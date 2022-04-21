Instagram, algoritmalarında değişikliğe gidiyor. Platformun başkanı Adam Mosseri, yeni bir paylaşımıyla algoritmalarının orijinal içeriği daha fazla öne çıkaracak şekilde sıralama şekillerini güncellediklerini duyurdu.

'İçerik oluşturucuları güçlendirmek için'

Instagram, orijinal içeriklere mümkün olduğunca öncelik vermeye çalıştıklarını ancak bir fotoğraf veya videonun orijinal olup olmadığını tespit etmenin çok kolay olmadığını belirtiyor. Mosseri, tüm bunlarla birlikte içerik oluşturucuları daha fazla desteklemek adına algoritmalarında farklılıklara gidildiğini aktardı.

Mosseri yaptığı paylaşımda: "Sıfırdan bir şey yaratırsanız, başka birinden bulduğunuz bir şeyi yeniden paylaşmaktan daha fazla kredi almalısınız. Özellikle yeniden yayınlanan içeriğe kıyasla orijinal içeriğe daha fazla değer vermek için daha fazlasını yapacağız." ifadelerine yer verdi.

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Instagram, yeni güncellemeleriyle başkalarının orijinal içeriklerini tekrarlayarak paylaşan hesapların öne çıkma olasılığını düşürecek. Platform geçtiğimiz yıl, Reels'da TikTok logosuyla yeniden paylaşılan videoların önerilmesinde azaltmaya gitti.

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Instagram, orijinal içeriği daha fazla ön plana çıkaracak