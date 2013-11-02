Instagram reklam yayınına başladı





150 milyon kullanıcı sayısını geride bırakan ve parlayan yıldızı sayesinde Facebook'a 1 milyar dolara satılan Instagram, artık reklam yayıncılığı için istenen düzeye geldi. Kısa süre önce ilk reklam örneklerini yayınlayan Instagram resmi olarak da reklamlara başladı.





Instagram reklamları çok seyrek yayınlayarak kullanıcının tepkisini çekmemeyi amaçlıyor. Reklamlar göze hoş gelen yüksek kaliteli reklamlar ve videolardan oluşacak ve kullanıcıya hitap eden içerikler olacak. Kullanıcılar hangi görsellerin reklam olduğu konusunda Sponsorlu şeklindeki uyarı ile bilgilendirilecek.





Ayrıca reklam gösterimleri ayarlar kısmından kapatılabiliyor. Ancak yine de reklam gösterimlerine tepki gösteren kullanıcılar mevcut.





Reklamların ilk talipleri Adidas, Ben & Jerry's, Burberry, General Electric, Lexus, Levi's, Macy's, Michael Kors, PayPal ve Starwood oldu. Liste ilerleyen haftalarda artacak. Instagram'daki ilk reklam ülkemizdeki çevrimiçi Apple mağazasında da olan Michael Kors tarafından verildi.

http://www.pocket-lint.com/news/124826-instagram-s-ad-platform-launches-here-s-how-to-hide-those-sponsored-ads