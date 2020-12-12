Xiaomi, Android 11 güncellemesi alacak yeni modelleri duyurdu

Çinli teknoloji devi Xiaomi, Android 11 güncellemesi alacak yeni telefon modellerini duyurdu. Dünyanın en büyük üçüncü akıllı telefon üreticisi olan şirket, geçtiğimiz yıl piyasa sürdüğü 9 telefonuna daha Android 11 güncellemesi verecek.İlginizi Çekebilir Android 11 ile gelen 11 yeni özellik
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Redmi Note 8 için Android 11 müjdesi
Android 11 güncellemesi alacak yeni telefonları bu haftaki Mi Community paylaşımıyla duyuran Xiaomi, yaptığı paylaşımda 2019'da duyurulan bir dizi Xiaomi ve Redmi telefonun Android 11 tabanlı MIUI 12 güncellemesi alacağını doğruladı. Güncelleme alacağı bildirilen telefonlar ise şu şekilde:
- Redmi Note 8
- Redmi Note 8 Pro
- Redmi K20 Pro / Mi 9T Pro
- Redmi K30S Ultra
- Mi CC9 / Mi 9 Lite
- Mi CC9 Meitu Edition
- Mi 9 SE
- Mi 9
- Mi 9 Pro
Bu cihazların ne zaman güncelleme alacağı belirsizliğini korurken, güncellemeler yayınlansa dahi farklı bölgeler için son kararlı güncellemenin gelmesi zaman alabilir.
Son olarak geçtiğimiz yıl duyurulan Redmi K30 4G, POCO X2, Redmi K30 5G, Mi CC9 Pro, Mi CC9 Pro Premium Edition, Mi Note 10 ve Mi 10 Pro modellerinin de bir süredir Android 11 tabanlı MIUI 12 beta aşamasında olduğunu, kararlı güncellemelerin yakın zamanda yayınlanacağını belirtelim.
https://www.gizmochina.com/2020/12/11/xiaomi-confirms-android-11-update-for-select-2019-devices/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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gelirse batarya pil çabuk bitmesine çare olabilir mi
demo videosu vs var mı ?
Elimdeki Redmi Note 8e daha android 10 güncellemesi gelmedi, halen 9 kullanıyorum. 11 gelecekmiş, herhalde 5 sene sonra gelir artık
Bir kez daha neden android telefondan uzak durmam gerektiğini anladım ,İos tarafı 5 yıldan fazla güncelleme verirken android güvenirliliği kendi açımdan parayı çöpe atmak
Note 7 kaç TL aldınız o sırada güncel bir ios cihaz kaç TL idi ona bakmak gerek
https://c.mi.com/oc/miuidownload/detail?device=1700361
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