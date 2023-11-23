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    Instagram’a Reels videolarını indirme özelliği geldi

    Meta, Instagram’da bulunan herkese açık Reels videolarını indirebilme özelliğini herkesin kullanımına sundu. Bu özellik, yılın başlarında sadece ABD’deki kullanıcılara sunulmuştu.
    Instagram’a Reels videolarını indirme özelliği geldi Tam Boyutta Gör
    Meta’nın sahibi olduğu Instagram, getirdiği yeni özelliklerle platformu geliştirmeye devam ediyor. Popüler sosyal medya mecrası, geçtiğimiz aylarda herkese açık olarak görüntülenebilen Reels videolarını indirme özelliğini kullanıma sunmuş, ancak bu özelliğin kullanılabilirliğini ABD'deki mobil kullanıcılarla sınırlamıştı. Şimdi, Instagram başkanı Adam Mosseri, özelliğin dünya çapındaki tüm kullanıcılara sunulduğunu duyurdu.

    Herkes Instagram Reels’ları indirebilecek

    Uygulamayı kullanan herkes artık herkese açık Reels'ı cihazlarına indirebilir ve daha sonra görüntülemek üzere kaydedebilir. Tek yapmaları gereken Paylaş düğmesine dokunmak ve indirmeyi oradan başlatmak.

    Instagram’a Reels videolarını indirme özelliği geldi Tam Boyutta Gör
    Aktarılanlara göre indirilen Reels videoları, benzer bir özelliği sunan TikTok gibi hesabın kullanıcı adıyla birlikte Instagram filigranına sahip olacak. Buna ek olarak, Reels videoları yalnızca orijinal parçalarla oluşturulmuşlarsa müzikle birlikte inecekler. Eğer arka plan olarak lisanslı müzik kullanılıyorsa sesler kısılacak.

    TikTok'un video indirme özelliği, içerik oluşturuculara (ve yeniden yayınlayanlara) klipleri platformlar arasında paylaşmanın kolay bir yolunu sunduğu için uygulamaya daha fazla kullanıcı çekmeye yardımcı oluyor. TikTok'a sahip olmayan kişiler, takip etmek istedikleri içerik oluşturucuları bulurlarsa veya daha fazla benzer türde içerik görmek isterlerse kaydolmaya karar verebilirler.

    Instagram bu stratejiyi tekrarlamak istiyor olabilir, ancak kullanıcılar Reels'lerinin indirilmesini engelleme olanağına sahip olacaklar. Kullanıcılar, İndirme seçeneklerini değiştirmek için Ayarlar'da Gizlilik altında Reels ve Remix'e gitmeleri ve "İnsanların Reels'ınızı indirmesine izin verin" seçeneğini kapatmaları gerekecek.

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    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Mstt.2010 3 hafta önce

    Über

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    SUPERSONICQ 3 hafta önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 2 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 2 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 2 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 3 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 3 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 3 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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