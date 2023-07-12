Instagram ve Facebook'ta birbirini görmeden "görüntülü" görüşme yapılabilecek

Tam Boyutta Gör Meta, kullanıcıların artık Instagram ve Messenger'da görüntülü aramalar yapabilmek için artık sanal animasyonlu avatarlarını kullanabileceklerini duyurdu. Şirket, yeni işlevselliğin kullanıcıların kameraya hazır olmadıkları durumlarda görüntülü aramalara katılmalarına olanak tanıyacağını söylüyor. Sonuç, sizin ve arkadaşlarınızın birbirinizi gerçekten görmeden birbirinize baktığınız ve konuştuğunuz animasyonlu bir video görüşmesi.

Birbirini görmeden görüntülü görüşme yapmak

Tam Boyutta Gör Avatarınızı kullanarak gerçek zamanlı arama yapma fikri, belirli görüntülü aramalarda yüzlerini göstermek istemeyen kişiler için hoş bir özellik olabilir. Öte yandan, birbirinizi aslında gerçekten görmeden yapılacak bir “görüntülü” görüşme kulağa biraz garip geliyor. Yeni özellik halihazırda hem iOS hem de Android platformlarında Instagram ve Messenger’da kullanılabilir.

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Yapılan duyurunun bir parçası olarak Meta, avatarlarla ilgili birkaç güncelleme daha paylaştı. Şirket, Facebook ve WhatsApp'ta avatar oluşturmanın daha kolay bir yolunu test ettiğini söyledi. Görünüşe göre Meta, sadece bir öz çekim ile avatar oluşturulabilmesini sağlamak istiyor. Elbette sonrasında kişiselleştirmeler ile oluşturulan avatarda değişiklikler yapılabilecek.

Meta avatarları standartlaşıyor

Meta ayrıca artık animasyonlu avatar çıkartmalarının Instagram ve Facebook Hikayelerinde ve Reels'da, Facebook yorumlarında ve Messenger ve Instagram sohbetlerin paylaşılabileceğini duyurdu. Avatarınızın el sallamak, dans etmek veya alkışlamak gibi belirli eylemleri gerçekleştirdiği çıkartmaları artık bu alanlarda paylaşabileceksiniz.

Buna ek olarak Meta, kullanıcıların avatarlarının çıkartmalarda arkadaşlarının avatarlarıyla takılabilmesini sağlıyor. Artık Facebook Hikayelerine birkaç arkadaşınızı etiketleyebilirsiniz, böylece siz ve arkadaşlarınızın avatarları bir çıkartmada birlikte görünebilirsiniz. Meta aynı zamanda tüm Meta platformlarındaki avatarlarınızı standart hale getiriyor. Yapılan açıklamada, "Avatarlarımızın görünümünü tüm platformlarımızda standart hale getiriyoruz, böylece VR'da görünme şekliniz Facebook, Instagram, Messenger ve WhatsApp'ta görünme şeklinizle eşleşecek.” deniliyor.

Meta Nisan ayında platformlarında 1 milyardan fazla avatar oluşturulduğunu açıklamıştı. Şirket avatarları ilk olarak 2020 yılında Snap'in Bitmoji'si ile rekabet edebilmek için tanıttı ve o zamandan beri daha gerçekçi görünmeleri için sürekli olarak güncelliyor.

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Instagram ve Facebook'ta Meta avatar ile görüntülü görüşme dönemi