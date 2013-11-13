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Instagram uygulaması 6tag, reklam engelleme desteğiyle güncellendi

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Mobil Uygulamalar
Can Tunçer
Haber Editörü
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Instagram uygulaması 6tag, reklam engelleme desteğiyle güncellendi
Resmi Instagram uygulamasının kullanıma sunulmasını bekleyen Windows Phone platformuna hizmet vermeye devam eden alternatif uygulama 6tag, 2.2.0 sürümüne güncellendi.

Yayınlanan güncelleme ile 6tag, Instagram bünyesine ay başında eklenen reklamların engellenmesi desteğine kavuştu. Bu sayede kişiler haber besleme sayfalarında karşılarına çıkan reklamları (Sponsor içerikleri) engelleyebilecekler ve böylece eski kullanım deneyimi ile yollarına devam edebilecekler.

Ücretsiz olarak sunulan 6tag Instagram uygulamasına buradan ulaşabilirsiniz.

http://www.windowsphone.com/en-us/store/app/6tag/7d795cdf-fb1b-4bdf-8f5e-76eb19f7079e Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
e-Militarist 6 yıl
Bu uygulama, resmi instagram wp uygulamasından hep bir adım önde olacak gibi geliyor bana.
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