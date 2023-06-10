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    Anlık Bildirim

    Instagram Reels özelliği sanal gerçeklik dünyasına geliyor

    Instagram’ın sahibi olan Meta, Reels özelliğini sanal gerçeklik gözlüğü Quest’e getiriyor. Firma halihazırda Reels videoları platform üzerinde test etmeye başlamış durumda.
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    Instagram Reels özelliği sanal gerçeklik dünyasına geliyor Tam Boyutta Gör
    Reels, esasında Instagram'ın TikTok ile rekabete yönelik çözümü olarak karşımıza çıktı ve kısa sürede platformda büyük bir yer edindi. Meta, ardından bu özelliği kardeş site Facebook’ta da kullanıma aldı. Şimdi ise Meta, Reels video formatını çok daha az beklenen bir ortamda test ediyor: Meta Quest.

    Reels videolar Quest VR'a geliyor

    Meta Quest, internette gezinmek, film izlemek, oyunlar ve daha fazlasının yapılabildiği bir sanal alem sunuyor. Reels özelliğinin eklenmesi ise içerik anlamda daha sosyal bir alet olmasını sağlayabilir. Görünüm olarak ise aşağıdaki GIF’e benzeri bir arayüz bizleri karşılayabilir.

    Meta'nın kurucusu ve CEO'su Mark Zuckerberg güncellemeyi Meta'nın Instagram kanalında 13 saniyelik bir video ile duyurdu. Videoda influencer Austin Sprinz'in Instagram hesabından dünyanın en derin havuzunu ziyaret ettiği bir Reels videosunda yer alıyor. Test aşamasında olan bu özelliğin Meta’nın bir süre önce tanıttığı Quest 3 gözlüğünün çıkışına yetişmesi bekleniyor. Sonbahar döneminde çıkacak olan Quest 3, 499 dolardan başlayan fiyatıyla tüketicilerle buluşacak. Quest 3 aynı zamanda 3.499 dolarlık Apple’ın Vision Pro’su ile de rekabet edecek. Mark Zuckerberg, bir süre önce yaptığı açıklamalarda Vision Pro'nun etkileyici olmadığını ve kendi vizyonundan uzak olduğunu söylemişti.

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    donanimhabercom Instagram

    Apple karma gerçeklik gözlüğü: Vision Pro

    T
    teknolojikolik.com 7 saat önce

    https://teknolojikolik.com/iphone-15-ozellikleri-fiyati/

    Profil resmi
    Furkooo85 1 gün önce

    Hololens 2 ile karşılaştırıldığında donanımsal olarak Hololens çok zayıf kalıyor. Üzerine Vision Pro, Hololens 2 ile aynı fiyatta.

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    ahmet. 1 gün önce

    🤩

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    Mantarın Başı 3 gün önce

    Çok iyi

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    carbon clean burundan turuncu sümük gelmesi monroe amortisör nasıl sabri bayraktar çağrı merkezi aradığınız kişiye şu anda ulaşılamıyor sesi geç geliyorsa

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