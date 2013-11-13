Instagram uygulaması 6tag, reklam engelleme desteğiyle güncellendi

Resmi Instagram uygulamasının kullanıma sunulmasını bekleyen Windows Phone platformuna hizmet vermeye devam eden alternatif uygulama 6tag, 2.2.0 sürümüne güncellendi.





Yayınlanan güncelleme ile 6tag, Instagram bünyesine ay başında eklenen reklamların engellenmesi desteğine kavuştu. Bu sayede kişiler haber besleme sayfalarında karşılarına çıkan reklamları (Sponsor içerikleri) engelleyebilecekler ve böylece eski kullanım deneyimi ile yollarına devam edebilecekler.





Ücretsiz olarak sunulan 6tag Instagram uygulamasına buradan ulaşabilirsiniz.

http://www.windowsphone.com/en-us/store/app/6tag/7d795cdf-fb1b-4bdf-8f5e-76eb19f7079e