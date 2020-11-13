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    Sahte haberlerin geniş kitlelere yayılmasının önüne geçmek için yeni bir sistem geliştirildi

    Günümüz internet dünyasında doğru bilgiye ulaşmak her zamankinden daha zor. Geliştirilen yeni bir makine öğrenimi aracı, sahte haber üreten siteleri, haber popüler olmadan önce tespit edecek.
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    Bahtiyar Ergülü
    Teknoloji Editörü
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    Sahte haberlerin geniş kitlelere yayılmasının önüne geçmek için yeni bir sistem geliştirildi
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    Bazı internet sitelerinin çeşitli amaçlara hizmet etmek için bilerek sahte haberler yayınlaması, günümüzde doğru bilgiye ulaşmamızın önündeki en önemli engellerden birisi. Özellikle sosyal medya ve çevrimiçi kanallar aracılığıyla bu yanlış bilgilerin hızla yayılması birçok problemi de beraberinde getiriyor. ABD ve İngiltere'deki akademisyenler, sahte haberlerin sosyal medya ve çevrimiçi kanallar aracılığıyla yayılmadan önce durdurulabilmesi için yanlış bilgi yaymak amacıyla oluşturulan web sitelerini tanımlayan bir makine öğrenimi aracı geliştirdiler.

    Sahte haberlerin yayılmasını engelleyen erken tespit yöntemi, bir sitenin yanlış bilgi üretip üretmediğini belirlemek için bir web sitesi kurulurken girilen alan kaydı verilerinin ve tarayıcı davranışının bir kombinasyonunu kullanıyor.

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    Ayrıca Bkz. "5nm Exynos 1080 tanıtıldı: Samsung'un yeni yıldızı"

    Sahte haberlerin yayılması engellenecek

    Akademisyenler makine öğrenim aracını geliştirmek için, mevcut web sitesini kuran kişinin site bilgisinde bireysel veya kurumsal bir kimliğinin olup olmadığı, alan adı uzantısı, kayıt şirketi, kayıt durumu, ülke ve siyasi terimlerin alan adına dahil edilip edilmediği gibi web sitesinin kayıt bilgilerinde yer alan ayrıntılar çeşitli verileri kullandılar. Geliştirilen bu makine öğrenimi aracı, sahte haber barındıran siteleri haber viral hale gelmeden önce hızla tespit edip engellemenin anahtarı olan otomasyonu sağlıyor.

    Akademisyenler geliştirdikleri aracı 2016 ABD seçimiyle ilgili yapılan haberlerde test etti. Araç, seçimlerle alakalı yanlış bilgi içeren web sitelerinin %92'sini ve yanlış bilgi içermeyen web sitelerinin ise  %96,2'sini doğru bir şekilde tanımlayabildi.

    Sistem, daha güvenli bir internetin oluşturulmasına yardımcı olabilir. Sahte haberler, kötü amaçlı yazılımı yaymak için kullanılabilir. Sistemin uygulamaya konulması, kötü amaçlı yazılıma sahip sitelere erişimin önüne geçebilir. Ayrıca yayılabilecek yanlış bilgileri durdurmak, potansiyel bir istismarı da engelleyebilir.



    Kaynakça http://www.businessmole.com/tool-developed-by-university-college-london-can-identify-fake-news-sites-when-they-are-registered/ http://www.mgmt.ucl.ac.uk/news/machine-learning-tool-developed-detect-fake-news-domains-upon-registration Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (3) Yorum Yaz Forumda Gör
    joven 25 dk. ( Mesaj Silindi )
    Dh forumlarında bu yalan haberleri yapan andavallı sürüleri bolca var işleri güçleri bir taraflarından haber uydurmak zaten onlara inanmaya hazır andavallı sürüsüde hemen reaksiyona hazır bekliyorlar
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    danlabilic (Danla Bilic) 39 dk. ( Mesaj Silindi )
    bizim ülkemiz için a haber kapatılsa yeter aslında
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    CleanCoders (Fatih ) 19 dk. ( Mesaj Silindi ) danlabilic
    a haber haricindeki tüm kaynaklarda çıkan haberlere inanıyor iseniz durum vahim demek.
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    CleanCoders (Fatih ) 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    Doğruluğu kanıtlanana kadar, internet deki her haber kasıtlı söylenmiş bir yalandır.
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