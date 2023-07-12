Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Instagram ve Facebook'ta birbirini görmeden "görüntülü" görüşme yapılabilecek

    Meta Avatarları her zamankinden daha eğlenceli, pratik ve sosyal hale geliyor. Yeni özellik duyurusuyla artık animasyonlu Meta avatar ile görüntülü görüşmeler yapılabilecek.
    Oy Ver
    Instagram ve Facebook'ta Meta avatar ile görüntülü görüşme dönemi Tam Boyutta Gör
    Meta, kullanıcıların artık Instagram ve Messenger'da görüntülü aramalar yapabilmek için artık sanal animasyonlu avatarlarını kullanabileceklerini duyurdu. Şirket, yeni işlevselliğin kullanıcıların kameraya hazır olmadıkları durumlarda görüntülü aramalara katılmalarına olanak tanıyacağını söylüyor. Sonuç, sizin ve arkadaşlarınızın birbirinizi gerçekten görmeden birbirinize baktığınız ve konuştuğunuz animasyonlu bir video görüşmesi.

    Birbirini görmeden görüntülü görüşme yapmak

    Instagram ve Facebook'ta Meta avatar ile görüntülü görüşme dönemi Tam Boyutta Gör
    Avatarınızı kullanarak gerçek zamanlı arama yapma fikri, belirli görüntülü aramalarda yüzlerini göstermek istemeyen kişiler için hoş bir özellik olabilir. Öte yandan, birbirinizi aslında gerçekten görmeden yapılacak bir “görüntülü” görüşme kulağa biraz garip geliyor. Yeni özellik halihazırda hem iOS hem de Android platformlarında Instagram ve Messenger’da kullanılabilir.

    Yapılan duyurunun bir parçası olarak Meta, avatarlarla ilgili birkaç güncelleme daha paylaştı. Şirket, Facebook ve WhatsApp'ta avatar oluşturmanın daha kolay bir yolunu test ettiğini söyledi. Görünüşe göre Meta, sadece bir öz çekim ile avatar oluşturulabilmesini sağlamak istiyor. Elbette sonrasında kişiselleştirmeler ile oluşturulan avatarda değişiklikler yapılabilecek.

    Meta avatarları standartlaşıyor

    Meta ayrıca artık animasyonlu avatar çıkartmalarının Instagram ve Facebook Hikayelerinde ve Reels'da, Facebook yorumlarında ve Messenger ve Instagram sohbetlerin paylaşılabileceğini duyurdu. Avatarınızın el sallamak, dans etmek veya alkışlamak gibi belirli eylemleri gerçekleştirdiği çıkartmaları artık bu alanlarda paylaşabileceksiniz.

    Buna ek olarak Meta, kullanıcıların avatarlarının çıkartmalarda arkadaşlarının avatarlarıyla takılabilmesini sağlıyor. Artık Facebook Hikayelerine birkaç arkadaşınızı etiketleyebilirsiniz, böylece siz ve arkadaşlarınızın avatarları bir çıkartmada birlikte görünebilirsiniz. Meta aynı zamanda tüm Meta platformlarındaki avatarlarınızı standart hale getiriyor. Yapılan açıklamada, "Avatarlarımızın görünümünü tüm platformlarımızda standart hale getiriyoruz, böylece VR'da görünme şekliniz Facebook, Instagram, Messenger ve WhatsApp'ta görünme şeklinizle eşleşecek.” deniliyor.

    Meta Nisan ayında platformlarında 1 milyardan fazla avatar oluşturulduğunu açıklamıştı. Şirket avatarları ilk olarak 2020 yılında Snap'in Bitmoji'si ile rekabet edebilmek için tanıttı ve o zamandan beri daha gerçekçi görünmeleri için sürekli olarak güncelliyor.

    Kaynakça https://www.gizmochina.com/2023/07/12/meta-avatars-video-calls-messenger-instagram/ https://about.fb.com/news/2023/07/meta-avatar-calls/
    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Jetpack'li kurye ile pizza teslimatı

    Profil resmi
    mk148a 5 gün önce

    Iron Kurye

    Profil resmi
    darkaura 6 gün önce

    teskurler super kurye

    Profil resmi
    DreamSs 1 hafta önce

    Fururlar oni purada :)

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    sembollerle yapılmış şekiller doblo otomatik vites kullanıcı yorumları connected2.me siber suçlar va nedir oto radyo sinyal güçlendirici tavsiye

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    6000 - 8000 TL Arası Telefonlar
    POCO M5s
    POCO M5s
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Laptoplar
    ASUS VivoBook 15
    ASUS VivoBook 15
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    WTCN-KAFI
    WTCN-KAFI
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız