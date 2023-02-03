Instagram da ücretli mavi tik hizmetini başlatıyor

Instagram ücretli mavi tik mi geliyor?
Instagram uygulamasının beta kodlarında ortaya çıkan yeni referans satırları Ücretli Mavi Rozet şeklinde bir tanımlamaya işaret ediyor. Yine aynı tanımlar Facebook uygulamasının kodlarında da mevcut. Yani Meta firmasının iki büyük sosyal ağında ücretli mavi tik uygulaması başlayacak.
Yine aynı kodlarda uygulamaların daha önce sunmadığı yeni bir abonelik seçeneğine de referanslar bulunmuş. Bu bakımdan önümüzdeki aylarda Facebook ve Instagram abonelik seçeneklerinde önemli değişiklikler bekleyebiliriz. Özellikle ücretli mavi tik hizmeti, uzun doğrulama sürecini beklemek istemeyen kullanıcılar tarafından kapış kapış alınıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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CGI birazyapmacık olmuş...
İşimiz gücümüz şov zaten.
sarı kula içemedikten sonra...
o kutuyu niyeyere attın lan, kim çıkaracak onu geri oraya şimdi ?