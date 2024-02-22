Tam Boyutta Gör Discord’un daha fazla özellikten faydalanmanıza imkan tanıyan Premium üyelik sistemi Discord Nitro’nun Türkiye fiyatına 2024’ün ilk zammı geldi. Discord Nitro ve Discord Nitro Basic fiyatı yüzde 40 zamlandı.

Discord Nitro fiyatı 2024 🫰

Aylık Discord Nitro Basic fiyatı 37,99 TL, Discord Nitro fiyatı 104,99 TL oldu. Yıllık Discord Nitro Basic üyeliği 379,99 TL'ye, yıllık Discord Nitro üyeliği ise 1.049,99 TL'ye sunuluyor.

Discord Nitro fiyat değişimi Üyelik Eski Fiyat Yeni Fiyat Discord Nitro Basic Aylık 26,99 TL 37,99 TL Discord Nitro Basic Yıllık 269,99 TL 379,99 TL Discord Nitro Aylık 74,99 TL 104,99 TL Discord Nitro Yıllık 749,99 TL 1.049,99 TL

Discord Nitro özellikleri neler?

Discord Nitro’nun uygun fiyatlı paketi Discord Nitro Basic ile kullanıcılar 50 MB’a kadar upload yapabiliyor, özel emojileri her yerde kullanabiliyor, sınırsız süper tepki verebiliyor ve profilinde özel Nitro rozeti sergileyebiliyor.

Tüm Premium özellikleri barındıran Discord Nitro üyeliğinde ise 500 MB’a kadar upload yapılabiliyor, 4K 60 FPS’e kadar video yayını yapılıyor, 2 sunucu takviyesi, Discord mağazasında özel fiyatlandırma, 4.000 karaktere kadar uzun mesaj gönderme ve profili özelleştirme seçenekleri sunuluyor.

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Discord Nitro Türkiye fiyatı yüzde 40 zamlandı