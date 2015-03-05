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İnstagram slayt şeklinde reklamlara yer vermeye hazırlanıyor

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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Mobil Uygulamalar
Oğuz Avcı
Editör
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İnstagram slayt şeklinde reklamlara yer vermeye hazırlanıyor
Kurulduğu günden bu yana büyük bir kullanıcı kitlesine ulaşan Instagram 2012 yılında Facebook tarafından satın alınmıştı. Kullanıcı sayısı gün geçtikçe artmasına rağmen sosyal medya platformunun hala verimli bir gelir kaynağı bulunmuyor. Ancak Instagram kısa süre sonra yeni reklam modeliyle gelir elde etmeye başlayacak gibi gözüküyor.
Yeni reklam modelinde sponsorlar birden fazla fotoğraf yükleyebilecekler ancak bunlar tek bir fotoğraf ekranında görüntülenecek. Daha sonra kullanıcılar isterlerse bu fotoğrafları sağa sola çekerek arkadaki fotoğrafları görüntüleyebilecekler. Bu şekilde slayt tarzında bir gösterim sunulacak. Reklam kullanıcıların ilgisini çekmeyi başarırsa kullanıcılar "Daha fazlasını öğren" butonuna tıklayarak reklam bağlantısına yönlendirilecek. Yeni reklam özelliği şimdilik sınırlı sayıda kullanıcı üzerinde test edilecek, ancak ilerleyen haftalarda tüm kullanıcıların reklam görmeye başlayacağı söyleniyor.

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doctor_bey 4 yıl
Sende mi insta :(
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mcrew 4 yıl
yakında whatsapp a da bekliyoruz bakalım
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