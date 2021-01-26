Instagram, Profesyonel Kontrol Paneli'ni tanıttı

Tam Boyutta Gör

Instagram, işletme veya içerik oluşturucu hesabına sahip kullanıcılar için Profesyonel Kontrol Paneli'ni duyurdu. Bu yeni panel, içerik oluşturucuların işlerini büyütmelerine ve performansı takip etmelerine yardımcı olacak çeşitli araçlar içeriyor.

İlginizi Çekebilir

Instagram'ın ana ekranı değişti: Reels ve Mağaza sekmeleri geldi

Ayrıca Bkz. "Tesla, işe yeni giren bir mühendisini şirketin gizli yazılımlarını çalmakla suçluyor"

Daha profesyonel hesap yönetimi imkanı

Profesyonel Kontrol Paneli, Instagram'ın işletmelere ve içerik oluşturuculara sunduğu tüm araçların bulunduğu bir merkez görevi üstlenecek. Yeni panel ile kullanıcılar, hesaplarının gösterdiği performansı takip etmelerine, içeriklerinden para kazanma olanaklarına ve ihtiyaç duyulan eğitim ve yararlı makale bağlantılarına erişimi buradan sağlayabilecekler.

Panel üç temel özellikten oluşuyor:

Performansınızı izleyin : Bu araç, performansınıza bağlı olarak içgörüleri ve eğilimleri keşfetmenize yardımcı olur

: Bu araç, performansınıza bağlı olarak içgörüleri ve eğilimleri keşfetmenize yardımcı olur İşletmenizi büyütün : Hesabınızı daha verimli bir şekilde çalıştırmak, işinizi kurmak ve para kazanma durumunu ve uygunluğu kontrol etmek için araçlara erişin

: Hesabınızı daha verimli bir şekilde çalıştırmak, işinizi kurmak ve para kazanma durumunu ve uygunluğu kontrol etmek için araçlara erişin Gelişmelerden haberdar olun: Varlığınızı büyütmek için püf noktaları, rehberlik ve ilham içeren seçilmiş eğitim kaynakları koleksiyonu

Instagram, bir blog gönderisinde: "Bu kaynakların bazıları Instagram'da zaten mevcut olsa da onları merkezi bir yerde bir araya getirerek, profesyonellerin kendileri için en uygun araçları keşfetmesini ve bunlara erişmesini kolaylaştırabileceğimizi umuyoruz. İçerik oluşturucuların ve işletmelerin Instagram'da büyümesine ve başarılı olmasına yardımcı olan bir dizi araç geliştirmeye devam ederken, zamanla Profesyonel Kontrol Paneli'ne bir şeyler ekleyeceğiz. " ifadelerine yer verildi.

https://www.engadget.com/instagram-professional-dashboard-140042200.html

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.