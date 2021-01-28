Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    indirim kodu
    Anlık Bildirim
    sosyal medya ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Instagram, masaüstünde Hikayeler için yeni görünümünü sunmaya başladı

    Instagram, bir süredir test ettiği yeni bir özelliği kullanıcılarına sunmaya başladı. Instagram masaüstü sürümündeki Hikayeler özelliği yeni bir görünüme kavuştu.
    1 sa. (Son Güncelleme: 1 sa.)
    280
    13
    sosyal medya
    Abone ol
    Bahtiyar Ergülü
    Teknoloji Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık
    Oy Ver

    Instagram, masaüstünde Hikayeler için yeni görünümünü sunmaya başladı

    Bu ayın başlarında sosyal medya devi Instagram, masaüstü için yeni bir Hikayeler özelliğini test etmeye başladı. Yeni özellik ile Instagram Hikayeler'i kullanıcıların odak noktasına yerleştirerek göz atmayı kolaylaştırıyor. Şirket bir süredir test ettiği bu özelliği küresel kullanıma sunmaya başladı.

    İlginizi Çekebilir Avatar Facebook, Instagram hikayelerini doğrudan Facebook üzerinden görüntülemeyi test ediyor

    Ayrıca Bkz. "Instagram, Profesyonel Kontrol Paneli'ni tanıttı"

    Instagram masaüstü için yeni Hikayeler tasarımı

    Bu ayın başlarında ilk kez gördüğümüz gibi masaüstü için güncellenmiş Instagram Hikayeler özelliği, kullanıcıların hem yaklaşan videoları hem de yakın zamanda izledikleri videoları gösteren atlı karınca tipi bir tasarım sunuyor. Bu tasarım şekli, kullanıcıların izledikleri medyayı kontrol etmelerini kolaylaştırıyor. Ayrıca bu sayede geniş ekran tam olarak kaplanmış oluyor.

    Instagram Hikayeler için yenilenen tasarım ile birlikte duraklatma / oynatma ve ses kapatma düğmeleri de geliyor. Bunların yanı sıra, mobildeki gibi hikayelere doğrudan cevap vermenizi sağlayan bir seçenek de yeni tasarımla kullanıcılara sunuluyor.

    Şirket yeni özelliği yavaş yavaş kullanıcılarına sunmaya başladı. Bir süre sonra tüm kullanıcılar bu özelliği kullanmaya başlayabilecek.



    https://www.theverge.com/2021/1/27/22252611/instagram-stories-desktop-interface-update Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    donanimhabercom Instagram

    Pilotsuz helikopter havalandı

    gun

    Bunların askerileri varda sivilleri yeni olmuş. Drone yerine böyle bişi daha iyi olmaz mı acaba ?

    1 saat önce
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 29 dk. Telegram diğer uygulamalardan sohbetleri aktarabilecek 59 dk. iPhone kullanıcı sayısı ilk kez 1 milyarı geçti 1 sa. GÖRÜNTÜLENEN Instagram, masaüstünde Hikayeler için yeni görünümünü sunmaya başladı Sonraki Antalya'da çekilen Jason Statham başrollü Guy Ritchie'nin yeni filminin setinden video paylaşıldı 2 sa. Rüzgardan elektrik üretiminde rekor kırıldı 2 sa. Game of Thrones'un animasyon dizisi geliyor 3 sa. Getir uygulaması şimdi Londra’da 3 sa. İnternet kullanıcısı sayısı rekor seviyeye ulaştı 4 sa. PlayStation 5'in stok sıkıntısı yıl ortasına kadar devam edecek 4 sa. Google Lens artık internet bağlantısı olmadan çeviri yapabiliyor 5 sa. Tesla, 0-100 km/s hızlanması 2 saniyenin altında olan Model S Plaid+ versiyonunu duyurdu 5 sa. Raja Koduri Xe-HPC GPGPU’sunu paylaştı 6 sa. Bridgerton rekor kırarak Netflix'in en çok izlenen dizisi oldu 7 sa. Intel’in harici ekran kartı AMD sistemlerde çalışmayacak 7 sa. Apple imkansızı başardı: Tam 111 milyar dolar gelir 8 sa. Wonder Woman 1984, HBO Max'in abone sayısını ikiye katladı 15 sa. Pilotsuz helikopter havalandı 16 sa. Boeing 737 Max’ların Avrupa’da uçuşuna onay geldi 16 sa. The Blacklist dizisinin 9. sezonu onaylandı 17 sa. Google çalışanları küresel çapta Alpha Global sendika ittifakını kurdular 17 sa. Huawei Mate ve P markalarının satışı iddiasına firmadan açıklama geldi 18 sa. Birçok gizemli olayın yaşandığı Netflix'in Cecil Hotel belgeselinden fragman yayınlandı 18 sa. Dünyanın ilk Snapdragon 870'li telefonu Motorola Edge S tanıtıldı Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Kripto Paralar katkılarıyla
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız