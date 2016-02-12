Instagram video paylaşanlara izlenme sayılarını gösterecek

Son dönemin en popüler sosyal medya platformlarından birisi şüphesiz Instagram. İlk olarak fotoğraf paylaşımı fikriyle ortaya çıkan platform çok süre geçmeden video desteğine de kavuştu, ancak en fazla 15 saniyelik videolar paylaşılabiliyor.

Video paylaşımı yapan kullanıcılara artık yeni bir istatistik daha sunulacak. Kullanıcılar paylaşımın hemen altında izlenme sayısını görebilecek. Bu izleme sayısı ise videonun ilk 3 saniyesini izleyen her kişi için bir artacak, diğer bir deyişle videonun ilk 3 saniyesinin izlenmesi genel izlenme sayısına +1 olarak yansıyacak.

Yeni özelliğin kullanıcılarla ne zaman buluşacağı henüz açıklanmadı, ancak bir kaç hafta içinde gelecek güncelleme ile kullanıma sunulması bekleniyor.

http://www.engadget.com/2016/02/11/instagram-video-view-counts/