Tam Boyutta Gör Reels, esasında Instagram'ın TikTok ile rekabete yönelik çözümü olarak karşımıza çıktı ve kısa sürede platformda büyük bir yer edindi. Meta, ardından bu özelliği kardeş site Facebook’ta da kullanıma aldı. Şimdi ise Meta, Reels video formatını çok daha az beklenen bir ortamda test ediyor: Meta Quest.

Instagram reels indirme rehberi 10 ay önce eklendi

Reels videolar Quest VR'a geliyor

Meta Quest, internette gezinmek, film izlemek, oyunlar ve daha fazlasının yapılabildiği bir sanal alem sunuyor. Reels özelliğinin eklenmesi ise içerik anlamda daha sosyal bir alet olmasını sağlayabilir. Görünüm olarak ise aşağıdaki GIF’e benzeri bir arayüz bizleri karşılayabilir.

Meta'nın kurucusu ve CEO'su Mark Zuckerberg güncellemeyi Meta'nın Instagram kanalında 13 saniyelik bir video ile duyurdu. Videoda influencer Austin Sprinz'in Instagram hesabından dünyanın en derin havuzunu ziyaret ettiği bir Reels videosunda yer alıyor. Test aşamasında olan bu özelliğin Meta’nın bir süre önce tanıttığı Quest 3 gözlüğünün çıkışına yetişmesi bekleniyor. Sonbahar döneminde çıkacak olan Quest 3, 499 dolardan başlayan fiyatıyla tüketicilerle buluşacak. Quest 3 aynı zamanda 3.499 dolarlık Apple’ın Vision Pro’su ile de rekabet edecek. Mark Zuckerberg, bir süre önce yaptığı açıklamalarda Vision Pro'nun etkileyici olmadığını ve kendi vizyonundan uzak olduğunu söylemişti.

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Instagram Reels özelliği sanal gerçeklik dünyasına geliyor