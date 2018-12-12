Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Sosyal Medya ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Instagram, özel seçeneklere sahip yüksek profilli bir hesap türünü test ediyor

Sosyal medya devlerinden Instagram, yeni bir yüksek profilli hesap türü üzerinde çalışıyor. Şu an test aşamasında olan bu profildeki kullanıcılar, farklı istatistik ve seçeneklere sahip olacak.
5 ay
4,9b
1
3
sosyal medya
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Instagram, platformun nasıl kullanıldığı konusunda daha fazla kontrol araçları sunan yüksek profilli bir hesap türü üzerinde çalışıyor. Şu an test aşamasında olan bu hesap türü, içerik oluşturucular ve yüksek takipçisi olan kullanıcılara açılacak.

Farklı istatistik ve özellikler sunulacak

Sınırlı sayıda bir kullanıcı tarafından teste açılan bu yeni profil türü, kullanıcıların kitleleri hakkında daha detaylı istatistiklere ulaşabilmelerini sağlayacak. Yüksek profilli kullanıcılar örneğin DM olarak bilinen mesajlaşma özelliğini filtreleyebilecek ve takibi bırakan kullanıcıların bilgilerine ulaşabilecekler. Bunlara benzer birçok yeniliğin de sunulacağı gelen haberler arasında.
Instagram ürün müdürü olan Ashley Yuki konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada: "Instagram'ın hayran kitleleri oluşturmak ve içerik oluşturucuların kendi kişisel markalarını oluşturabilmeleri için en iyi ve en kolay yer olmasını sağlamak için uğraşıyoruz." ifadelerini kullandı. Yeni profil seçeneğinin ne zaman kullanıma açılacağı ise şimdilik belirtilmedi.

https://www.engadget.com/2018/12/11/instagram-plans-to-give-influencers-dm-filters-and-follower-stat/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
V4LKyR 5 ay
Ücretli yani...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ezgisolmaz 5 ay
diğerlerine gerek kalmadı bile
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
canmania 5 ay
bize düşük profilli lazım
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 5 ay Türk Telekom, eleştiri yağmuruna tutulan limitsiz tarifeleri siteden kaldırdı [Güncelleme] 5 ay InSight uzay aracı, Mars'ta 'selfie' yakaladı 5 ay Intel işlemcilerde big.Little dönemi başlıyor 5 ay Intel’in grafik birimi Xe adını alacak 5 ay Asus dünyanın ilk 3 bant WiFi 6 yönlendiricisini satışa sunuyor 5 ay T625 genel maksat helikopterinin yeni ismi: Gökbey 5 ay Virgin Galactic, ilk kez uzaya çıkmaya hazırlanıyor 5 ay Nokia 8 için Android Pie Beta güncellemesi yayınlandı 5 ay 2si1 | Yılın oyunu ödülü ve sonrası 5 ay Samsung, Tesla'nın otonom araçları için yonga üretebilir 5 ay Giyilebilir cihazların ilk örneklerinden olan Puma RS-Computer yeniden piyasaya çıkıyor 5 ay TP-Link üç bant WiFi 6 yönlendiricisini duyurdu 5 ay Türkiye’de üretilen ‘dolusavar’ seri üretime geçti 5 ay Google’da 2018 yılında en çok neleri aradık? 5 ay Samsung blok zinciri teknolojisini akıllı telefonlarında kullanabilir 5 ay NSA açıkladı: Çin, ABD'ye büyük bir siber saldırı hazırlığında 5 ay Honor View 20'in resmi posterleri telefonun ön tasarımını ortaya çıkardı 5 ay ABD'de en az yakıt tüketen pickup 2019 Ford Ranger oldu 5 ay Huawei P30 Pro, Sony'nin IMX607 kamera sensörüyle gelebilir 5 ay Samsung’dan 14 metrelik dev LED sinema perdesi 5 ay GÖRÜNTÜLENEN Instagram, özel seçeneklere sahip yüksek profilli bir hesap türünü test ediyor Sonraki Mozilla Firefox 64 yayınlandı, işte yenilikler 5 ay Sayborg bitki “Elowan” ile tanışın 5 ay Dizüstünde ikinci ekran? "Asus ZenBook Pro UX580G incelemesi" 5 ay Yandex, Türkiye’deki askeri tesislerin uydu görüntülerini buzladı (Açıklama geldi) 5 ay Suriye, 'uzay programını' başlatıyor: İlk yerli uydu fırlatılacak 5 ay Mercedes'in efsanevi kamyonu Unimog, Türkiye'de satışa sunuldu 5 ay Disney filmleri 2018 yılı bitmeden 7 milyar dolar hasılata ulaştı 5 ay Türk Telekom limitsiz internet tarifelerini açıkladı 5 ay Tesla, önümüzdeki yıl elektrikli pickup prototipini tanıtabilir 5 ay Metro 2033 filmi iptal oldu: Kitap yazarından Hollywood için ilginç sözler 5 ay Büyük bataryalı Asus ZenFone Max M2 serisi duyuruldu 5 ay Çift ekranlı Vivo Nex Dual Display Edition duyuruldu 5 ay Lav ile suyun buluştuğu an 5 ay Infinity Blade serisi yolun sonuna geldi 5 ay EOS ağından bugüne kadar 800 bin dolar çalındı 5 ay Çin Hükümeti'nden PUBG ve Fortnite dahil 9 büyük oyuna yasak! 5 ay Samsung Galaxy S10 Lite'ın tasarımını gösteren yeni bir görsel yayınlandı 5 ay NASA'nın uzay aracı, Bennu asteroitinde 'su kalıntıları' buldu 5 ay Touareg'in elektrikli versiyonu Volkswagen I.D. Lounge geliyor 5 ay 10GB RAM'li çılgın telefon | OnePlus 6T McLaren Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
VPG Türkiye Espor FIFA Pro Clubs Ligi
Bölüm Sonu Canavarı
Bozulan musluğu kiracı mı yaptırır
DH Forum
AK PARTİNİN VE RTE ninSAVUNMA SANAYİİNDE
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim