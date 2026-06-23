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    Meta, çalışanlarının her hareketini kayıt altına alıp, yanlışlıkla herkesle paylaştı

    Meta'nın çalışanların klavye ve fare hareketlerini takip ederek yapay zekâ eğitimi için veri topladığı program, hassas çalışan verilerinin ortaya saçılmasına sebep oldu. 

    Meta, çalışanlarını kayıt altına alıp yanlışlıkla paylaştı Tam Boyutta Gör
    Yapay zekâ yarışında geri kalmamak için adeta her yolu deneyen Meta, bu süreçte kendi çalışanlarını bir hayli mutsuz etmiş durumda. Son günlerde gelen haberler, şirket için huzursuzluğun giderek arttığını gösteriyor. Üstelik aksilikler de şirketin peşini bırakmıyor. Business Insider tarafından paylaşılan bilgilere göre Meta, çalışanların klavye hareketlerini ve fare kullanımlarını takip eden Model Capability Initiative (MCI) adlı programın kullanımını geçici olarak durdurdu. Şirketin bu kararı almasındaki temel sebep ise çalışanların programa yönelik tepkileri değil, programın yol açtığı dâhili veri sızıntısı oldu.

    Meta Çalışanlarına Ait Hassas Veriler Şirket Genelinde Görüntülenebilir Hâle Geldi

    Aktarılan bilgilere göre MCI kapsamında toplanan bazı veriler yanlışlıkla Meta bünyesindeki çok daha geniş bir çalışan kitlesinin erişimine açıldı. Sızdırılan bilgiler arasında çalışanların özel yazışmaları, performans değerlendirmeleri ve çeşitli görüşmelerin metin dökümleri gibi oldukça hassas içerikler bulunuyordu.

    Meta sözcüsü tarafından yapılan açıklamada, programın başlangıçtan itibaren çeşitli gizlilik önlemleriyle tasarlandığı belirtilirken, şu ana kadar verilerin çalışanlar tarafından uygunsuz şekilde kullanıldığına dair herhangi bir kanıt bulunmadığı ifade edildi. Şirket buna rağmen soruşturma süreci tamamlanana kadar programı durdurma kararı aldı. Ancak yaşanan olay, Meta'nın çalışanlarına karşı tutumunu ve şirketteki atmosferi bir kez daha gözler önüne sermiş oldu. Şirketin kendi çalışanlarının her hareketini takip etmesi yetmezmiş gibi bir de bu verileri de güvende tutamaması, yönetim kademesindeki umarsız tavrın bir yansıması olarak değerlendirliyor.

    Diğer yandan Meta'nın yapay zekâ ile ilişkili sorunlarına da bir yenisi daha eklenmiş oldu. Şirket mart ayında da otonom görevler gerçekleştirebilen bir yapay zekâ sisteminin beklenmedik şekilde harekete geçmesi sonucunda ortaya çıkan bir güvenlik ihlaliyle gündeme gelmişti. Daha yakın zamanda ise bilgisayar korsanlarının Meta'nın yapay zekâ destekli müşteri hizmetleri sistemindeki açıkları kullanarak bazı Instagram hesaplarını ele geçirdiği ortaya çıkmıştı.

    Meta'nın yaşadığı bu son olay, yapay zekâ modellerini eğitmek için toplanan büyük miktardaki verilerin yalnızca teknik açıdan değil, gizlilik ve güvenlik açısından da ciddi riskler taşıdığını bir kez daha gözler önüne seriyor.

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    H
    hasandemirrr 5 gün önce

    çok güzel

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