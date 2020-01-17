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    Instagram oynanmış fotoğrafları tespit edecek

    Fotoğrafların daha güzel olması için Photoshop gibi düzenleme yazılımları kullanıyorsanız Instagram yakın zamanda bunları yanlış bilgi olarak etiketleyebilir.
    5 gün
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    sosyal medya
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Instagram oynanmış fotoğrafları tespit edecek
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    Instagram üzerinde fotoğrafını beğenmeyen veya daha güzel olmasını isteyenlerin oynama yaptığı bir gerçek. Hatta pek çok tasarımcı takipçilerine yeteneklerini göstermek amacıyla Photoshop ile oynanmış fotoğraflarını paylaşıyor.

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    Sıkıntı oluşturabilir

    Bununla birlikte bu tür fotoğraflar artık filtreye takılabilir. Bilindiği üzere bazı fotoğrafların manipüle edilerek sahte haberler oluşturulduğu bir gerçek. Instagram da son dönemdeki sahte haber tepkileri nedeniyle önemli bir adım atmış durumda.

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    Kullanıcılar tarafından rapor edilen bilgilere göre üzerine oynama yapılmış fotoğraflar Yanlış Bilgi etiketi ile etiketleniyor. Bu aslında manipüle edilmiş fotoğrafların tespiti için ancak görünümünü güzelleştirmek için fotoğraflarda oynama yapanlar için de risk oluşturuyor. Çok doğal çıktığınızı düşünen takipçileriniz bir anda Yanlış Bilgi etiketi ile karşılaşabilir.

    Facebook, üzerinde oynanmış fotoğrafların silinmeyeceğini ancak etiketleneceğini belirtiyor. Moderatörler etiketlenen fotoğrafları inceleyerek nihai kararı verecek. Bu bakımdan sadece görünüşünü güzelleştirmek isteyenler bir süre sonra bu etiketten kurtulabilecek. Sonraki dönemde bu algoritmaların daha iyi hale getirileceği belirtiliyor.



    https://www.ubergizmo.com/2020/01/instagram-fact-check-photoshopped-images/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    barisbulak 5 gün en beğenilen
    İnstagram fotoğraflarıyla gerçek halinin alakası olmayan fotojeniğim diyen kadınlarımıza yazık olacak
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    Rachsuchtig 5 gün
    Türkiye'ye de gelmeli. Manipülatif haberler kol geziyor sosyal aglarda
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    eaglepaw_1903 5 sa.
    ..
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    Sanal Bellek 2 gün
    İnstagram önce fotoğrafların kalitesini düşürmeyi bıraksın. Raw fotoğraf koyuyoruz. Galeride ve instagramda yakınlaştırınca ikisi arasında dağlar kadar fark var. Raw fotonun etkisi instagramda çok az.
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    alemburda34 4 gün
    clickbait içerikleride tesbit etse keşke
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    barisbulak 5 gün en beğenilen
    İnstagram fotoğraflarıyla gerçek halinin alakası olmayan fotojeniğim diyen kadınlarımıza yazık olacak
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    Rachsuchtig 5 gün
    Türkiye'ye de gelmeli. Manipülatif haberler kol geziyor sosyal aglarda
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