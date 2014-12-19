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Instagram spam ve sahte hesapları siliyor

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
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Instagram spam ve sahte hesapları siliyor

Sayısı giderek artan sahte veya spam amaçlı hesaplara karşı harekete geçen Instagram, tespit ettiği hesapları silmeye başladı. Sayının on milyonlar ile ifade edildiği belirtiliyor. 

Kullanıcıların Instapurge olarak adlandırdığı temizlik hareketi kapsamında yaklaşık olarak 19 milyon hesabın silindiği ifade edildi. Bazı ünlüler ve özellikler takipçi satın almış kullanıcılar büyük miktarda takipçi kaybetti. 

Örneğin Justin Bieber 3.5 milyon takipçi kaybederken, Kim Kardashian da 1.3 milyon takipçisinden oldu. Ayrıca chiragchirag78 adlı bir kullanıcının 4 milyon olan takipçi sayısının bir anda sekize indiği belirtiliyor. Kullanıcı bu kayba dayanamayarak hesabını silmiş.

Ancak silme işlemi hemen tüm kullanıcıları etkilediği için buna tepki gösterenler de var. Instagram ise silme işleminin kullanıcı lehine olduğunu belirtiyor.  

http://www.businessinsider.com/instagram-rapture-claims-millions-of-celebrity-instagram-followers-2014-12#ixzz3MIACKDNo Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Chris Murphy 4 yıl
İnstgram bence çok gereksiz bir sosyal ağ
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emiLL 4 yıl
giriş yapıyorum bağlantı hatası diyor bizidemi banladılar acaba
1 Yanıt Yanıtla
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Chris Murphy 4 yıl emiLL
emiLL
giriş yapıyorum bağlantı hatası diyor bizidemi banladılar acaba

Guldurdun kardesim
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byJuck 4 yıl
bende takipçide sıkıntı yokta takip ettiklerimin sayısı 30 kadar düştü fakat takip ettiklerimin eli ayağı düzgündü :) çözemedim (kurunun yanında yaşta yandı galiba)
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alemburda34 4 yıl
Hele su resime yazi niyetine emoji dolduran bebeler yokmu delirtiyor beni inadina begenmiyorum. Ben genelde dugundu nisandi cocuk onemli haberler bunlari begeniyorum ve olmasi gerekeninde bu oldugunu dusunuyor. Yok biri der bak benim resim 50 like aldi diye bu nedir arkadas.
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The-Engineer 4 yıl
4milyondan 8e ibretlik düşüş
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immortALance 4 yıl
4 milyondan 8 e düşünce intihar da etmiş olabilir...
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HydroAcidX 4 yıl
Mümkünse şu satıcıları da silsinler.
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Fenomenon 4 yıl
İnsanlar neden bu kadar takipçi sayısı kasmaya çalışıyor anlamadım. Beni tanımayan kişi benim fotomu beğense nolur beğenmese nolur. İnsanlar egolarını nasıl tatmin edeceklerini şaşırmış.
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1998Özge_SaoPaulo 4 yıl
Dün akşam bi baktım 354'ten 308'e düşmüş bende bi sorun mu oldu zannetmiştim :D
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kule_genclik 4 yıl Fenomenon
Fenomenon
İnsanlar neden bu kadar takipçi sayısı kasmaya çalışıyor anlamadım. Beni tanımayan kişi benim fotomu beğense nolur beğenmese nolur. İnsanlar egolarını nasıl tatmin edeceklerini şaşırmış.

kiyamet alameti teshircilik.
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Umutcan 4 yıl Fenomenon
Fenomenon

İnsanlar neden bu kadar takipçi sayısı kasmaya çalışıyor anlamadım. Beni tanımayan kişi benim fotomu beğense nolur beğenmese nolur. İnsanlar egolarını nasıl tatmin edeceklerini şaşırmış.

Bir insan neden spor araba alma ihtiyacı duyuyorsa sebebi aynı. İnsanlar beğenilmekten, pohpohlanmaktan, diğer insanlara yukardan bakmaktan hoşlanır. Elbette bu ego denen şeyi kontrol altına alabilen insanlar da var.
Ama ülkemde saray sahibi cumhurbaşkanından tut, mercedesle gezen kaymakama, gösteriş için her sene cep telefonu değiştiren halka kadar egosuna yenik düşen kişi çok daha fazla.
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Krone 4 yıl
4 milyondan 8'e vay canına.
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Mr. Jingles 4 yıl
İyi olmuş davara.
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