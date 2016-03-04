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Instagram, kullanıcı profillerindeki Telegram ve Snapchat linklerini engelledi

Facebook'un sahip olduğu popüler fotoğraf paylaşım hizmeti Instagram, artık kullanıcıların profillerine Telegram ve Snapchat bağlantılarını eklenmesine izin vermiyor.
3 yıl
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Web Siteleri
Onur Seven
Haber Editörü
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Instagram, özel mesajlaşma uygulamaları Telegram ve Snapchat için kullanıcı profillerindeki bağlantıları engelleme kararı aldı. Sessizce hayata geçirilen değişiklik dün Telegram'ın resmi Twitter hesabı aracılığıyla duyuruldu. Başka sosyal ağlar etkilenmemiş gibi görünüyor ve hala İnstagram profilinize Twitter hesabı, Facebook profili veya kişisel web sitenizin bağlantılarını ekleyebiliyorsunuz.
Facebook'un sahip olduğu fotoğraf paylaşım hizmeti tüm Telegram ve Snapchat bağlantılarını engellemiyor. Sadece kullanıcıların diğer sosyal ağlardaki profillerinin başka kullanıcılar tarafından hızlı ve kolayca takip edilmesi için tasarlanmış "Beni ekle" olarak bilinen bağlantıları engelliyor. Kullanıcılar profillerine Snapchat veya Telegram bağlantılarını eklemeye çalıştığında Instagram bunun desteklenmediğini belirten bir mesaj gösteriyor.
Şirket bugün yaptığı açıklamayla değişikliği doğrularken, Instagram profillerinden "beni ekle" bağlantılarını kaldırdıklarını ancak farklı bağlantıların hala eklenebildiğini açıkladı. Facebook'un sahip olduğu bir başka sohbet hizmeti olan WhatsApp da geçtiğimiz Kasım ayında Telegram bağlantılarını engellemeye başlamıştı. Telegram'ın kurucusu Pavel Durov'a göre bu yasak da hala yürürlükte.

http://www.theverge.com/2016/3/3/11157124/instagram-blocks-snapchat-telegram-links Yorum Yaz
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edirneli86 3 yıl
Telegram iyidir. Dosya gönderme de format sınırı yok daha keyifli geliyor bana.
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0quz28 3 yıl
Yürüyen Ölü
Whatsapp ı satın almak için çok ciddi bir para harcadılar. İstedikleri kadar engellesinler. Whatsappin sonu msn gibi olacak.

hayır ne alaka şimdi bu sen neden şirketi batırdın hemen
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alemburda34 3 yıl
Telegram kullanıyorum kullanıyorum şuana kadar bir yararını da görmedim zararınıda :D
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kadirirdem 3 yıl
aralarında bir anlaşmazlık olmuştur...
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V4LKyR 3 yıl
Telegram iyidir beyler, kullanın. Bunlara kulak asmayın.
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meego 3 yıl
telegamın en sevdiğim tarfı ipadlere desteği var ama whatsappın ipadlere desteği yok.
Enegelleme yapacaklarına whatsapp ipad desteği getirsenler
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goksenin10 3 yıl
Yani adam kendi ayağına mı sıksın
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Yürüyen Ölü 3 yıl
Whatsapp ı satın almak için çok ciddi bir para harcadılar. İstedikleri kadar engellesinler. Whatsappin sonu msn gibi olacak.
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QuexSeeL 3 yıl
Telegrama karşı bir dışlama var niye acep?!
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