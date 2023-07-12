Instagram ve Facebook'ta birbirini görmeden "görüntülü" görüşme yapılabilecek

Birbirini görmeden görüntülü görüşme yapmak
Yapılan duyurunun bir parçası olarak Meta, avatarlarla ilgili birkaç güncelleme daha paylaştı. Şirket, Facebook ve WhatsApp'ta avatar oluşturmanın daha kolay bir yolunu test ettiğini söyledi. Görünüşe göre Meta, sadece bir öz çekim ile avatar oluşturulabilmesini sağlamak istiyor. Elbette sonrasında kişiselleştirmeler ile oluşturulan avatarda değişiklikler yapılabilecek.
Meta avatarları standartlaşıyor
Buna ek olarak Meta, kullanıcıların avatarlarının çıkartmalarda arkadaşlarının avatarlarıyla takılabilmesini sağlıyor. Artık Facebook Hikayelerine birkaç arkadaşınızı etiketleyebilirsiniz, böylece siz ve arkadaşlarınızın avatarları bir çıkartmada birlikte görünebilirsiniz. Meta aynı zamanda tüm Meta platformlarındaki avatarlarınızı standart hale getiriyor. Yapılan açıklamada, "Avatarlarımızın görünümünü tüm platformlarımızda standart hale getiriyoruz, böylece VR'da görünme şekliniz Facebook, Instagram, Messenger ve WhatsApp'ta görünme şeklinizle eşleşecek.” deniliyor.
Meta Nisan ayında platformlarında 1 milyardan fazla avatar oluşturulduğunu açıklamıştı. Şirket avatarları ilk olarak 2020 yılında Snap'in Bitmoji'si ile rekabet edebilmek için tanıttı ve o zamandan beri daha gerçekçi görünmeleri için sürekli olarak güncelliyor.Kaynakça https://www.gizmochina.com/2023/07/12/meta-avatars-video-calls-messenger-instagram/ https://about.fb.com/news/2023/07/meta-avatar-calls/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Iron Kurye
teskurler super kurye
Fururlar oni purada :)