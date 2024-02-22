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    Discord Nitro Türkiye fiyatı yüzde 40 zamlandı

    Discord'un ek özelliklere erişmenize imkan tanıyan Discord Nitro üyelik ücreti yüzde 40 oranında zamlandı. Discord Nitro fiyatları 2024                             
    Discord Nitro Türkiye fiyatı yüzde 40 zamlandı Tam Boyutta Gör
    Discord’un daha fazla özellikten faydalanmanıza imkan tanıyan Premium üyelik sistemi Discord Nitro’nun Türkiye fiyatına 2024’ün ilk zammı geldi. Discord Nitro ve Discord Nitro Basic fiyatı yüzde 40 zamlandı.

    Discord Nitro fiyatı 2024 🫰

    Aylık Discord Nitro Basic fiyatı 37,99 TL, Discord Nitro fiyatı 104,99 TL oldu. Yıllık Discord Nitro Basic üyeliği 379,99 TL'ye, yıllık Discord Nitro üyeliği ise 1.049,99 TL'ye sunuluyor.

    Discord Nitro fiyat değişimi
    Üyelik Eski Fiyat Yeni Fiyat
    Discord Nitro Basic Aylık 26,99 TL 37,99 TL
    Discord Nitro Basic Yıllık 269,99 TL 379,99 TL
    Discord Nitro Aylık 74,99 TL 104,99 TL
    Discord Nitro Yıllık 749,99 TL 1.049,99 TL

    Discord Nitro özellikleri neler?

    Discord Nitro’nun uygun fiyatlı paketi Discord Nitro Basic ile kullanıcılar 50 MB’a kadar upload yapabiliyor, özel emojileri her yerde kullanabiliyor, sınırsız süper tepki verebiliyor ve profilinde özel Nitro rozeti sergileyebiliyor.

    Tüm Premium özellikleri barındıran Discord Nitro üyeliğinde ise 500 MB’a kadar upload yapılabiliyor, 4K 60 FPS’e kadar video yayını yapılıyor, 2 sunucu takviyesi, Discord mağazasında özel fiyatlandırma, 4.000 karaktere kadar uzun mesaj gönderme ve profili özelleştirme seçenekleri sunuluyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Dr. X 13 saat önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 1 hafta önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 2 hafta önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 1 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 1 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 1 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 1 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

    Profil resmi
    Rindaman 1 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 2 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 3 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 3 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 4 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 5 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 5 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 5 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 6 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 6 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 6 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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