12 sa. 12 yıl öncesinin DNS yönlendirme kabusu geri döndü 12 sa. Nvidia, AMD’nin Smart Acces Memory teknolojisine rakip geliştiriyor 13 sa. Ferrari SF90 Stradale'in üstü açılabilir versiyonu karşınızda: SF90 Spider 13 sa. Rekabet Kurumu'ndan Google'a yaklaşık 200 milyon TL'lik ceza! 13 sa. 2 yılda Microsoft'tan 10 milyon dolar kripto para çalan eski çalışana 9 yıl hapis 13 sa. 27" monitörde 4K, HDR, 144Hz ve 1ms tepki süresi | LG Nano IPS LG 27GN950-B inceleme 13 sa. iPhone 12 Pro'nun DXOMARK puanı, Çinli rakiplerinin gerisinde kaldı 13 sa. Affinity Photo benchmark sonuçlarında Apple M1 şov yapıyor 14 sa. Yeni nesil 2021 Nissan Qashqai'den ilk teaser geldi: e-Power hibrit sistemle geliyor 14 sa. Telefon fiyatları 2020'de yüzde 70'in üzerinde arttı 15 sa. Aynı gün içinde dört kovid testi yaptıran Elon Musk, iki pozitif iki de negatif sonuç aldı 15 sa. Sağlık Bakanlığı yeni koronavirüs genelgesini yayımladı 15 sa. GÖRÜNTÜLENEN Instagram ve Messenger'da 'Vanish Mode' kullanıma başlanıyor: Kaybolan sohbetler Sonraki AI destekli mikrofon, fiyata göre iyi ses "TaoTronics SoundLiberty 79 incelemesi" 16 sa. Steam'de dövüş oyunlarına büyük indirimler: Tekken7 29TL, Street Fighter V 23 TL 16 sa. İşte ROKETSAN'ın uzaya çıktığı anlar: Yörüngeden müthiş Dünya görüntüsü 16 sa. Sağlık Bakanı Koca, maske takma zorunluluğunun yakında hayatımızdan çıkacağını söyledi 17 sa. 2020 F1 Türkiye GP için hazırlanan kupa ortaya çıktı 17 sa. PS5 çıkış oyunu Spider-Man: Miles Morales'in Türkçe dil desteği olmayacak 17 sa. F1 Türkiye GP mücadelesi başladı: Şifresiz yayınlanıyor 18 sa. Evden çalışanlara vergi uygulanması tavsiyesi 18 sa. Disney+ ilk yılında 73 milyon aboneyi geçti; Türkiye'ye ne zaman geleceği hala belli değil 19 sa. 200 milyon dolarlık DC filmi Wonder Woman 1984 doğrudan internete gelebilir 20 sa. Netflix duyurdu: Arnold Schwarzenegger'li aksiyon dizisi geliyor 20 sa. Bilim kurgu aksiyon oyunu MO: Astray, iOS ve Android için çıktı 21 sa. Microsoft'tan güvenlik uyarısı: Tek kullanımlık SMS kodlarını hayatınızdan çıkarın 22 sa. Sahte haberlerin geniş kitlelere yayılmasının önüne geçmek için yeni bir sistem geliştirildi 23 sa. Half Life Alyx'e Türkçe altyazı seçeneği eklendi 1 gün Michael Bay ve Jake Gyllenhaal’in bir aksiyon uyarlamasında bir araya gelebileceği söyleniyor 1 gün Monster Hunter filminin yönetmeni, aynı evrende geçen başka hikayeler yazmaya başlamış 1 gün Bugün çıkan aksiyon macera oyunu The Pathless, Apple Arcade sistemine eklendi 1 gün Batman'i andıran Türk dizisi Akıncı'dan fragman paylaşıldı 1 gün PS Store'da yeni indirim dönemi başladı: İşte dikkat çekenler Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Halo Dizisinde Cortana'yı Jen Taylor Seslendirecek
    Bölüm Sonu Canavarı
    2021 Honda Civic'ten ilk teaser geldi
    DonanımHaber
    Dwayne Johnson ve Microsoft ABD'de Çocuk Hastanelerine Xbox Se...
    Bölüm Sonu Canavarı
    FIFA Ultimate Team (FUT) #Coin satışı yasaktır!
    DH Forum
    Xiaomi'nin 34 inç kavisli oyun monitörünün Türkiye fiyatı bell...
    DonanımHaber
    SAMSUNG GALAXY S7 / S7 EDGE
    DH Forum
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız