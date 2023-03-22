Instagram arama sonuçlarında reklam gösterecek

Instagram yeni reklamlar deniyor
Beta sürecinde ortaya çıkan gelişmelere göre kullanıcılar hikâyelerde veya ana sayfada arama yaptıklarında reklam yerleştirmeleri uygulanacak. Bu reklamlar kullanıcının demografisi, ilgileri, davranışlarına göre şekillenecek.
Reklam verenler Facebook Ad Manager üzerinden reklamları yönetebilecekler. Ayrıca kullanıcının arama yaptığı terimlere göre de reklam ortaklarının sponsorlu içerikleri sonuçlar içerisinde gösterilecek.
Diğer taraftan uygulama bildirimlerine de reklam alınıyor. Kullanıcının takip ettiği ve bildirim izni verdiği işletmelerin etkinlikleri belirli dönemlerde kullanıcıya duyurulacak. Bunlar bir gün önce, 15 dakika önce ve etkinlik zamanı şeklinde ayarlanmış.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Bizim ülkede olan hain dünyada yoktur.
cam tavan hakkında bilgisi olan varmı.perde yok galiba yazın ssıkıntı olmazmı.???
tam bir gariban arabası yerliiiiiiiiiiii ve milliii yalanınız batsın
sğlğn Osman sizinle gurur duyuyor... hala uyanan yok...
ilk fotolarda kapı aynaları yoktu... masala devam...
Bu gün 16 Mart ama hala ön sipariş ekranı açılmadı?
Bugün ayın 16 sı ön ödeme mönüsü henüz açılmadı.
bebelerden yetişkinlere masal devam... yüzyılın dolandırıcılığı...
Hani 400.000 ler 500.000 lere çıkıyordu? Umarım kdv fiyatıdır. Alabilenlere hayırlı olsun.
Donanım veya fiyat olarak çok çok iyi Standart V2 + Gemlik Mavi +beyaz koltuklu + meridian ses opsiyonlusuna talibim :)