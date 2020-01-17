Instagram oynanmış fotoğrafları tespit edecek

Tam Boyutta Gör

Instagram üzerinde fotoğrafını beğenmeyen veya daha güzel olmasını isteyenlerin oynama yaptığı bir gerçek. Hatta pek çok tasarımcı takipçilerine yeteneklerini göstermek amacıyla Photoshop ile oynanmış fotoğraflarını paylaşıyor.

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Bununla birlikte bu tür fotoğraflar artık filtreye takılabilir. Bilindiği üzere bazı fotoğrafların manipüle edilerek sahte haberler oluşturulduğu bir gerçek. Instagram da son dönemdeki sahte haber tepkileri nedeniyle önemli bir adım atmış durumda.

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Kullanıcılar tarafından rapor edilen bilgilere göre üzerine oynama yapılmış fotoğraflar Yanlış Bilgi etiketi ile etiketleniyor. Bu aslında manipüle edilmiş fotoğrafların tespiti için ancak görünümünü güzelleştirmek için fotoğraflarda oynama yapanlar için de risk oluşturuyor. Çok doğal çıktığınızı düşünen takipçileriniz bir anda Yanlış Bilgi etiketi ile karşılaşabilir.

Facebook, üzerinde oynanmış fotoğrafların silinmeyeceğini ancak etiketleneceğini belirtiyor. Moderatörler etiketlenen fotoğrafları inceleyerek nihai kararı verecek. Bu bakımdan sadece görünüşünü güzelleştirmek isteyenler bir süre sonra bu etiketten kurtulabilecek. Sonraki dönemde bu algoritmaların daha iyi hale getirileceği belirtiliyor.

https://www.ubergizmo.com/2020/01/instagram-fact-check-photoshopped-images/

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