Instagram, özel seçeneklere sahip yüksek profilli bir hesap türünü test ediyor

Instagram, platformun nasıl kullanıldığı konusunda daha fazla kontrol araçları sunan yüksek profilli bir hesap türü üzerinde çalışıyor. Şu an test aşamasında olan bu hesap türü, içerik oluşturucular ve yüksek takipçisi olan kullanıcılara açılacak.

Farklı istatistik ve özellikler sunulacak

Sınırlı sayıda bir kullanıcı tarafından teste açılan bu yeni profil türü, kullanıcıların kitleleri hakkında daha detaylı istatistiklere ulaşabilmelerini sağlayacak. Yüksek profilli kullanıcılar örneğin DM olarak bilinen mesajlaşma özelliğini filtreleyebilecek ve takibi bırakan kullanıcıların bilgilerine ulaşabilecekler. Bunlara benzer birçok yeniliğin de sunulacağı gelen haberler arasında.

https://www.engadget.com/2018/12/11/instagram-plans-to-give-influencers-dm-filters-and-follower-stat/

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Instagram ürün müdürü olankonuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada: "Instagram'ın hayran kitleleri oluşturmak ve içerik oluşturucuların kendi kişisel markalarını oluşturabilmeleri için en iyi ve en kolay yer olmasını sağlamak için uğraşıyoruz." ifadelerini kullandı. Yeni profil seçeneğinin ne zamanise şimdilik belirtilmedi.