Instagram Reels videoları uzuyor

Instagram Reels videoları 10 dakika olacak
TikTok ve YouTube Shorts ile rekabet edebilmek için geliştirilen Instagram Reels kısa video platformu 3 dakikaya kadar videolar ile sınırlıydı. Sızdırılan bilgilere göre Reels videoları için süre sınırı 10 dakikaya çıkıyor.
Dikey izlenen videolar için süre sınırının uzatılması özellikle kısa eğitimler, skeçler veya yemek tarifleri için biraz daha kullanışlı oluyor ancak işin ucu yine de YouTube tarzındaki uzun videolara doğru gidecek gibi görünüyor.
Meta’nın da doğruladığı güncelleme hali hazırda şirket içerisinde test ediliyor. Henüz herkese açık bir beta söz konusu değil. Muhtemelen yıl bitmeden Instagram Reels yeni özelliği kullanıcılara dağıtmaya başlayacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.