Instagram arama sonuçlarında reklam gösterecek

Tam Boyutta Gör Geçtiğimiz haftalarda onaylı rozet programını ücretli aboneliğe çeviren Instagram, daha fazlasını istiyor. Yakın zamanda kullanıcıların yaptığı aramalarda ve gelen bildirimlerde reklamlar olacak.

Instagram yeni reklamlar deniyor

Beta sürecinde ortaya çıkan gelişmelere göre kullanıcılar hikâyelerde veya ana sayfada arama yaptıklarında reklam yerleştirmeleri uygulanacak. Bu reklamlar kullanıcının demografisi, ilgileri, davranışlarına göre şekillenecek.

Instagram’a kullanışlı özellik 5 gün önce eklendi

Reklam verenler Facebook Ad Manager üzerinden reklamları yönetebilecekler. Ayrıca kullanıcının arama yaptığı terimlere göre de reklam ortaklarının sponsorlu içerikleri sonuçlar içerisinde gösterilecek.

Diğer taraftan uygulama bildirimlerine de reklam alınıyor. Kullanıcının takip ettiği ve bildirim izni verdiği işletmelerin etkinlikleri belirli dönemlerde kullanıcıya duyurulacak. Bunlar bir gün önce, 15 dakika önce ve etkinlik zamanı şeklinde ayarlanmış.

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