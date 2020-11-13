Instagram ve Messenger'da 'Vanish Mode' kullanıma başlanıyor: Kaybolan sohbetler

Tam Boyutta Gör

Kaybolan mesajlar uzun bir süre boyunca sadece Snapchat'te yer alıyordu ancak belirli bir süredir kaybolan mesajların farklı sürümleri WhatsApp ve Telegram dahil olmak üzere birkaç platformda kullanılmaya başlandı.

Geçtiğimiz hafta WhatsApp için 7 gün sonra otomatik olarak silinen kaybolan mesajlar ekledikten sonra Facebook, Messenger'da sohbetten çıktığınız anda mesajlarınız kaybolacağı yeni bir 'Vanish Mode' duyurdu. Kaybolma modu yakın zamanda Instagram'a da gelecek.

Ayrıca Bkz. "Sahte haberlerin geniş kitlelere yayılmasının önüne geçmek için yeni bir sistem geliştirildi"

İlginizi Çekebilir

Instagram, milyonlarca çocuğun iletişim bilgilerini ifşa ettiği gerekçesiyle soruşturma altında

Kaybolma modu nasıl kullanılır?

Facebook'un Messenger için Kaybolma Modu'ndan bahsetmesi bir kesim insanın aklını karıştırdı çünkü Messenger zaten "gizli konuşma" özelliğinin bir parçası olarak kaybolan mesajlara sahipti. 'Vanish Mode' ile Messenger'da bir süredir kullanılan kaybolan mesajlar arasındaki en büyük fark her mesajın ayrı ayrı kaybolması için bir zamanlayıcı ayarlanması gerekiyordu. 'Vanish Mode' sohbetten çıktığınız anda tüm mesajları otomatik olarak siliyor.

Kaybolma Modu kullanım olarak kolay görünüyor. Modu aktif etmek için mevcut bir sohbet dizisinde yukarı kaydırma işlemi yapmak gerekiyor. Moddan çıkmak için de tekrar yukarı kaydırarak standart sohbete geri dönebilirsiniz. Ayrıca bu modu aktif etmek veya kapatmak için sohbet ayarları kısmını da kullanabilirsiniz.

Tam Boyutta Gör

Snapchat'ta olduğu gibi, birisi Kaybolma Modu'nu kullanılarak gönderilen mesajların ekran görüntüsünü alırsa, gönderen bilgilendirilecek. Facebook, bu özelliğin güvenlik göz önünde bulundurularak oluşturulduğunu söylüyor. Yalnızca bağlı olduğunuz kişiler kaybolan mesajlar gönderebilir ve bu, kullanmayı seçmeniz gereken bir tercih ayarı olacak.

Facebook, güvenlik için Kaybolma Modu'nu aktif etmek için sohbeti ilk kez yukarı kaydırdığınızda, engelleme ve raporlama hakkında daha fazla ayrıntı dahil olmak üzere temel özellikleri açıklayan bir ekranı kullanıcılara gösterecek.

Vanish Mode, ABD ve birkaç ülke için Messenger'da kullanıma sunulmaya başlandı. Bu özellik yakın zamanda küresel olarak yayınlanacak. Instagram da yakın gelecekte bu özelliğe kavuşacak. Net tarihler bilinmiyor ancak Instagram DM ve Messenger'ın birleştiğini düşünürsek bu tarih pek de uzak olmayacak.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.