Instagram Reels videoları uzuyor

Tam Boyutta Gör Video paylaşım platformlarında çok sıkı bir rekabet yaşanıyor ve oyuncular birbirlerinin fikirlerini alarak rekabette öne geçmeye çalışıyor. YouTube bir süre önce Shorts adında kısa video paylaşım platformunu devreye sokmuş, TikTok ise videoların uzunluklarını arttırarak buna cevap vermişti. Instagram Reels de boş durmuyor.

Instagram Reels videoları 10 dakika olacak

TikTok ve YouTube Shorts ile rekabet edebilmek için geliştirilen Instagram Reels kısa video platformu 3 dakikaya kadar videolar ile sınırlıydı. Sızdırılan bilgilere göre Reels videoları için süre sınırı 10 dakikaya çıkıyor.

Instagram reels indirme rehberi 1 yıl önce eklendi

Dikey izlenen videolar için süre sınırının uzatılması özellikle kısa eğitimler, skeçler veya yemek tarifleri için biraz daha kullanışlı oluyor ancak işin ucu yine de YouTube tarzındaki uzun videolara doğru gidecek gibi görünüyor.

Meta’nın da doğruladığı güncelleme hali hazırda şirket içerisinde test ediliyor. Henüz herkese açık bir beta söz konusu değil. Muhtemelen yıl bitmeden Instagram Reels yeni özelliği kullanıcılara dağıtmaya başlayacak.

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