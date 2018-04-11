Instagram’a portre modu geldi! Instagram portre modu nasıl kullanılır?

Instagram portre modu nasıl kullanılır?
Instagram’ın “Odak” özelliği sadece Hikaye paylaşımları için kullanılabiliyor. Hikayeler’de paylaşım bulunmak için kamerayı açın ve aşağıdaki modlar listesinden “Odak” seçeneğini seçin. Cihazınız bir yüz algıladığı zaman yazılımsal olarak fotoğrafın arkaplanı bulanıklaşacak. Kamerada Odak özelliğini hem ön hem de arka kamerada kullanabilirsiniz.
Intagram portre modu hangi cihazlarda kullanılır?
Instagram Odak özelliğini kullanmak için iOS ve Android uygulamanızın 39.0 ve daha üzeri bir sürüme güncellenmiş olması gerekiyor. Instagram Odak özelliği belirli cihazlarda kullanılıyor. iOS için iPhone 6S/SE ve daha yeni bir cihaz yeterliyken Android’de hangi telefonların desteklendiği açıklanmadı.
Samsung Galaxy S7 Edge üzerinde yaptığımız denemelerde Odak özelliğinin başarılı bir performans sergilediğine şahit olduk. Canlı odaklama yapılıyor ve kişinin çevresi başarılı bir şekilde belirleniyor. Odak modunda yapılan çekimlerde çift arka kameralı telefonlar gibi kusursuz olmasa da göze hoş görünen çekimler yapılabiliyor.
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Geldi şimdi gayet kullanışlı olmuş
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