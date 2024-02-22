Discord Nitro Türkiye fiyatı yüzde 40 zamlandı

Discord Nitro fiyatı 2024 🫰
Aylık Discord Nitro Basic fiyatı 37,99 TL, Discord Nitro fiyatı 104,99 TL oldu. Yıllık Discord Nitro Basic üyeliği 379,99 TL'ye, yıllık Discord Nitro üyeliği ise 1.049,99 TL'ye sunuluyor.
|Üyelik
|Eski Fiyat
|Yeni Fiyat
|Discord Nitro Basic Aylık
|26,99 TL
|37,99 TL
|Discord Nitro Basic Yıllık
|269,99 TL
|379,99 TL
|Discord Nitro Aylık
|74,99 TL
|104,99 TL
|Discord Nitro Yıllık
|749,99 TL
|1.049,99 TL
Discord Nitro özellikleri neler?
Discord Nitro’nun uygun fiyatlı paketi Discord Nitro Basic ile kullanıcılar 50 MB’a kadar upload yapabiliyor, özel emojileri her yerde kullanabiliyor, sınırsız süper tepki verebiliyor ve profilinde özel Nitro rozeti sergileyebiliyor.
Tüm Premium özellikleri barındıran Discord Nitro üyeliğinde ise 500 MB’a kadar upload yapılabiliyor, 4K 60 FPS’e kadar video yayını yapılıyor, 2 sunucu takviyesi, Discord mağazasında özel fiyatlandırma, 4.000 karaktere kadar uzun mesaj gönderme ve profili özelleştirme seçenekleri sunuluyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.