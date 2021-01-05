Instagram masa üstünde Hikayeler için yeni bir tasarım test ediyor

En çok ziyaret edilen sosyal ağların başında gelen Instagram için Hikayeler unsuru oldukça önemli hale geldi. Firma masa üstü sürümde Hikayeler için biraz daha içeriği ön plana çıkaracak bir tasarımı test ediyor.

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Hikayeler değişiyor

Normalde masa üstü Instagram sürümünde bir hikaye açıldığı zaman ekranı tamamen kaplayan ancak sadece orta kısımda içeriği gösteren bir tasarım yer alıyor. Mobil sürümde ekrana tam uysa da masa üstü sürümde göz zevkine pek hitap etmiyor.

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Yeni Hikayeler tasarımında ise atlı karınca olarak tabir edilen geçişli bir araç benimsenmiş. Bir Hikaye izlenirken sağ tarafta yeniler, sol tarafta ise eskiler yer alıyor. Böylece geniş ekran tam olarak kullanılmış oluyor.

Yeni Hikayeler tasarımı şimdilik masa üstü Instagram üzerinde kapalı bir grupla testlerine devam ediyor. Olumlu geri dönüşler sonrasında önümüzdeki aylarda geniş çaplı olarak kullanıma sunulabilir.

https://www.engadget.com/instagram-stories-desktop-new-design-233050797.html

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