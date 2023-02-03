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    Instagram da ücretli mavi tik hizmetini başlatıyor

    Instagram mavi tik süreci ile uğraşmak istemeyenler için ücretli bir abonelik üzerinde çalışıyor. Yani parayı bastıran artık hesabında mavi tik sergileyebilecek. 
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    Instagram Tam Boyutta Gör
    Elon Musk tarafından satın alındıktan sonra normalde bir ekibin inceleyerek verdiği doğrulanmış hesap yani mavi tik hizmeti ücretli hale gelmişti. Geri dönüşler oldukça iyi olacak ki Instagram da benzer bir hizmet üzerinde çalışıyor.

    Instagram ücretli mavi tik mi geliyor?

    Instagram uygulamasının beta kodlarında ortaya çıkan yeni referans satırları Ücretli Mavi Rozet şeklinde bir tanımlamaya işaret ediyor. Yine aynı tanımlar Facebook uygulamasının kodlarında da mevcut. Yani Meta firmasının iki büyük sosyal ağında ücretli mavi tik uygulaması başlayacak.

    Yine aynı kodlarda uygulamaların daha önce sunmadığı yeni bir abonelik seçeneğine de referanslar bulunmuş. Bu bakımdan önümüzdeki aylarda Facebook ve Instagram abonelik seçeneklerinde önemli değişiklikler bekleyebiliriz. Özellikle ücretli mavi tik hizmeti, uzun doğrulama sürecini beklemek istemeyen kullanıcılar tarafından kapış kapış alınıyor.

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    donanimhabercom Instagram

    Atlas robot şantiyede çalıştı

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    ugah6aiw 1 gün önce

    CGI birazyapmacık olmuş...

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    alex59 6 gün önce

    İşimiz gücümüz şov zaten.

    V
    vixx 1 hafta önce

    sarı kula içemedikten sonra...

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    MaDMaxiBo 1 hafta önce

    o kutuyu niyeyere attın lan, kim çıkaracak onu geri oraya şimdi ?

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