Instagram da ücretli mavi tik hizmetini başlatıyor

Tam Boyutta Gör Elon Musk tarafından satın alındıktan sonra normalde bir ekibin inceleyerek verdiği doğrulanmış hesap yani mavi tik hizmeti ücretli hale gelmişti. Geri dönüşler oldukça iyi olacak ki Instagram da benzer bir hizmet üzerinde çalışıyor.

Instagram ücretli mavi tik mi geliyor?

Instagram uygulamasının beta kodlarında ortaya çıkan yeni referans satırları Ücretli Mavi Rozet şeklinde bir tanımlamaya işaret ediyor. Yine aynı tanımlar Facebook uygulamasının kodlarında da mevcut. Yani Meta firmasının iki büyük sosyal ağında ücretli mavi tik uygulaması başlayacak.

Instagram mavi tik nasıl alınır? 2 ay önce eklendi

Yine aynı kodlarda uygulamaların daha önce sunmadığı yeni bir abonelik seçeneğine de referanslar bulunmuş. Bu bakımdan önümüzdeki aylarda Facebook ve Instagram abonelik seçeneklerinde önemli değişiklikler bekleyebiliriz. Özellikle ücretli mavi tik hizmeti, uzun doğrulama sürecini beklemek istemeyen kullanıcılar tarafından kapış kapış alınıyor.

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Instagram mavi tik ücretli mi oluyor?