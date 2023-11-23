Instagram’a Reels videolarını indirme özelliği geldi

Herkes Instagram Reels’ları indirebilecek
Uygulamayı kullanan herkes artık herkese açık Reels'ı cihazlarına indirebilir ve daha sonra görüntülemek üzere kaydedebilir. Tek yapmaları gereken Paylaş düğmesine dokunmak ve indirmeyi oradan başlatmak.
TikTok'un video indirme özelliği, içerik oluşturuculara (ve yeniden yayınlayanlara) klipleri platformlar arasında paylaşmanın kolay bir yolunu sunduğu için uygulamaya daha fazla kullanıcı çekmeye yardımcı oluyor. TikTok'a sahip olmayan kişiler, takip etmek istedikleri içerik oluşturucuları bulurlarsa veya daha fazla benzer türde içerik görmek isterlerse kaydolmaya karar verebilirler.
Instagram bu stratejiyi tekrarlamak istiyor olabilir, ancak kullanıcılar Reels'lerinin indirilmesini engelleme olanağına sahip olacaklar. Kullanıcılar, İndirme seçeneklerini değiştirmek için Ayarlar'da Gizlilik altında Reels ve Remix'e gitmeleri ve "İnsanların Reels'ınızı indirmesine izin verin" seçeneğini kapatmaları gerekecek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.