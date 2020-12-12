Xiaomi, Android 11 güncellemesi alacak yeni modelleri duyurdu

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Çinli teknoloji devi Xiaomi, Android 11 güncellemesi alacak yeni telefon modellerini duyurdu. Dünyanın en büyük üçüncü akıllı telefon üreticisi olan şirket, geçtiğimiz yıl piyasa sürdüğü 9 telefonuna daha Android 11 güncellemesi verecek.

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Redmi Note 8 için Android 11 müjdesi

Android 11 güncellemesi alacak yeni telefonları bu haftaki Mi Community paylaşımıyla duyuran Xiaomi, yaptığı paylaşımda 2019'da duyurulan bir dizi Xiaomi ve Redmi telefonun Android 11 tabanlı MIUI 12 güncellemesi alacağını doğruladı. Güncelleme alacağı bildirilen telefonlar ise şu şekilde:

Redmi Note 8

Redmi Note 8 Pro

Redmi K20 Pro / Mi 9T Pro

Redmi K30S Ultra

Mi CC9 / Mi 9 Lite

Mi CC9 Meitu Edition

Mi 9 SE

Mi 9

Mi 9 Pro

Bu cihazların ne zaman güncelleme alacağı belirsizliğini korurken, güncellemeler yayınlansa dahi farklı bölgeler için son kararlı güncellemenin gelmesi zaman alabilir.

Son olarak geçtiğimiz yıl duyurulan Redmi K30 4G, POCO X2, Redmi K30 5G, Mi CC9 Pro, Mi CC9 Pro Premium Edition, Mi Note 10 ve Mi 10 Pro modellerinin de bir süredir Android 11 tabanlı MIUI 12 beta aşamasında olduğunu, kararlı güncellemelerin yakın zamanda yayınlanacağını belirtelim.

https://www.gizmochina.com/2020/12/11/xiaomi-confirms-android-11-update-for-select-2019-devices/

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