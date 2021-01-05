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    sosyal medya ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Instagram masa üstünde Hikayeler için yeni bir tasarım test ediyor

    Geniş ekranda tek bir içerik sunarak kötü bir görüntü oluşturan Instagram Hikayeler yeni tasarımında atlı karınca tarzında geçişli bir yöntem ile ekranı dolduruyor.
    4 gün
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    sosyal medya
    Abone ol
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Instagram masa üstünde Hikayeler için yeni bir tasarım test ediyor

    En çok ziyaret edilen sosyal ağların başında gelen Instagram için Hikayeler unsuru oldukça önemli hale geldi. Firma masa üstü sürümde Hikayeler için biraz daha içeriği ön plana çıkaracak bir tasarımı test ediyor.

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    Hikayeler değişiyor

    Normalde masa üstü Instagram sürümünde bir hikaye açıldığı zaman ekranı tamamen kaplayan ancak sadece orta kısımda içeriği gösteren bir tasarım yer alıyor. Mobil sürümde ekrana tam uysa da masa üstü sürümde göz zevkine pek hitap etmiyor.

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    Yeni Hikayeler tasarımında ise atlı karınca olarak tabir edilen geçişli bir araç benimsenmiş. Bir Hikaye izlenirken sağ tarafta yeniler, sol tarafta ise eskiler yer alıyor. Böylece geniş ekran tam olarak kullanılmış oluyor.

    Yeni Hikayeler tasarımı şimdilik masa üstü Instagram üzerinde kapalı bir grupla testlerine devam ediyor. Olumlu geri dönüşler sonrasında önümüzdeki aylarda geniş çaplı olarak kullanıma sunulabilir.



    https://www.engadget.com/instagram-stories-desktop-new-design-233050797.html Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Pascal.Nouma

    85+98+9

    15 saat önce
    TheJudgé

    buney la

    18 saat önce
    Black Heart Rebellion

    :). Tamamen kendi varsayımlarınız ve kendi düşünceleriniz üzerinden konuşuyorsunuz... Size göre 2 tip insan var. Tamamen teknolojiden uzak veya tamamen teknoloji bağımlısı. Arası yok. Sığ düşünce dediğim buydu. Bu kadar radikal ve yargı meraklısı olmanın alemi yok.

    20 saat önce
    Sarper Yasin Mutlubay

    Hepimiz biliyoruz ki telefon döneminden sonra birçok şeyin de değerini yitirdik. Kamp yapmak bence telefondan ziyade doğaya odaklanmak amaçlı olmalı ve gerçekten kamp yapan çevremdeki herkes de aynı fikirde bu konuda, doğada telefon irtibat aracı olacaksa tamam ancak güzel manzara fotoğraflarını çekip de anında ilke almaya çalışmanın amacının da psikolojik sorun olduğunu ayrıca savunurum

    1 gün önce
    Black Heart Rebellion

    Herkes dogaya eskiyi yad etmeye gitmiyor. Bu kadar sig dusunmeyin. Eskiden kitafet te yoktu diyip orasina burasina yaprak baglasinlar dogaya cikanlar? Cadir yerine de cali cirpidan siginak hazirlasinlar.

    1 gün önce
    Sarper Yasin Mutlubay

    Eski doğada da zaten insanlar cep telefonu ile kampa gidiyorlardı. Saçma olduğunu düşünüyorum doğada telefonla uğraşmak vs.

    1 gün önce
    En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
    the most important thing 4 gün yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Instagram kullanmayı bırakalı 1 yıl oluyor, gerçekten size de tavsiye ediyorum
    1 Yanıt Yanıtla +6
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    rose.life (Zehra Yüksel) 4 gün ( Mesaj Silindi )
    Instagramı sildim rahat ettim.
    Yanıtla +5
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    Yorumlar (10) Yorum Yaz Forumda Gör
    1
    lewrek16 3 gün yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Kullanimi bende kıstım takip ettiğim birkaç haber sitesi ve sanat sayfaları var ingilizce olsa redditt kullanırdım
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    DPLALİ (Bomba Ölüm) 4 gün ( Mesaj Silindi )
    Bırakalı 6 sene oldu. Hayat daha güzel kullanmayınca bunu. Kendime vakit ayırabiliyorum. Saçma sapan beğeni kasmak gibi dertler yok. Ailede kullanmayan tek adam benim herhalde bu İnsta’yı.
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    FMCA 4 gün yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Hikaye değil de şu reels bölümü arama bölümüne alınmasa olmaz mıydı, saçma sapan tiktok videoları izlemek zorunda kalıyoruz.. Anlaşmalı falan mı acaba?
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    rose.life (Zehra Yüksel) 4 gün ( Mesaj Silindi )
    Instagramı sildim rahat ettim.
    Yanıtla +5
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    Glorfindel1907 (Tayfn 1907) 4 gün ( Mesaj Silindi )
    4 Senedir kullanıyorum herhangi bir zararını görmedim
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    Romeo84 4 gün ( Mesaj Silindi )
    Sen önce sürekli ikonların yerini değiştirmekten vazgeç...
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    muslucus (Adım Ne) 4 gün ( Mesaj Silindi )
    Yaklaşık 5 senedir İnstagram kullanmıyorum. Tavsiye ederim. Kafanız rahatlıyor, işlerinize kendinize ve çevrenize daha çok zaman ayırıyorsunuz.
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    scientia 4 gün ( Mesaj Silindi )
    Mobil uygulaması reklam çöplüğüne döndü. Mecbur masaüstünden takip ediyorum. Ama dediğiniz gibi külliyen bırakmak lazım.
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    the most important thing 4 gün yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Instagram kullanmayı bırakalı 1 yıl oluyor, gerçekten size de tavsiye ediyorum
    1 Yanıt Yanıtla +6
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    BekirHan (Bekir Han) 4 gün ( Mesaj Silindi ) the most important thing
    Kademeli olarak kullanımını azaltıyorum, ciddi faydasını gördüm. Şiddetle katılıyorum.
    1 Yanıt Yanıtla +3
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    help desk (Oğuzhan Tüfenk) 4 gün ( Mesaj Silindi )
    Umarım piyasadaki tekelleşmeden kurtuluruz da şu Facebook Inc. gibi pislik bir şirketin elinden kurtuluruz.
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