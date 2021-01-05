Instagram masa üstünde Hikayeler için yeni bir tasarım test ediyor

En çok ziyaret edilen sosyal ağların başında gelen Instagram için Hikayeler unsuru oldukça önemli hale geldi. Firma masa üstü sürümde Hikayeler için biraz daha içeriği ön plana çıkaracak bir tasarımı test ediyor.İlginizi Çekebilir Dailymotion da ülkemize temsilci atayacak
Hikayeler değişiyor
Normalde masa üstü Instagram sürümünde bir hikaye açıldığı zaman ekranı tamamen kaplayan ancak sadece orta kısımda içeriği gösteren bir tasarım yer alıyor. Mobil sürümde ekrana tam uysa da masa üstü sürümde göz zevkine pek hitap etmiyor.
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Yeni Hikayeler tasarımında ise atlı karınca olarak tabir edilen geçişli bir araç benimsenmiş. Bir Hikaye izlenirken sağ tarafta yeniler, sol tarafta ise eskiler yer alıyor. Böylece geniş ekran tam olarak kullanılmış oluyor.
Yeni Hikayeler tasarımı şimdilik masa üstü Instagram üzerinde kapalı bir grupla testlerine devam ediyor. Olumlu geri dönüşler sonrasında önümüzdeki aylarda geniş çaplı olarak kullanıma sunulabilir.
https://www.engadget.com/instagram-stories-desktop-new-design-233050797.html Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Doğada şarj sorununu çözen cihaz
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buney la
:). Tamamen kendi varsayımlarınız ve kendi düşünceleriniz üzerinden konuşuyorsunuz... Size göre 2 tip insan var. Tamamen teknolojiden uzak veya tamamen teknoloji bağımlısı. Arası yok. Sığ düşünce dediğim buydu. Bu kadar radikal ve yargı meraklısı olmanın alemi yok.
Hepimiz biliyoruz ki telefon döneminden sonra birçok şeyin de değerini yitirdik. Kamp yapmak bence telefondan ziyade doğaya odaklanmak amaçlı olmalı ve gerçekten kamp yapan çevremdeki herkes de aynı fikirde bu konuda, doğada telefon irtibat aracı olacaksa tamam ancak güzel manzara fotoğraflarını çekip de anında ilke almaya çalışmanın amacının da psikolojik sorun olduğunu ayrıca savunurum
Herkes dogaya eskiyi yad etmeye gitmiyor. Bu kadar sig dusunmeyin. Eskiden kitafet te yoktu diyip orasina burasina yaprak baglasinlar dogaya cikanlar? Cadir yerine de cali cirpidan siginak hazirlasinlar.
Eski doğada da zaten insanlar cep telefonu ile kampa gidiyorlardı. Saçma olduğunu düşünüyorum doğada telefonla uğraşmak vs.
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