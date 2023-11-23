Tam Boyutta Gör Meta’nın sahibi olduğu Instagram, getirdiği yeni özelliklerle platformu geliştirmeye devam ediyor. Popüler sosyal medya mecrası, geçtiğimiz aylarda herkese açık olarak görüntülenebilen Reels videolarını indirme özelliğini kullanıma sunmuş, ancak bu özelliğin kullanılabilirliğini ABD'deki mobil kullanıcılarla sınırlamıştı. Şimdi, Instagram başkanı Adam Mosseri, özelliğin dünya çapındaki tüm kullanıcılara sunulduğunu duyurdu.

Herkes Instagram Reels’ları indirebilecek

Uygulamayı kullanan herkes artık herkese açık Reels'ı cihazlarına indirebilir ve daha sonra görüntülemek üzere kaydedebilir. Tek yapmaları gereken Paylaş düğmesine dokunmak ve indirmeyi oradan başlatmak.

Tam Boyutta Gör Aktarılanlara göre indirilen Reels videoları, benzer bir özelliği sunan TikTok gibi hesabın kullanıcı adıyla birlikte Instagram filigranına sahip olacak. Buna ek olarak, Reels videoları yalnızca orijinal parçalarla oluşturulmuşlarsa müzikle birlikte inecekler. Eğer arka plan olarak lisanslı müzik kullanılıyorsa sesler kısılacak.

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TikTok'un video indirme özelliği, içerik oluşturuculara (ve yeniden yayınlayanlara) klipleri platformlar arasında paylaşmanın kolay bir yolunu sunduğu için uygulamaya daha fazla kullanıcı çekmeye yardımcı oluyor. TikTok'a sahip olmayan kişiler, takip etmek istedikleri içerik oluşturucuları bulurlarsa veya daha fazla benzer türde içerik görmek isterlerse kaydolmaya karar verebilirler.

Instagram bu stratejiyi tekrarlamak istiyor olabilir, ancak kullanıcılar Reels'lerinin indirilmesini engelleme olanağına sahip olacaklar. Kullanıcılar, İndirme seçeneklerini değiştirmek için Ayarlar'da Gizlilik altında Reels ve Remix'e gitmeleri ve "İnsanların Reels'ınızı indirmesine izin verin" seçeneğini kapatmaları gerekecek.

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Instagram’a Reels videolarını indirme özelliği geldi