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Instagram’a portre modu geldi! Instagram portre modu nasıl kullanılır?

Instagram'a portre modu sonunda geldi. Odak adı verilen özellik ile arkası bulanık portre fotoğraflar çekebilirsiniz. Instagram Odak modu nedir, nasıl kullanılır?
1 yıl
19,4b
1
12
sosyal medya
Yusuf Akbaş
Yazar
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Uzun süredir testi yapılan Instagram portre özelliği sonunda tüm kullanıcılar için yayınlandı. “Odak” adı verilen özellik sayesinde telefonunuz çift kameralı olmasa dahi arkası bulanık portre fotoğrafları çekebiliyorsunuz.

Instagram portre modu nasıl kullanılır?

Instagram’ın “Odak” özelliği sadece Hikaye paylaşımları için kullanılabiliyor. Hikayeler’de paylaşım bulunmak için kamerayı açın ve aşağıdaki modlar listesinden “Odak” seçeneğini seçin. Cihazınız bir yüz algıladığı zaman yazılımsal olarak fotoğrafın arkaplanı bulanıklaşacak. Kamerada  Odak özelliğini hem ön hem de arka kamerada kullanabilirsiniz.

Intagram portre modu hangi cihazlarda kullanılır?

Instagram Odak özelliğini kullanmak için iOS ve Android uygulamanızın 39.0 ve daha üzeri bir sürüme güncellenmiş olması gerekiyor. Instagram Odak özelliği belirli cihazlarda kullanılıyor. iOS için iPhone 6S/SE ve daha yeni bir cihaz yeterliyken Android’de hangi telefonların desteklendiği açıklanmadı.

 

Instagram’a portre modu geldi! Instagram portre modu nasıl kullanılır?
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Samsung Galaxy S7 Edge üzerinde yaptığımız denemelerde Odak özelliğinin başarılı bir performans sergilediğine şahit olduk. Canlı odaklama yapılıyor ve kişinin çevresi başarılı bir şekilde belirleniyor. Odak modunda yapılan çekimlerde çift arka kameralı telefonlar gibi kusursuz olmasa da göze hoş görünen çekimler yapılabiliyor.


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intel7mix 1 yıl en beğenilen
İnstagramı en çok foto yükleyen ve daha aktif olarak kadınlar kullandığına göre erkekleri o kadarda ilgilendirmiyor
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1 Avatar
evrimsel 1 yıl
güzelmiş, teşekkürler.
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firtinax 1 yıl
Gelmişti, güncellemeyle geri gitti. Bilgisi olan var mı?
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DH Misafiri 1 yıl
6s plus v40 yükledim ama halen odak görünmüyor
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MetalWave 1 yıl
hep söylüyorum çift kamera olayı 2x zoom dışında gereksiz.
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M.C.B 1 yıl
Mi a1 de gelmiş ama zaten dogal portre modu var
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afobe_ 1 yıl
Cok iyi
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Morphainne 1 yıl
Gm8 kullanıyorum. Android 8.0 instagram da v40 ama hala yok
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drkengin 1 yıl
6s tede yok 40 sürüm yüklü

Geldi şimdi gayet kullanışlı olmuş
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NecroCyber-777 1 yıl
Ulan madem yazılımsal neden bütün telefonlar için geçerli değil onu geçtim ip6 için bile geçerli değil.. büyün sosyal ağ birleşip telefonları bitiriyorsunuz lanet olsun size.
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netstat 1 yıl NecroCyber-777
planlı eskitme (planned obsolescence)
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brshr 1 yıl
Huawei G7 android 6.0, mevcut değil.
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