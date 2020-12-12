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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Xiaomi, Android 11 güncellemesi alacak yeni modelleri duyurdu

    Android 11 güncellemesi alacak yeni Xiaomi telefonlar belli oldu. İşte aralarında Redmi Note 8 ve Mi 9 gibi popüler modellerin de yer aldığı o telefonlar:
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    Cep Telefonları
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    Anıl Burak Karadede
    Teknoloji Editörü
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    11

    Xiaomi, Android 11 güncellemesi alacak yeni modelleri duyurdu
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    Çinli teknoloji devi Xiaomi, Android 11 güncellemesi alacak yeni telefon modellerini duyurdu. Dünyanın en büyük üçüncü akıllı telefon üreticisi olan şirket, geçtiğimiz yıl piyasa sürdüğü 9 telefonuna daha Android 11 güncellemesi verecek.

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    Redmi Note 8 için Android 11 müjdesi

    Android 11 güncellemesi alacak yeni telefonları bu haftaki Mi Community paylaşımıyla duyuran Xiaomi, yaptığı paylaşımda 2019'da duyurulan bir dizi Xiaomi ve Redmi telefonun Android 11 tabanlı MIUI 12 güncellemesi alacağını doğruladı. Güncelleme alacağı bildirilen telefonlar ise şu şekilde:

    • Redmi Note 8
    • Redmi Note 8 Pro
    • Redmi K20 Pro / Mi 9T Pro
    • Redmi K30S Ultra
    • Mi CC9 / Mi 9 Lite
    • Mi CC9 Meitu Edition
    • Mi 9 SE
    • Mi 9
    • Mi 9 Pro

    Bu cihazların ne zaman güncelleme alacağı belirsizliğini korurken, güncellemeler yayınlansa dahi farklı bölgeler için son kararlı güncellemenin gelmesi zaman alabilir.

    Son olarak geçtiğimiz yıl duyurulan Redmi K30 4G, POCO X2, Redmi K30 5G, Mi CC9 Pro, Mi CC9 Pro Premium Edition, Mi Note 10 ve Mi 10 Pro modellerinin de bir süredir Android 11 tabanlı MIUI 12 beta aşamasında olduğunu, kararlı güncellemelerin yakın zamanda yayınlanacağını belirtelim.



    https://www.gizmochina.com/2020/12/11/xiaomi-confirms-android-11-update-for-select-2019-devices/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Askaparta 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Mi 8, yokuz
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    Yorumlar (12) Yorum Yaz Forumda Gör
    2
    Fortune 4 6 gün ( Mesaj Silindi )
    xiaomi keske turkiye ye gelmeseydi cahillerin eline gecti ayaga dustu resmen
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    derya78 (ali veli) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    merhaba arkadaşlar redmi note 8 e android 11 gelecekse mıuı sürümü kaç olacak 13 mü olacak

    gelirse batarya pil çabuk bitmesine çare olabilir mi
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    BorazanPower (Emre Borazan) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) derya78
    Miui 13 de gelir. Batarya daha da kötü olur hocam, düzeleceğini sanmıyorum. Miui 11'de şarj optimizasyonu ve tüketimi çok dengeliydi.
    1 Yanıt Yanıtla +2
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    N20 (Cebrail İlhan) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    telefonu monitorle kullanma modu okumuştum yanlış okumadıysam bi yerde.
    demo videosu vs var mı ?
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    231407 (Barış Özdemir) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Note 8 pro nün unutulmamasi çok iyi
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    Sisyphus (M Y) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Çok komik cidden



    Elimdeki Redmi Note 8e daha android 10 güncellemesi gelmedi, halen 9 kullanıyorum. 11 gelecekmiş, herhalde 5 sene sonra gelir artık
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    Autopilot 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    1.5 yıl önce aldığım redmi note 8 proya cayır cayır her güncelleme geliyor, hayatımda aldığımdan memnun olduğum nadir elektronik cihazlardan biri oldu helal olsun.
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    JrFuKi (furkan furki) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    1.5 yıl önce anneme aldığım red mi note 7 yok .

    Bir kez daha neden android telefondan uzak durmam gerektiğini anladım ,İos tarafı 5 yıldan fazla güncelleme verirken android güvenirliliği kendi açımdan parayı çöpe atmak
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    KoşanBalık (hazar ...) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) JrFuKi
    Redmi serisi için konuşursak ne kadar ekmek o kadar köfte hocam. Aldığınız cihaz alt marka bi cihazın orta sınıf bir modeli. ( Note 7 sanırım Xiaomi redmi diye çıktı da fark etmez aynı şey. Alt marka-seri)



    Note 7 kaç TL aldınız o sırada güncel bir ios cihaz kaç TL idi ona bakmak gerek
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    realitych (josef ...) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) JrFuKi
    iosun güncelleme vermedeki amacı işlemci hızını ve batarya performansını düşürmek.
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    N!C (Nusret ÇİÇEK) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    İnsanın birşeyi istemesi için önce ne istediğini bilmesi gerekiyor :)
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    Askaparta 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Mi 8, yokuz
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    Oğuzhan/ (Oğuzhan ---) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) Askaparta
    bende mi5 var. xda sağ olsun sorun olmuyor 11'i bile bekliyoruz
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    YAZICI61-16 (behlül yazıcı) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Mi 9t yok
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    N!C (Nusret ÇİÇEK) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) YAZICI61-16
    Al ben sana veriyorum android 11 i kerata :D
    https://c.mi.com/oc/miuidownload/detail?device=1700361
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    TUFFGONG (Furkan ) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) YAZICI61-16
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    30049 kez okundu.
    12 kişi, toplam 12 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    xiaomi, android 11 ve
    4 etiket daha android android 11 güncellemesi Mobil Teknolojiler Cep İşletim Sistemleri
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