Instagram, kullanıcı profillerindeki Telegram ve Snapchat linklerini engelledi

Instagram, özel mesajlaşma uygulamaları Telegram ve Snapchat için kullanıcı profillerindeki bağlantıları engelleme kararı aldı. Sessizce hayata geçirilen değişiklik dün Telegram'ın resmi Twitter hesabı aracılığıyla duyuruldu. Başka sosyal ağlar etkilenmemiş gibi görünüyor ve hala İnstagram profilinize Twitter hesabı, Facebook profili veya kişisel web sitenizin bağlantılarını ekleyebiliyorsunuz.

Facebook'un sahip olduğu fotoğraf paylaşım hizmeti tüm Telegram ve Snapchat bağlantılarını engellemiyor. Sadece kullanıcıların diğer sosyal ağlardaki profillerinin başka kullanıcılar tarafından hızlı ve kolayca takip edilmesi için tasarlanmış "Beni ekle" olarak bilinen bağlantıları engelliyor. Kullanıcılar profillerine Snapchat veya Telegram bağlantılarını eklemeye çalıştığında Instagram bunun desteklenmediğini belirten bir mesaj gösteriyor.

Şirket bugün yaptığı açıklamayla değişikliği doğrularken, Instagram profillerinden "beni ekle" bağlantılarını kaldırdıklarını ancak farklı bağlantıların hala eklenebildiğini açıkladı. Facebook'un sahip olduğu bir başka sohbet hizmeti olan WhatsApp da geçtiğimiz Kasım ayında Telegram bağlantılarını engellemeye başlamıştı. Telegram'ın kurucusu Pavel Durov'a göre bu yasak da hala yürürlükte.

http://www.theverge.com/2016/3/3/11157124/instagram-blocks-snapchat-telegram-links