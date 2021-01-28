Instagram, masaüstünde Hikayeler için yeni görünümünü sunmaya başladı

Bu ayın başlarında sosyal medya devi Instagram, masaüstü için yeni bir Hikayeler özelliğini test etmeye başladı. Yeni özellik ile Instagram Hikayeler'i kullanıcıların odak noktasına yerleştirerek göz atmayı kolaylaştırıyor. Şirket bir süredir test ettiği bu özelliği küresel kullanıma sunmaya başladı.İlginizi Çekebilir Facebook, Instagram hikayelerini doğrudan Facebook üzerinden görüntülemeyi test ediyor
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Instagram masaüstü için yeni Hikayeler tasarımı
Bu ayın başlarında ilk kez gördüğümüz gibi masaüstü için güncellenmiş Instagram Hikayeler özelliği, kullanıcıların hem yaklaşan videoları hem de yakın zamanda izledikleri videoları gösteren atlı karınca tipi bir tasarım sunuyor. Bu tasarım şekli, kullanıcıların izledikleri medyayı kontrol etmelerini kolaylaştırıyor. Ayrıca bu sayede geniş ekran tam olarak kaplanmış oluyor.
Instagram Hikayeler için yenilenen tasarım ile birlikte duraklatma / oynatma ve ses kapatma düğmeleri de geliyor. Bunların yanı sıra, mobildeki gibi hikayelere doğrudan cevap vermenizi sağlayan bir seçenek de yeni tasarımla kullanıcılara sunuluyor.
Şirket yeni özelliği yavaş yavaş kullanıcılarına sunmaya başladı. Bir süre sonra tüm kullanıcılar bu özelliği kullanmaya başlayabilecek.
https://www.theverge.com/2021/1/27/22252611/instagram-stories-desktop-interface-update Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Bunların askerileri varda sivilleri yeni olmuş. Drone yerine böyle bişi daha iyi olmaz mı acaba ?