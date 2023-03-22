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    Anlık Bildirim

    Instagram arama sonuçlarında reklam gösterecek

    Kullanıcılar ana sayfalarında arama yaptıklarında karşılarına reklam gösterimleri çıkacak. Ayrıca takip ettikleri işletmelerin reklam tarzındaki bildirimlerini de alacaklar. 
    Oy Ver
    Instagram Tam Boyutta Gör
    Geçtiğimiz haftalarda onaylı rozet programını ücretli aboneliğe çeviren Instagram, daha fazlasını istiyor. Yakın zamanda kullanıcıların yaptığı aramalarda ve gelen bildirimlerde reklamlar olacak.

    Instagram yeni reklamlar deniyor

    Beta sürecinde ortaya çıkan gelişmelere göre kullanıcılar hikâyelerde veya ana sayfada arama yaptıklarında reklam yerleştirmeleri uygulanacak. Bu reklamlar kullanıcının demografisi, ilgileri, davranışlarına göre şekillenecek.

    Reklam verenler Facebook Ad Manager üzerinden reklamları yönetebilecekler. Ayrıca kullanıcının arama yaptığı terimlere göre de reklam ortaklarının sponsorlu içerikleri sonuçlar içerisinde gösterilecek.

    Diğer taraftan uygulama bildirimlerine de reklam alınıyor. Kullanıcının takip ettiği ve bildirim izni verdiği işletmelerin etkinlikleri belirli dönemlerde kullanıcıya duyurulacak. Bunlar bir gün önce, 15 dakika önce ve etkinlik zamanı şeklinde ayarlanmış.

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    donanimhabercom Instagram

    Yerli otomobil Togg T10X'in fiyatı açıklandı

    M
    MCCACA 2 gün önce

    Bizim ülkede olan hain dünyada yoktur.

    G
    gunergani 3 gün önce

    cam tavan hakkında bilgisi olan varmı.perde yok galiba yazın ssıkıntı olmazmı.???

    F
    fehim71 5 gün önce

    tam bir gariban arabası yerliiiiiiiiiiii ve milliii yalanınız batsın

    Profil resmi
    ugah6aiw 6 gün önce

    sğlğn Osman sizinle gurur duyuyor... hala uyanan yok...

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    ugah6aiw 6 gün önce

    ilk fotolarda kapı aynaları yoktu... masala devam...

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    belen1998 6 gün önce

    Bu gün 16 Mart ama hala ön sipariş ekranı açılmadı?

    Profil resmi
    belen1998 6 gün önce

    Bugün ayın 16 sı ön ödeme mönüsü henüz açılmadı.

    Profil resmi
    ugah6aiw 1 hafta önce

    bebelerden yetişkinlere masal devam... yüzyılın dolandırıcılığı...

    P
    pskillercheto 1 hafta önce

    Hani 400.000 ler 500.000 lere çıkıyordu? Umarım kdv fiyatıdır. Alabilenlere hayırlı olsun.

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    alfa-x 1 hafta önce

    Donanım veya fiyat olarak çok çok iyi Standart V2 + Gemlik Mavi +beyaz koltuklu + meridian ses opsiyonlusuna talibim :)

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