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    Instagram istismarcılara geçit vermeyecek: Türkçe desteği de var!

    Instagram Topluluk Kuralları güncelleniyor. Kullanıcıları rahatsız eden davranışların tanımı genişletiliyor. Yeni dönemde içerik üreticileri ve kullanıcılar daha sıkı bir şekilde korunacak.
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    Instagram Topluluk Kuralları Tam Boyutta Gör
    Instagram tarafından yeni bir yazı yayımlandı. Başlığı "Topluluğumuzu Kötüye Kullanımdan Nasıl Koruduğumuza İlişkin Güncellemeler" olan bu içerikte yeni bir dönemin başladığı resmen duyuruldu. 

    Instagram Topluluk Kuralları güncelleniyor! 

    Birisini engellediğinizde bu kişinin diğer hesapları da otomatik olarak engellenebiliyor. Böylece bu kişi sizinle tekrar etkileşim kurmakta çok zorlanıyor.

    Geçen yıl yürürlüğe giren yeni engelleme mekaniği size hem sizi rahatsız eden kişinin hesabını engellemek için bir fırsat tanıyordu hem de o kişinin oluşturabileceği yeni hesapları da engelliyordu.

    Şimdi ise bu kişinin hâlihazırda oluşturduğu diğer hesaplar da engellenecek. İlgili duyuruda yapılan bir diğer açıklama ise zararlı içeriklerin otomatik bir şekilde filtrelenmesi ile alakalı.

    İçerik üretenler koruma altında

    Artık içerik üreticileri için bir "İçerik Oluşturucu" hesabı olacak. Bu hesabı kullanan kişiler "Hidden Words" özelliğini, önceden etkinleştirmeye gerek kalmadan, anında kullanabilecek. Böyle bir avantajdan yararlanmak isteyen içerik üreticisinin on binden fazla takipçisi olması şart. İsteyenler bu sistemi devre dışı bırakabilecek.

    İnsanları istismar edici yorumlardan ve diğer türdeki kötü niyetli içeriklerden (dolandırıcılık gibi) koruyacağı öne sürülen "Hidden Words", "Hikâye" (Story) yayımlayan kişileri de koruyacak. Bu kişiler de taciz edilemeyecek. Ayrıca insanlara bir içerik üreticisine mesaj isteği gönderirken saygılı olunması gerektiği tekrar tekrar hatırlatılacak.

    İncitici mesajlara yer yok

    Instagram Topluluk Kuralları Tam Boyutta Gör
    Bunlara ek olarak insanlara incitici mesajlar veya kaba yorumlar gönderenleri dürten bir mekanizma olacak. Instagram tarafından tasarlanan yapay zekâ bu tarz davranışlar sergilemek isteyenleri durdurmayı deneyecek.

    İncitici mesajlar yollamaya çalışan bir kişinin önüne bir uyarı çıkacak ve bu uyarı o kişiye sergilediği davranışın kötü bir tercih olduğuna dair bir bilgi verecek. Dürtme sistemi şu an için uygulamaları İngilizce, Portekizce, İspanyolca, Fransızca, Çince veya Arapça eşliğinde kullananlar için geçerli.

    Emojilere de kısıtlama gelecek

    Sevmediğiniz kelimeleri görmemenizi veya nefret ettiğiniz içeriklerden uzak durmanızı sağlayan bu özellik bireylere ek olarak içerik üretenleri de korumayı amaçladığı için bu kontrol sisteminin kelimelerin yanı sıra deyimlerin ve emojilerin (simgeler) üzerinde de etkisi olacak. 

    Türkçeye de koruma geliyor

    Instagram Hidden Words Tam Boyutta Gör
    Takip etmediğiniz kişilerden gelen rahatsız edici mesajlar ("Hikâye" gönderileri için de geçerli) "İstekler" klasörünün "Gizlenen İstekler" isimli bölümüne transfer edilecek.

    Bu koruma Türkçe, Farsça, Rusça, Bengalce, Marathi, Telugu ve Tamil dillerini kullanan kişileri de kapsayacak. 

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    donanimhabercom Instagram

    Elektrikli uçan otomobil ilk halka açık uçuşunu yaptı

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    necoinside 1 gün önce

    "Otomobil, yolcu veya yük taşımak üzere tasarlanmış, motorlu ve tekerlekli kara ulaşım aracı." Bunun adı otomobil değil.

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