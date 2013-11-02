Instagram reklam yayınına başladı

Haber Editörü
150 milyon kullanıcı sayısını geride bırakan ve parlayan yıldızı sayesinde Facebook'a 1 milyar dolara satılan Instagram, artık reklam yayıncılığı için istenen düzeye geldi. Kısa süre önce ilk reklam örneklerini yayınlayan Instagram resmi olarak da reklamlara başladı.
Instagram reklamları çok seyrek yayınlayarak kullanıcının tepkisini çekmemeyi amaçlıyor. Reklamlar göze hoş gelen yüksek kaliteli reklamlar ve videolardan oluşacak ve kullanıcıya hitap eden içerikler olacak. Kullanıcılar hangi görsellerin reklam olduğu konusunda Sponsorlu şeklindeki uyarı ile bilgilendirilecek.
Ayrıca reklam gösterimleri ayarlar kısmından kapatılabiliyor. Ancak yine de reklam gösterimlerine tepki gösteren kullanıcılar mevcut.
Reklamların ilk talipleri Adidas, Ben & Jerry's, Burberry, General Electric, Lexus, Levi's, Macy's, Michael Kors, PayPal ve Starwood oldu. Liste ilerleyen haftalarda artacak. Instagram'daki ilk reklam ülkemizdeki çevrimiçi Apple mağazasında da olan Michael Kors tarafından verildi.
http://www.pocket-lint.com/news/124826-instagram-s-ad-platform-launches-here-s-how-to-hide-those-sponsored-ads Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Adamlardaki mantik yayinladigimiz kadari kardir.
ABD firması olunca tabii kar filan gözetmiyorlar nasıl olsa değeri artıyor şirketin diyip reklamı önemsemiyorlar.
Türkiye'de instagram gibi bir firmayı bu kadar uzun süre reklamsız sürdürmek bir hayal. Keşke bizde o kadar kolay sermaye bulabilsekte gerek kalmasa.
Iyi guzelde,
Bugun Gmail, Blogger, Google Search, Google Translate, Youtube vsvs gibi onlarca bedava servisi kullaniyorsun, peki bu adamlar nasil karsilayacak o server, bakim, arge vsvs giderlerini. Eskiden satis yapilirdi veya aylik parali subscription olayi vardi. Herkes herseyi korsan kullaninca, reklam cagi dogdu.