Instagram spam ve sahte hesapları siliyor





Sayısı giderek artan sahte veya spam amaçlı hesaplara karşı harekete geçen Instagram, tespit ettiği hesapları silmeye başladı. Sayının on milyonlar ile ifade edildiği belirtiliyor.





Kullanıcıların Instapurge olarak adlandırdığı temizlik hareketi kapsamında yaklaşık olarak 19 milyon hesabın silindiği ifade edildi. Bazı ünlüler ve özellikler takipçi satın almış kullanıcılar büyük miktarda takipçi kaybetti.





Örneğin Justin Bieber 3.5 milyon takipçi kaybederken, Kim Kardashian da 1.3 milyon takipçisinden oldu. Ayrıca chiragchirag78 adlı bir kullanıcının 4 milyon olan takipçi sayısının bir anda sekize indiği belirtiliyor. Kullanıcı bu kayba dayanamayarak hesabını silmiş.





Ancak silme işlemi hemen tüm kullanıcıları etkilediği için buna tepki gösterenler de var. Instagram ise silme işleminin kullanıcı lehine olduğunu belirtiyor.

http://www.businessinsider.com/instagram-rapture-claims-millions-of-celebrity-instagram-followers-2014-12#ixzz3MIACKDNo